В Удмуртии возбудили уголовное дело о картельном сговоре при заключении госконтракта
Антикоррупционная организация Transparency International добилась возбуждения уголовного дела по факту картельного сговора при проведении торгов на проектирование проспекта Калашникова в Ижевске
Антикоррупционная организация Transparency International добилась возбуждения уголовного дела по факту картельного сговора при проведении торгов на проектирование проспекта Калашникова в Ижевске. Удмуртское управление ФАС в ходе проверки подтвердило факт нарушения законодательства и направило материалы в Следственный комитет. СКР на основании этих материалов возбудил дело.
Проверка обстоятельств заключения госконтракта на проектирование проспекта Калашникова в Ижевске проводилась антимонопольным ведомством по просьбе Transparency International.
Ранее борцы с коррупцией выяснили, что при заключении госконтракта использовалась схема, известная как «таран». Суть схемы состоит в том, что участники торгов вступают в сговор и демпингуют, изображая активную торговлю. В итоге цена опускается настолько, что добросовестные участники тендера вынуждены прекратить играть на понижение.
На последних секундах аукциона участник сговора (предполагаемый победитель) подает ценовое предложение немного ниже последнего предложения добросовестного участника.
По данным TI, Следственный комитет уже начал расследование уголовного дела об ограничении конкуренции при заключении «дорожных» контрактов в Удмуртии. В рамках дела обвинение предъявлено депутату городской думы Ижевска, который, по версии следствия, действовал от имени «Автодормостпроекта». По неофициальным данным, речь идет о депутате Захаре Милостивенко.
ООО «Автодормостпроект», по данным открытых источников, принадлежит Александру Мурашову, депутату госсовета Удмуртии от «Единой России», бывшему помощнику и давнему другу экс-главы республики Александра Соловьева. Последний, напомним, находится под домашним арестом по обвинению в получении взяток.
«Этот случай уникален тем, что практика возбуждения уголовных дел по фактам ограничения конкуренции почти отсутствует. Квалифицирующим признаком преступления является причинение крупного ущерба или извлечение дохода в крупном размере. Следователям бывает непросто доказать эти факторы. (…) Мы рады, что ФАС начинает жестко реагировать на поведение недобросовестных участников рынка и их покровителей во власти», - сообщил юрист российского подразделения Transparency International Дмитрий Утукин.