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15 ноября 00:28

СМИ сообщили о разводе Игоря Сечина и смене названия яхты «St. Princess Olga»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, по неофициальным данным, развелся со своей супругой Ольгой Рожковой. Именно в честь нее была названа яхта «St. Princess Olga», которую приписывают г-ну Сечину. Стоит отметить, что некоторое время назад судно было переименовано

Фото: endehoy.com

Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин, по неофициальным данным, развелся со своей супругой Ольгой Рожковой. Именно в честь нее была названа яхта «St. Princess Olga», которую приписывают г-ну Сечину. Стоит отметить, что некоторое время назад судно было переименовано.

По данным портала Life Игорь Сечин и сотрудница аппарата правительства Ольга Рожкова поженились в 2011 году. Развод, предположительно, был оформлен 14 июня 2017 года. У Сечина и Рожковой есть общая дочь Варвара.

13 ноября Центр управления расследованиями (ЦУР) сообщил о том, что глава «Роснефти» сменил название своей океанской яхты «St. Princess Olga». Кроме того, поменялось название и люксового теплохода «друзей топ-менеджера» под названием «Княгиня Ольга».

«Ольгой зовут вторую жену Сечина. Мы предположили, что, стерев Ольгу с лица обоих плавсредств, Сечин завел себе другую», - говорилось в публикации ЦУР.

По некоторым данным, после Ольга Сечина недолго горевала после развода и уже обзавелась новым спутником. По данным СМИ, избранником Сечиной стал гонщин Франческо Провенцано.

Напомним, что о яхте «St. Princess Olga» стало известно в 2016 году после публикации «Новой газеты» об отдыхе Ольги Сечиной. Стоимость судна оценили в 100 млн долларов.

Журналист «Новой» отследил через сервис Vesseltracker местонахождение яхты и сравнил его с геолокациями Ольги Сечиной в соцсети Instagram. Совпадения показали, что яхта оказывалась в Испании, порту Адриано на Балеарских островах, Венеции, острове Капри и других популярных курортах.

В пресс-службе «Роснефти» назвали публикацию о жене г-на Сечина и яхте частью «заказной кампании». Позже «Новая газета» по решению суда опубликовала опровержение.

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