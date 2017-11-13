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13 ноября 10:42

Вилла во Флоренции беглого экс-главы НПО «Космос» досталась кредиторам

Бывший глава НПО «Космос» Андрей Черняков, который находится в розыске по делу о махинациях с кредитными деньгами, лишился своего главного актива. По решению куда кредиторы получили поместье Чернякова во Флоренции

Бывший глава НПО «Космос» Андрей Черняков, который находится в розыске по делу о махинациях с кредитными деньгами Банка Москвы, лишился своего главного актива. По решению куда кредиторы из Банка Москвы, который входит в ВТБ, получили поместье Чернякова во Флоренции стоимостью 14,5 млн евро.

Представители кредиторов планируют выставить виллу Il Poderino с 4 спальнями на открытые торги в 2018 году. Вместе с поместьем с молотка будет пущена принадлежавшая Чернякову яхта «Святой апостол Андрей Первозванный», а также место ее стоянки в бухте Ла-Специи. Яхта и место в марине оцениваются в 5,5 млн евро.

По данным «Коммерсанта», Андрей Черняков отремонтировал виллу, построенную в XV веке, высадил на ее территории бамбуковую рощу, оливковый сад и виноградник. Беглый бизнесмен планировал вместе с сыном Давидом заняться производством оливкового масла и вина, но теперь уже осуществить свою задумку не сможет.

В ВТБ заявили, что удовлетворены решением суда Флоренции. В банке заявили, что продолжат реализацию имущества бывшего главы НПО «Космос» для покрытия его долга перед банком.

Напомним, Андрей Черняков находится в розыске по делу о махинациях с кредитными деньгами. По версии следствия, в 2011 году НПО «Космос» получило в Банке Москвы кредит в размере 11 млрд рублей в рамках исполнения госконтракта по строительству Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Черняков свою вину не признает, а уголовное преследование считает политически мотивированным.

Ранее в рамках дела Банк Москвы добился ареста имущества г-на Чернякова в Великобритании и Италии. 

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