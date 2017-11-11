Связанные с «поваром Путина» компании не будут наказывать за картельный сговор
В ФАС отказ в возбуждении дела об административном нарушении объяснили тем, что фигурировавшие в расследовании фирмы признались в сговоре и были освобождены от ответственности
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась штрафовать компании, связанные с бизнесменом и ресторатором Евгением Пригожиным, за картельный сговор на торгах Министерства обороны РФ. Ранее ведомство признало факт картельного сговора компаний «повара Путина», о котором подробно сообщал Фонд борьбы с коррупцией.
В ФАС отказ в возбуждении дела об административном нарушении объяснили тем, что фигурировавшие в расследовании фирмы признались в сговоре и были освобождены от ответственности.
В решении отдела организации взаимодействия с правоохранительными органами Управления по борьбе с картелями ФАС говорится, что компании представили «достаточные сведения и документы для установления события административного правонарушения», в том числе перечень открытых аукционов в электронной форме (ОАЭФ), в отношении которых было заключено и реализовано антиконкурентное соглашение. Также была предоставлена информация обо всех участниках картельного сговора.
В ФБК в ответ на решение ФАС заявили, что связанные с «поваром Путина» компании признали в сговоре уже после того, как их уличили в нарушении антимонопольного законодательства. Следовательно, обоснование ФАС в отказе возбуждать дело в данном случае не работает.
ФАС могла оштрафовать компании Пригожина как минимум на 900 млн рублей. Фонд борьбы с коррупцией намерен обжаловать «амнистию» со стороны ФАС.
Проверка проводилась в отношении компаний ООО «Мегалайн», ООО «Компонент», ООО «Экобалт», ООО «Спецресурс» и ООО «Рускомплекс». По данным ФБК, компании освоили 23 млрд рублей из средств оборонзаказа по сговору с чиновниками Минобороны. Юрист фонда ранее назвала этот сговор самым крупным в истории России.
Указанные компании выиграли госконтракты Минобороны на обслуживание военных городков общей стоимостью 23 млрд рублей. Фирмы как минимум до конца 2015 года находились под контролем ресторатора Евгения Пригожина и управлялись через ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».
Компании выиграли тендеры, хотя не имели никакого опыта по обслуживанию ЖКХ военных городков. Часть фирм и вовсе была создана незадолго до проведения конкурсов.