Освобожденный от наказания Сергей Полонский решил выдвинуться в президенты
Мосгорсуд признал законным решение Пресненского райсуда об освобождении бизнесмена Сергея Полонского из зала суда в связи с истечением срока давности преступления по уголовному делу о мошенничестве
Мосгорсуд признал законным решение Пресненского райсуда об освобождении бизнесмена Сергея Полонского из зала суда в связи с истечением срока давности преступления по уголовному делу о мошенничестве.
Напомним, в июле 2017 года Пресненский суд Москвы признал Сергея Полонского виновным в хищении более 2,6 млрд рублей, принадлежащих дольщикам элитных жилых комплексов «Рублевская ривьера» и «Кутузовская миля».
Суд назначил бизнесмену наказание в виде лишения свободы на 5 лет, однако освободил его в зале суда в связи с истечением срока давности преступления. Прокуратура обжаловала решение Пресненского суда Москвы.
Гособвинение просило назначить бизнесмену наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 900 тысяч рублей.
Сергей Полонский после заседания Мосгорсуда заявил, что теперь он сможет принять участие в выборах президента России. «Я официально объявляю, что выдвигаю себя на пост президента Российской Федерации», - заявил Полонский, слова которого приводит ТАСС.