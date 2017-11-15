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15 ноября 13:51

Компания Ротенберга-младшего претендует на 80% платежей за парковку в Екатеринбурге

Согласно договоренности с мэрией Екатеринбурга, инвестор вложит 250 млн рублей в организацию системы платных парковок, после чего будет получать 80% от поступающих платежей. Городскому бюджету достанется всего 20%

Фото: 66.ru

Структуры бизнесмена Игоря Ротенберга, который приходится сыном одному из друзей президента РФ Аркадию Ротенбергу, заинтересовались платными парковками в Екатеринбурге. Его компания ООО «Национальные телематические системы» (НТС) планирует вложить 250 млн рублей в организацию семи платных парковочных зон на 11 тысяч машиномест. При этом компания Ротенберга-младшего будет получать 80% от платы за парковку.

Согласно договоренности с мэрией Екатеринбурга, инвестор вложит 250 млн рублей в организацию системы платных парковок, после чего будет получать 80% от поступающих платежей. Городскому бюджету достанется всего 20%. Кроме того, мэрия будет выплачивать компании-инвестору компенсацию, если ежеквартальный доход будет ниже установленного соглашением минимума.

Платные парковки появятся на проезжей части улиц Шейнкмана, 8 Марта, Радищева, Красноармейской, Толмачева, Розы Люксембург, Уктусской. Тарифы для автомобилистов и точный план расположения новых платных парковочных зон в проекте соглашения не прописаны. Сейчас стоимость парковки в платной зоне Екатеринбурга составляет 30 рублей в час.

По договору, мэрия Екатеринбурга передаст инвестору паркоматы и земельные участки для реализации проекта. Дополнительное оборудование инвестор будет покупать уже за свой счет. Для координации работы платных парковок будет создан Центр обработки данных (ЦОД), сообщает Znak.com.

Срок концессионного соглашения составит 7 лет. Заключаться договор будет по итогам тендера, на победу в котором рассчитывает компания Игоря Ротенберга и Андрея Шипелова. Оба бизнесмена являются партнерами по проекту взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам (система «Платон»).

В НТС сообщили, что проект платных парковок в Екатеринбурге ляжет в основу городской программы «Свободные улицы», направленной на благоустройство городского пространства. Представитель компании отметил, что в будущем центр города преобразится и перестанет быть местом для стоянки машин в течение всего рабочего дня.

По данным Znak.com, одним из лоббистов проекта НТС выступает предприниматель Павел Абсалямов, являющийся зятем первого вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. Сам г-н Абсалямов данную инфрмацию опроверг.

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