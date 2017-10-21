Руководство стадиона «Лужники» организовало корпоратив на Кубе за 17 млн рублей
Строители, которые занимались реконструкцией московского стадиона «Лужники» к чемпионату мира по футболу-2018, с большим размахом отметили завершение стройки. Корпоративный праздник проходил на Кубе и обошелся в 17 млн рублей
Строители, которые занимались реконструкцией московского стадиона «Лужники» к чемпионату мира по футболу-2018, с большим размахом отметили завершение стройки. Корпоративный праздник проходил на Кубе и обошелся в 17 млн рублей.
Около 100 сотрудников целую неделю отмечали сдачу объекта в пятизвездочном отеле Melia Varadero. По данным Telegram-канала Mash, стоимость одной путевки в эту гостиницу составляет 110 тысяч рублей. С учетом стоимости перелета (примерно 60 тысяч рублей), на каждого сотрудника было потрачено 170 тысяч рублей.
Руководство стадиона «Большая спортивная арена Лужники» устроило для своих работников «пиратскую» вечеринку. Щедрый руководитель даже привез из России красную икру. По всему периметру были установлены корпоративные стенды с логотипом «Лужников» и названием вечеринки.
Реконструкция стадиона «Лужники» проходила с 2014 по 2017 год. Стоимость ремонта составила 26 млрд рублей. Планируется, что на стадионе «Лужники» пройдут матч-открытие футбольного чемпионата и финал.