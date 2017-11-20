«Газпром» потратит на празднование своего 25-летия 100 млн рублей
Государственная компания «Газпром», закрывшая первые 9 месяцев текущего года в убытком в 9,2 млрд рублей, потратить на празднование своего 25-летнего юбилея 100 млн рублей. Только продукты для праздничного банкета обойдутся монополии в 10 млн рублей
Государственная компания «Газпром», закрывшая первые 9 месяцев текущего года в убытком в 9,2 млрд рублей, потратить на празднование своего 25-летнего юбилея 100 млн рублей. Только продукты для праздничного банкета обойдутся монополии в 10 млн рублей.
«Газпром» планирует заключить договор на 100,3 млн рублей на оказание услуг по организации празднования своего 25-летия. Контракт планируется подписать с единственным поставщиком без проведения конкурса.
Отмечать праздник «Газпром» планирует 16 февраля в Государственном кремлевском дворце. Ранее сообщалось, что только на покупку продуктов для банкета потратят 10 млн рублей.
Контракт на организацию банкета «Газпром» подписал с комбинатом питания «Кремлевский» Управления делами президента. Подрядчик должен накормить около 1000 гостей. То есть каждого гостя нужно накормить на 10 тысяч рублей.
Еще 15 млн рублей «Газпром» потратит на монтаж декораций, светового и съемочного оборудования к празднику.