Журналисты обнародовали новое досье об офшорах бизнесменов и политиков
Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал результаты нового расследования об офшорных компаниях, связанных с известными политиками и крупными бизнесменами, в том числе и российскими
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал результаты нового расследования об офшорных компаниях, связанных с известными политиками и крупными бизнесменами, в том числе и российскими. Так называемый «Архив райских островов» стал второй крупной утечкой данных об офшорах со времен публикации «панамского досье».
В «Архиве райских островов» перечислены офшоры, зарегистрированные в Панаме и на Британских Виргинских островах. Всего в распоряжение журналистов попали 13,4 млн документов из двух компаний, которые оказывают услуги по регистрации офшоров: бермудской Appleby и сингапурской Asiacity Trust. В архивах есть данные с 1950 по 2016 год. К расследованию привлекли 96 изданий и в общей сложности 381 журналиста из 67 стран.
Отметим, что в конце октября Appleby на своем сайте предупредила, что в 2016 г. подверглась кибератаке, в результате которой данные клиентов могли попасть в руки злоумышленников.
Среди клиентов фирмы Appleby есть и российские клиенты. Россиянам юристы фирмы в основном помогали регистрировать частные самолеты на острове Мэн, в результате чего владельцы могут не платить НДС при перевозке джетов в Евросоюз. Этой схемой, среди прочих, воспользовались миллиардеры Олег Дерипаска, Олег Тиньков, братья Аркадий и Борис Ротенберги, сообщает «Новая газета».
В «Архиве райских островов» упоминается, в частности, бывшая супруга главы госкомпании «Роснефть» Игоря Сечина. Марина Сечина до развода в 2011 году официально не имела почти никаких доходов, однако затем получила доли в нескольких российских компаниях. В 2012 году на ее имя на Каймановых островах зарегистрировали S Holdings Ltd. Фирма нужна была для реализации девелоперских проектов австрийца Юлиуса Майнла (владельца кофейной Julius Meinl). Компания Марины Сечиной должна была стать «отборным инвестором», способным вложить десятки миллионов евро, в цепочке офшорных фирм для реализации проектов в России.
Спустя некоторое время юристы компании Appleby выяснили, что Марина Сечина является «политически значимым лицом» в России, ее фирму в цепочке Майнла заменили на другую.
Упоминаются в досье также бизнесмены Алишер Усманов и Юрий Мильнер. По данным журналистов, предприниматели покупали доли в социальных сетях Facebook и Twitter с привлечением средств от государственных компаний.
Так, в то время, когда г-н Усманов возглавлял «Газпром инвестхолдинг», он дал кредит на 920 млн долларов компании Kanton Services, которая затем вложилась в фонд Мильнера для покупки акций Facebook. Для инвестиции в Twitter Мильнер привлек средства российского госбанка ВТБ. Мильнер заявил, что не знал об участии «Газпрома» в сделке с акциями Facebook, и отверг возможность влияния ВТБ как инвестора на Twitter.
В досье также фигурирует жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга, на которую записана компания Altitude X3 Ltd., которой в свою очередь принадлежит частный самолет Bombardier Global Express с бортовым номером M-VQBI, упомянутый в нашумевшем расследовании Фонда борьбы с коррупцией.
С офшорами связаны не только российские бизнесмены, но и политики. Так, например, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий с 2006 года, возможно, являлся владельцем Blackfil SA Ltd в Чехии. За несколько дней до выборов в Госдуму в 2016 года фирма была переписана на отца народного избранника.
Депутат от «Единой России» Алексей Езубов до 2013 года, предположительно, был директором в Air Cloud Services Limited, зарегистрированной на Бермудских островах. Конечным собственником компании является мать бизнесмена Олега Дерипаски Валентина. На Air Cloud Services Limited записан частный самолет.
Бывший инвестор Уилбур Росс перед приходом в администрацию расстался с большей частью своих активов, но не с долей в судоходной компании Navigator Holdings Ltd, зарегистрированной на Маршалловых островах. Крупнейшим клиентом Navigator авторы досье называют российский нефтехимический холдинг «Сибур», ключевыми акционерами которого являются предполагаемый зять президента России Владимира Путина Кирилл Шамалов и попавший под санкции США друг российского президента Геннадий Тимченко. В 2017 году Шамалов продал большую часть своей доли основному владельцу холдинга Леониду Михельсону и оставил у себя лишь 3,9%.