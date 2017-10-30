Суд отпустил из СИЗО экс-директора компании, которая перешла в собственность сына Юрия Чайки
Тверской райсуд Москвы в пятницу, 27 октября, перевел из СИЗО под домашний арест бывшего директора «НК Бердяуш» Екатерину Краснихину, которая обвиняется в растрате 149 млн рублей перед продажей компании сыну генпрокурора Юрия Чайки
Тверской райсуд Москвы в пятницу, 27 октября, перевел из СИЗО под домашний арест бывшего директора «НК Бердяуш» Екатерину Краснихину, которая обвиняется в растрате 149 млн рублей перед продажей компании сыну генпрокурора Юрия Чайки. Ранее обвиняемая заявила, что фактически стала жертвой коммерческого спора, одной из сторон которого является влиятельный бизнесмен Артем Чайка.
Ходатайство и смягчении меры пресечения в суд подал следователь по делу о растрате Олег Сильченко. Представитель следствия в свою очередь сослался на обращение замгенпрокурора Виктора Гриня и уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Екатерина Краснихина более месяца назад родила сына и все это время находилась под домашним арестом. Однако 23 октября тот же Тверской суд отправил ее в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста (женщина во время не вернулась домой после визита к врачу).
После жалобы детскому омбудсмену следователь учел «социально-бытовые условия воспитания новорожденного ребенка» Краснихиной и обратился в суд с ходатайством об освобождении обвиняемой из СИЗО.
Напомним, экс-директор компании «НК Бердяуш» Екатерина Краснихина обвиняется в растрате 146 млн рублей. По версии следствия, хищение было совершено перед тем, как компания была продана Артему Чайке. В настоящее время Чайка является единственным владельцем «НК Бердяуш» (новое название «ПНК-Урал»). После сделки компания приобрела контрольный пакет «дочки» РЖД «Первой нерудной компании» и стала крупнейшим поставщиком щебня.
Екатерина Краснихина в суде заявила, что следствие действует в интересах сына генпрокурора, который не выполнил свои обязательства по сделке и не заплатил за компанию 4,6 млрд рублей прежнему владельцу Сергею Вильшенко.
Последнего следователи считают организатором преступной группы, целью которой было хищение средств компании. Вильшенко успел уехать из России и предположительно находится в Греции. Правоохранительные органы при этом до сих пор не объявили Вильшенко в международный розыск.
«Новая газета» полагает, что заминка с международным розыском бывшего владельца «НК Бердяуш» связана с тем, что в иностранном суде в ходе рассмотрения вопроса об экстрадиции бизнесмена в Россию будут представлены оригиналы документов, из которых следует, что «Вильшенко похитил деньги сам у себя путем растраты».
Среди документов, которые могут быть обнародованы, есть также «Меморандум об обязательствах», подписанный 10 июля 2014 года бизнесменом Артемом Чайкой и Сергеем Вильшенко. В меморандуме отмечается, что стороны оценили стоимость доли Сергея Вильшенко в НК «Бердяуш» в 80 млн долларов (около 4,6 миллиарда рублей ). Далее в документе речь идет о том, что обязательство Чайки заплатить Вильшенко 80 млн долларов «прекращается и заменяется обязательством оформить в собственность Вильшенко» 20% акций в ОАО «Первая нерудная компания».
Сын генпрокурора по договоренности должен был выполнить все свои обязательства перед прежним собственником компании в июле 2017 года. В это же время становится известно о возбуждении уголовного дела против Вильшенко по заявлению Чайки.
Заявление о растрате поступило от представителя ОАО «Первая нерудная компания» (ПНК). Однако, во-первых, ПНК в период с 2012 по 2014 гг (когда якобы была совершена растрата) не имела никакого отношения к НК «Бердяуш», а, во-вторых, после перехода компании к руки Артема Чайки она сама стала собственником ПНК.
Кроме того, дела по статье о растрате не могут возбуждаться без заявления потерпевшего, то есть в данном случае Сергея Вильшенко, который на момент растраты был владельцем НК «Бердяуш», а он сам стал главным фигурантом уголовного дела.