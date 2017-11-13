Вилла во Флоренции беглого экс-главы НПО «Космос» досталась кредиторам
Бывший глава НПО «Космос» Андрей Черняков, который находится в розыске по делу о махинациях с кредитными деньгами, лишился своего главного актива. По решению куда кредиторы получили поместье Чернякова во Флоренции
Бывший глава НПО «Космос» Андрей Черняков, который находится в розыске по делу о махинациях с кредитными деньгами Банка Москвы, лишился своего главного актива. По решению куда кредиторы из Банка Москвы, который входит в ВТБ, получили поместье Чернякова во Флоренции стоимостью 14,5 млн евро.
Представители кредиторов планируют выставить виллу Il Poderino с 4 спальнями на открытые торги в 2018 году. Вместе с поместьем с молотка будет пущена принадлежавшая Чернякову яхта «Святой апостол Андрей Первозванный», а также место ее стоянки в бухте Ла-Специи. Яхта и место в марине оцениваются в 5,5 млн евро.
По данным «Коммерсанта», Андрей Черняков отремонтировал виллу, построенную в XV веке, высадил на ее территории бамбуковую рощу, оливковый сад и виноградник. Беглый бизнесмен планировал вместе с сыном Давидом заняться производством оливкового масла и вина, но теперь уже осуществить свою задумку не сможет.
В ВТБ заявили, что удовлетворены решением суда Флоренции. В банке заявили, что продолжат реализацию имущества бывшего главы НПО «Космос» для покрытия его долга перед банком.
Напомним, Андрей Черняков находится в розыске по делу о махинациях с кредитными деньгами. По версии следствия, в 2011 году НПО «Космос» получило в Банке Москвы кредит в размере 11 млрд рублей в рамках исполнения госконтракта по строительству Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Черняков свою вину не признает, а уголовное преследование считает политически мотивированным.
Ранее в рамках дела Банк Москвы добился ареста имущества г-на Чернякова в Великобритании и Италии.