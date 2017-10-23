«Роснефть» потратит 20 млн рублей на мониторинг публикаций об Игоре Сечине
Государственная компания «Роснефть» объявила тендер на ежедневный мониторинг средств массовой информации, блогов и социальных сетей о главе компании Игоре Сечине, самой компании, а также о наиболее значимых событиях в области ТЭК и общеполитической сфере
Государственная компания «Роснефть» объявила тендер на ежедневный мониторинг средств массовой информации, блогов и социальных сетей о главе компании Игоре Сечине, самой компании, а также о «наиболее значимых событиях в области ТЭК и общеполитической сфере».
По данный сайта госзакупок, стоимость контракта составляет 20 млн рублей. За эти деньги исполнитель должен ежедневно мониторить около 300 изданий (федеральные, региональные и иностранные), а также посты в крупных социальных сетях, сообщает «Бизнес Online».
Поставщик услуг должен предоставлять печатный информационный отчет из нескольких разделов - «Роснефть», «Новости нефтегазового сектора», «Новости экономики и политики», «Основные публикации», а также создать систему мониторинга, доступную сотрудникам компании. Все публикации о г-не Сечине и «Роснефти» необходимо делить на негативные, позитивные и нейтральные.