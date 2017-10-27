Над калием во лжи
Год назад президент дал поручение прокуратуре проверить - как выполняется программа по переселению жителей Березников в пермском крае, жилье которых пострадало из-за провалов грунта после аварии на руднике «Уралкалия» в 2006 году
Проверка – это плохой знак
То, что на «Уралкалии» не все в порядке, говорит недавний пожар, случившийся во время демонтажа старого оборудования на глубине около 400 метров, когда там внизу находилось почти три сотни рабочих. Трагедии, слава богу, удалось избежать. Рабочих спасли всех, а губернатор края Максим Решетников лично взял ситуацию «на карандаш».
А ведь этот пожар – всего лишь продолжение череды аварий, без которых «Уралкалий» уже сложно и представить. Самое, пожалуй, громкое происшествие датируется 2016 годом, когда под землю провалилась фактически часть Березняков.
И с тех пор «Уралкалий» участвует в программе переселения шахтерских семей, уже потратив на нее порядка 2,5 млрд. руб. И, видимо, это еще не «потолок» - по последним оценкам пермских властей, на исполнение программы не хватает еще 2,87 млрд рублей.
Большой вопрос - почему пермским чиновникам не хватило государственных денег чтобы закрыть свою долю программы расселения? Официально считается, что программа по расселению шахтеров, жилье которых пострадало из-за аварии на руднике предприятия, подорожала из-за роста цен на квартиры. Рост цен на недвижимость придется компенсировать «Уралкалию» - иначе прокурорская проверка, да еще с подачи президента, да при том, что ответственным за проверку назначен сам «генеральный» Юрий Чайка, может закончиться для предприятия весьма печально.
Тем более, за подобными примерами, где «хеппи-энд» не предусматривался, далеко ходить не надо. Во время проверки олимпийского Сочи в начале 2013 года президент Владимир Путин выяснил, что сроки запуска трамплинов сорваны, а стоимость работ многократно возросла. Гнев президент обрушил на вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова. Позже тот лишился должности и стал фигурантом нескольких уголовных дел. Его брат Магомед Билалов продал свою долю в ОАО «Красная поляна», строившем трамплины. Оба брата успели скрыться за границей до того, как их «приняли».
В 2013 году на заседании комиссии по ТЭКу президент Владимир Путин устроил выволочку гендиректору «Русгидро» за то, что тот не боролся за возврат выведенных из компании денег. Осенью 2015 года Дод покинул Русгидро, а спустя год он был арестован за то, что, по версии следствия, в 2013 году завысил себе премию мошенническим путем.
В августе 2016 года врио главы Республики Коми Сергей Гапликов пожаловался Владимиру Путину на аварийное состояние Воркутинской ТЭЦ-2 (принадлежит «Т Плюс» Виктора Вексельберга). Президент поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу, министру энергетики Александру Новаку и директору ФСБ Александру Бортникову пресечь «жульничество и разгильдяйство». Почти тут же Генпрокуратура начала проверку Воркутинской ТЭЦ, а следом в офисах «Реновы» и «Т Плюс» прошли обыски, а уже спустя пару дней по делу о даче взяток были арестованы глава «Т Плюс» Борис Вайнзихер и миноритарный акционер «Реновы» Евгений Ольховик, ранее возглавлявший компанию «Т Плюс». Еще одним фигурантом дела стал Михаил Слободин, который возглавлял «Т Плюс» с 2003 по 2010 год.
На «Уралкалии» не все в порядке или все не в порядке?
В общем-то, все вышеупомянутые предприятия до поры до времени работали вполне адекватно – а беда постучалась в ворота именно после критики президента и его прямого «намека». Это было достаточно, чтобы вся махина административного и силового ресурса государства могла растерзать неугодного быстро и непринужденно.
А злился президент «точечно» по каждому конкретному случаю по большей части после каких-то серьезных аварий на производстве. Авария на том же «Уралкалии» случилась больше десяти лет назад – за это время можно было целый город с нуля поставить.
Возможно, Владимир Путин, у которого едва ли есть возможность следить за всем, что происходит в стране, думал, что в Пермском крае все жилищные проблемы шахтеров уже давно решены. А проблема-то не решена даже близко да и еще 3 миллиарда дополнительно дай. Вот президент психанул и, долго искать крайнего не стал – чья авария, тому и платить.
Так что, у руководства «Уралкалия», если не хотят следом за Ольховиком и Додом, денег придется давать, сколько скажут. Тем более, аварийность на производстве «Уралкалия», с которой и началась нынешняя проверка, так никуда и не делась. Конечно, не в таких масштабах, как в 2006-м, но трагедии случаются до сих пор. Буквально в конце июля этого года один из шахтеров во время рабочей смены в печально известных Березняках получил смертельную травму, предположительно запутавшись в кабеле.
Да и беда в виде той же проверки, как говорят, не приходит одна. Например, по Пермскому краю прокатилась волна слухов о том, что «Уралкалий» может быть причастен к попытке срыва довыборов в Гордуму Соликамска.
Несколько кандидатов с одинаковыми или похожими фамилиями, по мнению специалистов, могут говорить о том, что их направил на выборы холдинг, чтобы отнять голоса у конкурентов.
Против Евгения Ударцева из АО «Союзлесмонтаж» выдвинулся безработный с фамилией Александр Уфимцев, прописанный в Краснодарском крае. По тому же округу от «Единой России» выдвинут заместитель гендиректора ООО «Сервис ЖКХ» Герман Бызов, а один из его конкурентов – самовыдвиженец Евгений Бызов, который является машинистом горных выемочных машин «Уралкалия». По первому округу в депутаты гордумы баллотируются сразу четыре Власовых. Основной кандидат – директор школы №10 Светлана Власова, которую продвигает «Бумкомбинат». Она зарегистрировалась еще 26 июня, а уже в 10-х числах июля в числе ее конкуренток появились сотрудница завода «Урал» Александра Власова, сотрудница «Уралкалия» Елена Власова и еще одна Елена Власова, которая работает в детском саду.
Подставной кандидат-однофамилец – это известный способ отъема голосов избирателей у главного соперника. В случае с Соликамском своих подставных кандидатов выставляют начальники «Уралкалия» среднего звена, считает источник, знакомый с ситуацией. «Цель – создать полный бардак на выборах, чтобы дискредитировать городскую администрацию – мол, смотрите, не могут даже выборы в гордуму провести», — говорит собеседник. При этом источник уверен, что высшее руководство компании не в курсе «мелких афер на местах». В самом «Уралкалии» заявили, что компания не занимается выборами.
Однако, если обществу станет доподлинно известно, что «Уралкалий» каким-то образом причастен к этим политическим «аферам», которые могут подставить не только местную власть, но и местную «Единую Россию», на фоне прокурорской проверки, «калийцам» это может выйти еще каким боком. Кремль весьма болезненно относится к любым проявлениям сдвинуть местных «единороссов» с их крепких позиций в регионах.
Ведь у самого холдинга позиции не так прочны. В конце июля международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило прогноз рейтинга «Уралкалия» как «негативный». А как еще прогнозировать, если долг предприятия 5,9 миллиардов долларов, а риск по долговым обязательствам компании, истекающим в 2018 году, компенсируется доступом к кредитной линии в размере $3,9 млрд, предоставленной Сбербанком. А это не сколько помощь – сколько дополнительная удавка. И другие долги полностью не отдать – и Герману Грефу себя в долговое «рабство» загнать с перспективой потом потерять все. На российских бизнес-просторах структуры Сбербанка обычно своего не упускают.
Будем живы – не помрем?
После путинского поручения проверить проблемы шахтеров прошел год. Концерн уже курирует Сергей Чемезов, что вроде бы должно было стать гарантией порядка. Или напротив, беспорядка, которому не страшная даже прокурорская проверка.
Ведь перечисляя выше примеры, когда по путинским поручениям летели головы, мы немножко забыли о других примерах – где «стрелы» должны были лететь в сторону близких Кремлю лиц.
Как пример, история 2012 года, когда на форуме ВТБ «Россия зовет!» Владимир Путин признал, что «все чаще и чаще» слышит о коррупционерах в «Газпроме». «За это полиция должна ловить и сажать», – пригрозил он. После этого председатель Счетной палаты Сергей Степашин сообщил о начале проверок в газовом гиганте. «Итоги будут интересными», – пообещал он. О результатах проверки широкая общественность так и не узнала, а сам Степашин спустя полгода после своей громкой фразы из Счетной палаты «слился». Или «слили».
В случае с Березняками виноватого найти оказалось проще. Еще когда по области только гуляли слухи, что если программа строительства жилья для шахтеров будет провалена, «крайним» может оказаться губернатор Пермского края Виктор Басаргин, о чем наше издание уже упоминало.
Так и случилось. Раньше Басаргин обещал во всем разобраться и держал ситуацию «под контролем», теперь под тем же контролем, которого здесь, по большому счету, никогда не было, ситуацию якобы держит Решетников.
Зато отскочил от проблем вокруг «Уралкалия» его совладелец Сергей Мазепин. Однако, Мазепин, опытный интриган, замешанный не в одном скандале с дележом различных предприятий. Например, в свое время неожиданный поворот получило дело с арестом сотрудниками ФСБ руководителя управления по взаимодействию с органами власти «Уралкалия» Андрея Мусихина, обвиняемого в даче взятки. Не исключено, что на это преступление он мог пойти «по указке» совладельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. Мусихин, который вел переговоры от лица компании, был задержан при передаче $200 тыс. заместителю налогового ведомства Пермскому краю Виталию Макарихину, включившего «честность» и сдавшего взяткодателя силовикам со всеми потрохами.
А вот выплывет или не выплывет после прокурорской проверки «Уралкалий» – пока не ясно. Весы «за» и «против» – где-то посередине. Хотя последние коммерческие новости, касающиеся холдинга, дают какую-то надежду. Совсем недавно «Уралкалий» заключил годовой контракт на поставку хлористого калия в Индию, а ранее – с несколькими крупными химическими корпорациями из Китая.
Город у края пропасти
За всеми этими относительными международными успехами концерна и внутренними перестановками, все понемногу стали забывать о самих жителях Березняков. А это сегодня город почти в 150 тысяч человек, который постепенно проваливается под землю. Из-за специфики местных рудников в Березниках образуются провалы в земле, в которых исчезают дороги, транспорт и здания. Сейчас провалов уже семь – в перспективе намного больше. Добычей на всех березниковских и соликамских рудниках занимается компания «Уралкалий», совет директоров которой нынче возглавляет глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
В октябре 2006 года в шахту Первого березниковского рудника стала просачиваться вода. Через неделю он закрылся, а 500 работавших на нем шахтеров перевели на соседние рудники. Двадцатью годами ранее, в 1986-м, в 11 километрах от Березников в калийную шахту тоже попала вода – в результате появился провал размером 23 тысячи квадратных метров.
Тем не менее, в 2006 году мэр Березников Андрей Мотовилов уверял березниковцев, что все под контролем: «Даже если рудник окажется полностью затоплен, оседание земной поверхности будет нерезким – и этот процесс растянется не менее чем на 50 лет. И будет практически неощутим для горожан». 4 мая 2007-го пресс-служба «Уралкалия» так же заявила, что скоротечное образование провала маловероятно. Похоже, «завтраки» от пермских чиновников и бизнесменов на тему «все будет хорошо» стали здесь нормой, но за этими пустыми обещаниями может скрываться как непрофессионализм, так и банальный обман.
Тем же летом грунтовые воды размыли опоры в руднике, и 28 июля наверху, на территории Первого рудника возле фабрики технической соли, провалилась земля – образовалась яма глубиной 15 метров, 50 метров в ширину и 70 в длину. От провала до ближайшего жилого дома – 600 метров. До ближайшего здания «Уралкалия» – меньше пяти.
На следующий день скопившийся под землей сероводород под большим давлением вырвался наружу, разбросав землю на сотни метров вокруг. Грохот от выброса газа слышали многие жители Березников. Для наблюдения за ростом провала администрация города запустила над ямой дирижабль. Чтобы в провал не попала вода из реки Камы, городские власти построили дамбу.
В это время грунтовые воды продолжали поступать в затопленный рудник и растворять соль. Провал стремительно рос, в него начало проваливаться белое трехэтажное здание фабрики, а позже и соседнее шестиэтажное. В газетах регулярно писали, на сколько метров он расширился. «Это было похоже на сводки с фронта», — вспоминают местные жители.
Через некоторое время концентрация соли в жидкости повысилась настолько, что вода уплотнилась и начала сдерживать своды шахт. Провал перестал расти, его заполнили грунтовые воды, и он стал похож на озеро. К тому времени размеры дыры в земле составляли 146 тысяч квадратных метров.
«Для города этот провал безвреден. Нет повода волноваться, в черте городской застройки ничего подобного ученые не прогнозируют. Надо жить нормальной, спокойной жизнью. С трудностями мы справимся», – увещевал к людям мэр города Андрей Мотовилов, а у в стенах жилых домов в это же самое время появлялись трещины шириной с кулак.
Начались провалы рядом с проходящей здесь железной дорогой – да такие, что в них образовывались озера почти в сто пятьдесят метров глубиной. Государство и РЖД потратили 12 млрд. руб. на строительство объездных путей, но в 2014-м железнодорожный вокзал в Березняках закрыли совсем. Теперь здесь есть только автобусное сообщение – в тех местах, где дорога еще не ушла под землю.
Специалисты говорят о том, что сегодняшние провалы – это, в том числе, и ошибки из прошлого. По словам экспертов, единственный способ не давать земле оседать – «заложить» (то есть заполнить отработанным материалом) пустые пространства: образования провалов это не предотвратит, но может помочь уменьшить размеры ям и количество трещин в домах. «Закладывать» шахты в Березниках начали лишь в 1992 году – более чем 30 лет спустя после окончания добычи в тех зонах рудников, где потом произошли провалы. Однако доступ в рудники был затруднен из-за обвалов старых шахт, и 90% работ в итоге были проведены только на бумаге. И это «стрела» уже в сторону тогдашнего владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева», так же красиво от своего проблемного детища отскочившего в сторону.
Еще через десять лет, в 2002 году, местные власти и «Уралкалий» приняли совместную шестилетнюю программу по заложению всех пустот под городом. Ее оценочная стоимость должна была составить около 1,5 миллиардов рублей. Однако, и здесь по слухам работа оказалась «бумажной» – ходили разговоры о том, что Первый рудник (на территории которого произошли последние шесть провалов) успели заложить лишь наполовину; при этом на сайте «Уралкалия» было указано, что в 2004-м компания перевыполняла план по закладке шахт.
Возможно, инициированная путинским поручением прокурорская проверка покажет, что на самом деле делает «Уралкалий» для жителей Березняков, где провалы давно стали нормой жизни, и соседства жилого дома с многометровой ямой уже никого не пугает.
Дома, в которых нет света, воды, зато есть дырявые стены и осевшие крыши, власти обязались расселить. Например, после первого провала, уже в 2007-м жители 29 опасных строений переехали в новенькие по-быстрому поставленные в сэндвич-панели из полистирола, на которые было потрачено 1,4 млрд. руб., и проживание в которых Роспотребнадзор позже признает опасным из-за пятидесятикратного превышения формальдегида в материалах стен, за что нескольких местных чиновников едва не посадили. Но едва не считается.
Старые же дома никто не сносит – они потихоньку рушатся сами, превращая значительную часть города в пугающий пустырь из какого-нибудь фильма катастроф. Не факт, что там, где стоят нынче новые здания, тоже спустя какое-то время не появится пустырь. Уже есть в Березняках переселенцы-новоселы, новое жилье которых приходит в негодность. Отчасти, из-за экономии на строительстве, отчасти – из-за постоянного проседания земли.
«Когда случился первый провал, это была катастрофа, потом я уж привык. Жена сейчас, конечно, в панике, у нее стресс: только обустроились, сделали ремонт – и снова переселяться, – рассказывает один из местных жителей. – Неизвестно еще, в какой дом поселят, но я хочу теперь жить в кирпичном доме, потому что панельные складываются, как доминошки».
В 2013 году аварийными были признаны 99 домов – это одна десятая всех домов в городе; переселить было необходимо около 12 тысяч человек. Сейчас таких домов, по оценкам местных жителей, вдвое больше – 189. Но многие люди не хотят переезжать потому, что их переселяют в новый район на правом берегу Камы – Усолье. Ехать туда – полчаса на автобусе, а вокруг разноцветных многоэтажек почти нет инфраструктуры. К тому же жителей, которых нужно переселить, слишком много, поэтому многим дают жилье в еще не готовых домах – и ждать новую квартиру приходится все в тех же аварийных домах, где уже нарушена коммуникационная система.
Раньше, по словам березниковцев, вместо новой недвижимости можно было получить денежную компенсацию и попробовать отсюда уехать, однако сейчас это не предусмотрено. Юрист общественной организации «Гражданский надзор» Артем Файзулин говорит, что власти нарушают Жилищный кодекс, однако администрация города и Пермский краевой суд считают иначе.
Вокруг массового переселения уже появился отдельный бизнес. Во многих аварийных домах висят объявления: «Куплю квартиру в вашем доме в любом состоянии»; некоторые объявления размещает агентство недвижимости «Доверие», которое выступает посредником между собственниками аварийного жилья и людьми, желающими переселиться в Усолье.
По словам сотрудников «Доверия», выгодно это всем: «Двухкомнатная квартира в аварийном доме стоит до миллиона рублей. А такая же по площади, но новая квартира на правом берегу реки – 1,3–1,4 миллиона. Людям проще купить аварийное жилье и дождаться, пока им дадут квартиру в новостройке».
По словам специалистов, новые провалы в Березняках неизбежны. Об этом знают чиновники и калийные бизнесмены. Но для местного населения все по-прежнему – «беспокоиться не о чем».
В августе 2017 года администрация Березников для успокоения населения даже решила перенести «негативный фон, который возник вокруг провалов, в более позитивную плоскость». Для этого в городском парке собираются воздвигнуть памятник провалу. На установку арки из бронзы, около которой будут стоять Остап Бендер и Киса Воробьянинов, потратят 2,7 миллиона рублей. По словам местных жителей, большинство горожан считают это «кощунством».
Едва ли новый «памятник архитектуры» заставит людей забыть о том, что они в любой момент могут уйти под землю вместе с домами. Но выбора у них нет – «Уралкалий» озабочен только тем, чтобы успеть снять с уходящего под землю города и затопляемых шахт как можно больше «бабок». Местная администрация смотрит калийным олигархам в рот – без «Уралкалия» здесь ни один чиновник даже чихнуть не посмеет. А визуально и в отчетах наверх программа переселения, если и не выполняется, то и на месте не стоит. Другое дело, что жить здесь нельзя ни в старых домах, ни в новых.
Когда-нибудь Березнякам грозит полностью оказаться «ниже уровня моря». К этому времени бизнес отсюда уйдет, чиновники тоже «запасные аэродромы» умеют готовить. Что будет с людьми, которым посчастливится остаться в живых?
Когда все это случится, кто-то там, на самом верху, конечно, озаботится проблемой. А на сегодня, в преддверии больших мартовских выборов власть свой пиар-ход уже сделала. Есть проблема переселения? Есть. Президент отреагировал, инициировав прокурорскую проверку? Отреагировал и инициировал. Голосуйте, ребята, за нас. Даже если вы уже переселились в новостройку дышать формальдегидом, и даже если вы еще живете в старых трущобах без света и воды в десятке метров от провала. Всех переселим – всего-то «каких-то» десять лет прошло…