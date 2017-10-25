Борцы с коррупцией оценили состояние друзей и родственников Путина в 24 млрд долларов
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование «Putin and the Proxies», в котором рассказал о богатствах людей из ближнего круга российского президента. Состояние «друзей Путина» составляет не менее 24 млрд долларов
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование «Putin and the Proxies», в котором рассказал о богатствах людей из ближнего круга российского президента. По данным борцов с коррупцией, состояние «друзей Путина» составляет не менее 24 млрд долларов.
В расследовании OCCRP сообщается, что члены семьи и друзья Владимира Путина владеют около 24 млрд рублей. Некоторые «друзья Путина» связаны с нефтегазовыми активами или деятельностью госкомпаний. В этот список входят бизнесмены Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, братья Аркадий и Борис Ротенберги, сообщает Newsru.com со ссылкой на расследование OCCRP.
Еще три человека - Михаил Шеломов, Сергей Ролдугин и Петр Колбин – по версии борцов с коррупцией, являются «кошельками» самого президента. Виолончелист Ролдугин уже упоминался в качестве «кошелька» Путина в так называемом «панамском досье», а г-н Колбин фигурировал в расследовании о недвижимости гимнастки Алины Кабаевой и ее родственников. Спортсменку по неподтвержденным данным могут связывать близкие отношения с российским президентом.
Михаил Шеломов приходится племянником Владимиру Путину и владеет компанией ООО «Акцепт». Журналисты, которые пообщались с родственником президента, пришли к выводу, бизнесмен сам не в курсе некоторых активов, которыми владеет его компания.
Журналисты же нашли у ООО «Акцепт» активы на 573 млн долларов, среди которых компания, занимающаяся строительством гоночной трассы на горнолыжном курорте Игора под Петербургом.
ООО «Акцепт» является акционером банка «Россия», владельцем доли в страховой компании «Согаз» и владельцем компании «Платина», которую в свою очередь связывают с «друзьями Путина» и королями госзаказов Аркадием и Борисом Ротенбергами.