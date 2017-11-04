Из отчета «Сбербанка CIB» о нефтегазовом секторе пропала критика «Роснефти»
Аналитики «Сбербанка CIB» отредактировали отчет о развитии нефтегазового сектора из-за «Роснефти». В первоначальном варианте содержалась резкая критика в адрес госкомпании, но в свет вышел более мягкий отчет
Аналитики «Сбербанка CIB» отредактировали отчет о развитии нефтегазового сектора из-за «Роснефти». В первоначальном варианте содержалась резкая критика в адрес госкомпании, но в свет вышел более мягкий отчет.
В отчете «Сбербанка CIB» говорится, что после 2019 года органический рост «Роснефти» будет настолько мал, что «не позволит и сдвинуть иголку». Дальнейшее развитие, считают аналитики, приведет «Роснефть» не только за пределы страны, но и за пределы нефтяного сектора, а это разочарует инвесторов.
По данным газеты «Ведомости», опубликован был отредактированный вариант отчета. Первоначально в нем содержалась критика в адрес главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Первоначальный вариант был аннулирован, а из новой версии отчета негативные характеристики госкомпании были исключены. Например, в первом варианте была фраза: «Проблема в том, что органический рост будет слишком медленным, чтобы удовлетворить амбиции гендиректора». В окончательной версии ее заменили на: «Проблема в том, что органический рост будет слишком медленным, чтобы удовлетворить амбиции компании».
Представитель «Сбербанка CIB» сообщил, что первоначальный «текст обзора по нефтегазовому сектору Sberbank Investment Research, который распространился и обсуждается в соцсетях, не соответствует актуальной версии отчета». Первоначальная редакция якобы была выпущена с нарушением принятых стандартов качества аналитики «Сбербанка CIB».
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев по поводу исправления отчета заявил, что «если бы старшие товарищи заметили патологию раньше, то можно было бы остановить распространение болезни».
В отчете о развитии нефтегазового сектора экономики аналитики «Сбербанка CIB» отметили, что суммарные инвестиции «Роснефти» в приобретение активов с 2011 года составили 90,2 млрд долларов, без учета покупки ТНК ВР (28,7 млрд долларов). При этом аналитики не верят, что инвестиционный цикл «Роснефти» закончится, а компания начнет снижать долговую нагрузку и увеличивать свободный денежный поток. Сейчас чистый долг компании составляет 37,5 млрд долларов, однако с учетом предоплат по китайским контрактам и с корректировкой на курс доллара к рублю долг составляет 73 млрд долларов.
В ближайшие два года добыча «Роснефти» вырастет на 2%, а после 2022 года не будет увеличиваться.