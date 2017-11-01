Клан Гуцериевых выходит из совета директоров проблемного «Бинбанка»
Совладелец «Бинбанка» Михаил Гуцериев, его Саит-Салам Гуцериев и сын Саид Гуцериев покинут совет директоров проблемного банка, который сейчас проходит процедуру финансового оздоровления
Совладелец «Бинбанка» Михаил Гуцериев, его Саит-Салам Гуцериев и сын Саид Гуцериев покинут совет директоров проблемного банка, который сейчас проходит процедуру финансового оздоровления. После выхода из совета директоров представителей клана Гуцериевых Центробанк сможет взять работу организации под свой контроль.
Предполагается, что решение о досрочном прекращении полномочий Гуцериевых, как членов совета директоров, будет принято 27 декабря на внеочередном собрании акционеров «Бинбанка». Вместе с Гуцериевыми совет директоров покинет и Сергей Попов, член совета директоров «Славкалия» (Михаил Гуцериев возглавляет совет директоров этой компании), сообщает РБК.
По состоянию на 29 сентября 2017 года, основными владельцами «Бинбанка» являлись Микаил Шишханов и его дядя Михаил Гуцериев. Вместе они владеют 98,8% банка.
21 сентября банк начал процедуру финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ. Согласно новой процедуре санации, капитал банка будет уменьшен до реального значения, а допэмиссию выкупит фонд, который таким образом получит контроль над «Бинбанком».
Сейчас «Бинбанком» управляет ЦБ в лице временной администрации. В рамках санации ранее была начата процедура передачи собственниками «Бинбанка» ряда небанковских активов кредитно-финансовой организации для закрытия дыры в нем. Так, «Бинбанку» были переданы недвижимость, ценные бумаги «Интеко», А101, «Русснефти» и др.
Аналитики в свою очередь связывают выход Михаила Гуцериева и его родственников из состава совета директоров с попыткой избежать ответственности за ситуацию, сложившуюся в «Бинбанке». Ранее Госдума поручила правоохранительным органам проверить возможную причастность руководства банка к хищению. Аналогичная проверка проводится и в отношении руководителей и собственников других проблемных банков – «ФК Открытие» и «Югра».