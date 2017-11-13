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13 ноября 00:34

В России число банкротств фирм достигло исторического максимума

По данным Центра макроэкономического анализа и прогнозирования, по сравнению со вторым кварталом банкротств стало больше на 3%, а по сравнению с июлем-сентябрем 2016 года число банкротств увеличилось на 12,4%

Фото: 1tv.ru

В России число банкротств коммерческих компаний достигло исторического рекорда, установленного в 2009 году. По данным Центра макроэкономического анализа и прогнозирования, по сравнению со вторым кварталом банкротств стало больше на 3%, а по сравнению с июлем-сентябрем 2016 года число банкротств увеличилось на 12,4% (всего 3227 банкротств).

Эксперты отмечают, что рост банкротств обусловлен в большей степени двумя факторами. Это, во-первых, слабый потребительский спрос. Реальные располагаемые доходы населения падают 12 кварталов подряд. В итоге, весь бизнес, ориентированный на потребительский спрос, пострадал наиболее сильно.

Вторая причина роста числа банкротств фирм – это медленное снижение ключевой ставки. В начале 2017 года она находилась на уровне 10%, а к концу октября снизилась лишь до 8,25%, в то время как инфляция падала более быстрыми темпами.

Интенсивность банкротств в третьем квартале увеличилась почти во всех отраслях. Это строительство жилья, торговля, пищевая промышленность, машиностроение. Наименее пострадали только фирмы, работающие в сфере коммерческих услуг и металлургии.

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