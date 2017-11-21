Компания-оператор подмосковных электричек перейдет в частные руки
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), которая является оператором подмосковных электричек, перейдет в частные руки. Вслед за «Российскими железными дорогами» свою долю в ЦППК продает правительство Московской области
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), которая является оператором подмосковных электричек, перейдет в частные руки. Вслед за «Российскими железными дорогами» свою долю в ЦППК продает правительство Московской области.
Московская область до конца 2017 года продаст 76 акций, или 25,33% ЦППК. Об этом говорится в распоряжении правительства Подмосковья. Доля в ЦППК будет продана двумя лотами по 38 штук (12,665%). Стартовая цена каждого лота составляет 1,04 млрд рублей, сообщает РБК.
В начале ноября «Российские железные дороги» продали еще 25% ЦППК компании «Маршрутные системы». Пакет акций ушел по цене вдвое меньше стартовой цены – всего за 2,3 млрд рублей. Компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей была зарегистрирована в октябре 2017 года. Владельцем «Маршрутных систем» является малоизвестный бизнесмен Артем Ольховский.
Помимо «РЖД» и правительства Московской области еще 50% минус две акции ЦППК принадлежат Московской пассажирской компании (МПК), которая связана с бизнесменами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым.
Таким образом, после продажи пакета Московской области ЦППК станет полностью частной компанией.