Платежная система ChronoPay пожаловалась в ФАС на «Тинькофф банк»
Компания ООО «Хронопэй Восток», которая является российским представителем международной платежной системы ChronoPay, пожаловалась на «Тинькофф банк» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Центробанк РФ
Компания ООО «Хронопэй Восток», которая является российским представителем международной платежной системы ChronoPay, пожаловалась на «Тинькофф банк» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Центробанк РФ.
Поводом для жалобы стали действия банка Олега Тинькова, который в одностороннем порядке расторг договор об эквайринге - приеме платежных карт к оплате.
В ChronoPay считают действия «Тинькофф банка» «недобросовестными». Как выяснилось, банк 11 октября приобрел 55% акций CloudPayments - прямого конкурента ChronoPay. Свои же условия договора с банком в ChronoPay назвали «кабальными» и «невыгодными», сообщает РБК.
В жалобе ChronoPay отмечается, что договор с «Тинькофф банком» не предполагает его одностороннего расторжения. Кроме того, банк грубо нарушил правила при возврате средств из «причитающейся» компании комиссии и в компенсации рисков за счет комиссионных средств платежной системы.
«По нашему мнению, банк Тинькова нарушил все, что можно в отношениях с нами, как с точки зрения Гражданского кодекса, так и правил платежных систем. Вместо хоть какого-то вменяемого объяснения по нашим искам мы прочитали какие-то малосвязанные с реальностью заявления Тинькова в СМИ», - заявил гендиректор компании ChronoPay Павел Врублевский.
Ранее в «Тинькофф бенке» объяснили расторжение контракта с ChronoPay тем, что платежная система допускала задолженности по операциям своих клиентов.