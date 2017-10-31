Миноритарий «Русмолока» обвинил главу Промсвязьбанка в мошенничестве
Правоохранительные органы проводят доследственную проверку в отношении председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. Проверка проводится по заявлению миноритарного акционера компании «Русмолоко» Валерия Гличиянса
Правоохранительные органы проводят доследственную проверку в отношении председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. Проверка проводится по заявлению миноритарного акционера компании «Русмолоко» Валерия Гличиянса.
Валерий Гличиянс обвиняет Дмитрия Ананьева в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и рейдерском захвате компании «Русмолоко». По версии миноритария, Ананьев организовал мошенническую схему и искусственное банкротство крупного производителя молока, вывел Гличиянса из состава учредителей и лишил его доли, которая оценивается в сотни миллионов рублей.
Ранее арбитражный суд Москвы принял решение о несостоятельности (банкротстве) компании «Русмолоко», после чего Валерий Гличиянс решил обратиться в полицию.
Бизнесмен требует возбудить уголовное дело по факту мошенничества, привлечь виновных к ответственности и вернуть незаконно отнятые материальные средства.
По мнению Гличиянса, к этому преступлению помимо Дмитрия Ананьева причастны топ-менеджеры Промсвязьбанка и гендиректор «Русмолока» Алексей Леденев, сообщает «Интерфакс».
Алексей Леденев и ряд сотрудников банка якобы организовали «зеркальную» структуру компании «Русмолоко», руководство которой оформило договорной кредит на сумму в размере около 500 млн рублей в Промсвязьбанке. Затем компания-зеркало выкупила все материальные и не материальные активы у старой компании, а также перевела к себе сотрудников. В итоге «Русмолоко» осталось без материальных активов.