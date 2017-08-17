Клиенты банка «Открытие» забрали со своих счетов 360 млрд рублей
Клиенты банка «Открытие» в июле текущего года забрали со своих счетов 360 млрд рублей. Отток средств из банка начался еще в июне после введения новых требований регулятора, которые лишили банк средств пенсионных фондов и некоторых госкомпаний
Клиенты банка «Открытие» в июле текущего года забрали со своих счетов 360 млрд рублей. Отток средств из банка начался еще в июне после введения новых требований регулятора, которые лишили банк средств пенсионных фондов и некоторых госкомпаний.
Согласно отчетности банка «Открытие», отток клиентских средств составил в июле порядка 360 млрд рублей, в том числе 100 млрд рублей средств государственных компаний, а также 36 млрд рублей средств физлиц.
По данным РБК, банк частично компенсировал отток средств за счет накопленной подушки ликвидности, а также за счет привлеченных ресурсов в рамках РЕПО с Центробанком. В итоге объем привлеченных банком от ЦБ средств по этому инструменту финансирования вырос с 5 млрд до 338 млрд рублей.
Аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил что отток средств из банка «Открытие» стал самым мощным в июле среди крупных частных банков. Банк пережил «стрессовую ситуацию», поскольку для банковского сектора нехарактерен отток 30% средств юрлиц.