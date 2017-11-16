Покупатели одежды Zara находят в вещах записки с жалобами от работников фирмы
Записки с текстом «Вещь, которую вы собираетесь купить, сделана мной, но мне за нее не заплатили!» обнаружили покупатели стамбульских магазинов Zara. Тайные послания их авторы пришивали к биркам либо складывали в карманы пиджаков и брюк
Вокруг крупнейшей мировой торговой сети Zara разгорелся скандал из-за долгов по зарплате перед сотрудниками турецкой текстильной фабрики. Все началось с того, что покупатели одежды фирмы Zara стали находить таинственные записки, в которых говорилось о том, что швеям за эти вещи не заплатили.
Записки с текстом «Вещь, которую вы собираетесь купить, сделана мной, но мне за нее не заплатили!» обнаружили покупатели стамбульских магазинов Zara. Тайные послания их авторы пришивали к биркам либо складывали в карманы пиджаков и брюк.
Как выяснилось, записки в одежде прятали сотрудники турецкой фабрики Bravo Tekstil, которая производит одежду для Zara и других международных брендов, например, Next и Mango.
Bravo Tekstil обанкротилась в июле 2016 года, а ее работники утверждают, что не получили денег за свою работу. Сотрудники просят руководство Zara компенсировать задолженность по зарплате за три месяца, а также выплатить выходное пособие, сообщает Русская служба BBC.
Оставшиеся без денег работники рассказали, что у них не было другого выхода, как начать кампанию с записками в одежде. «Мы разложили эти записки в одежду во всех магазинах Zara, в каждом торговом центре Стамбула. Мы не хотим нанести вред Zara. Это не об этом. Мы хотим получить то, что нам причитается», - рассказала одна из швей.
Покупатели решили поддержать работников обанкротившейся фабрики. В социальных сетях сотни тысяч людей размещают слова поддержки под общим хэштэгом #BravoIscilerilcinAdalet (Справедливость для работников Bravo), как на бирках.
Представитель группы Inditex, которая владеет Zara, сообщил, что компания выплатила все причитающиеся деньги Bravo Tekstil, однако деньги не дошли до швей и закройщиков. Компания также учредила фонд помощи в размере 210 тысяч евро, чтобы поддержать наиболее уязвимых работников.
«Люди незаслуженно пострадали. Но дело не в нас, а в местной фирме и ее начальнике, который все это устроил. Он избежал правосудия. Турецкий суд должен найти его и заставить его выплатить все причитающиеся деньги», - заявили в компании.