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08 ноября 16:13

Освобожденный от наказания Сергей Полонский решил выдвинуться в президенты

Мосгорсуд признал законным решение Пресненского райсуда об освобождении бизнесмена Сергея Полонского из зала суда в связи с истечением срока давности преступления по уголовному делу о мошенничестве

Мосгорсуд признал законным решение Пресненского райсуда об освобождении бизнесмена Сергея Полонского из зала суда в связи с истечением срока давности преступления по уголовному делу о мошенничестве.

Напомним, в июле 2017 года Пресненский суд Москвы признал Сергея Полонского виновным в хищении более 2,6 млрд рублей, принадлежащих дольщикам элитных жилых комплексов «Рублевская ривьера» и «Кутузовская миля».

Суд назначил бизнесмену наказание в виде лишения свободы на 5 лет, однако освободил его в зале суда в связи с истечением срока давности преступления. Прокуратура обжаловала решение Пресненского суда Москвы.

Гособвинение просило назначить бизнесмену наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 900 тысяч рублей.

Сергей Полонский после заседания Мосгорсуда заявил, что теперь он сможет принять участие в выборах президента России. «Я официально объявляю, что выдвигаю себя на пост президента Российской Федерации», - заявил Полонский, слова которого приводит ТАСС.

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