В Тольятти сотрудник «АвтоВАЗа» скончался после внеурочной работы
Со слов коллег, 58-летний Виктор Насонов отказывался оставаться на продленную рабочую смену, однако руководство вынудило его поработать внеурочно. Насонов умер по дороге с «АвтоВАЗа» после 12-часовой смены
В Тольятти 58-летний сотрудник «АвтоВАЗа» скончался после того, как его заставили работать внеурочно. Об инциденте сообщили коллеги погибшего Виктора Насонова по 15 корпусу.
Со слов коллег, Насонов отказывался оставаться на продленную рабочую смену, однако руководство вынудило его поработать внеурочно. Насонов умер по дороге с «АвтоВАЗа» после 12-часовой смены.
Причины смерти мужчины в настоящее время устанавливаются.
«Он в первую смену работал. Отказался, когда предложили остаться. Когда вышел с проходной, снова позвонили и уговорили. Он работал как папа Карло, перерабатывал. Месяц назад 58 исполнилось. Сердце...», - сообщается в группе «Рабочие АВТОВАЗа».
В профсоюзе рабочих Автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения (АСМ) отказались комментировать смерть сотрудника завода после переработки.
Рабочие «АвтоВАЗа» рассказали, что за последние полгода начальники и мастера цехов неоднократно заставляли их работать сверхурочно, сообщает «Открытая Россия». Сотрудники завода также пожаловались, что отказ от переработки чреват проблемами. Таких несогласных либо заставляют увольняться, либо переводят на работу из цехов в Индустриальный парк, где зарплата на 5 тысяч рублей меньше.
«Поэтому мы предпочитаем не спорить с начальством и работаем сверхурочно как крепостные: где прикажут и как прикажут. Официальный профсоюз знает обо всех нарушениях, но отстаивать права рабочих не спешит. То, что Виктор Насонов умер от переработки: ни для кого не секрет», - говорят рабочие.