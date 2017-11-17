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Бизнес
17 ноября 08:05

«Винодельня Медведева» начала продажи эксклюзивного вина в России

Винное хозяйство Fattoria della Aiola, расположенное в итальянском регионе Тоскана, начало поставки своей продукции в Россию. Хозяйство уже направило первую пробную партию и рассчитывает на хорошие продажи

Винное хозяйство Fattoria della Aiola, расположенное в итальянском регионе Тоскана, начало поставки своей продукции в Россию. Хозяйство уже направило первую пробную партию и рассчитывает на хорошие продажи. Напомним, тосканская винодельня стала широко известна после выхода фильма-расследования «Он вам не Димон» о «тайных активах» главы российского правительства.

Член совета директоров  Fattoria della Aiola Наталия Мейлунас сообщила «Ведомостям», что в Россию направлена пробная партия вина из 500 бутылок. Компания продает вино Bianco dell’Aiola по розничной цене 1 тысяча 360 рублей за бутылку, Logaiolo по цене 1 тысяча 800 рублей и Chianti Classico Aiola стоимостью 1 тысяча 720 рублей.

В Fattoria della Aiola сообщили, что покупатели зарезервировали уже почти всю пробную партию. Сейчас в продаже остались только 100 бутылок.

Винодельня также планирует в ближайшее время наладить поставки в российские рестораны, отели, винотеки. В массовых торговых сетях продукцию «винодельни Медведева» россияне купить не смогут.

Винодельня Fattoria della Aiola стала широко известна после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о тайных активах премьера Дмитрия Медведева. Борцы с коррупцией рассказали, что глава правительства через своих друзей владеет несколькими усадьбами в разных регионах страны, а также винодельнями на юге России и в Тоскане.

По данным ФБК, кипрский офшор Furcina Ltd, принадлежащий однокурснику Дмитрия Медведева Илье Елисееву, за 9,9 млн долларов купил итальянскую компанию Fattoria della Aiola S.r.l. Этой фирме принадлежат одноименное винодельческое хозяйство, 100 га земли и трехэтажное поместье постройки XVI в. Айола – это известное в Тоскане со Средневековья поместье.

Позднее в Fattoria della Aiola заявили, что рассчитывают «раскрутиться» за счет расследования фонда Навального и повысить продажи своей продукции.

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