Клиенты Сбербанка за три месяца забрали со счетов 120 млрд рублей
В относительном выражении отток небольшой и составляет всего 1,03% от суммы, которую в банке держат российские граждане (11,515 трлн рублей по состоянию на 1 ноября). Однако в абсолютном денежном выражении отток больше, чем, например, у санируемого Бинбанка
Клиенты Сбербанка в октябре текущего года забрали со своих счетов около 40 млрд рублей. Отток средств населения из госбанка продолжается уже третий месяц.
Портал «Финанс.ру» со ссылкой на отчетность Сбербанка сообщает, что после того, как в банке «Открытие» начались финансовые проблемы, клиенты Сбербанка стали выводить свои средства со счетов. С августа Сбербанк потерял 120 млрд рублей с розничных депозитов.
В относительном выражении отток небольшой и составляет всего 1,03% от суммы, которую в банке держат российские граждане (11,515 трлн рублей по состоянию на 1 ноября). Однако в абсолютном денежном выражении отток больше, чем, например, у санируемого Бинбанка.
Средства из Сбербанка выводят не только физические лица, но и юридические. Компании в августе и сентября забрали с депозитов 82 млрд рублей.
В итоге в Сбербанке усилился дефицит рублевой ликвидности, которая сейчас покрывается за счет средств федерального бюджета. За август-сентябрь долг Сбербанк получил от Минфина 222 млрд рублей.
Кроме того, на фоне оттока клиентов Сбербанк принял решение запустить вклады с повышенными ставками.