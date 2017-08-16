Этот безумный, безумный, безумный… Сбербанк
Легко пускает на ветер сотни миллионов евро на международной арене и буквально «перегрызает глотку» российскому бизнесу за просроченные рублевые кредиты – в этом весь самый «народный» банк страны
«Добрый и глупый»
Опозорились так опозорились – по-другому и не скажешь. Вбухали сообща Сбербанк и ВТБ почти полтора миллиарда евро в хорватский Agrokor, а теперь тщетно стучатся в правительственные двери этой страны, пытаясь хоть что-то вернуть. Да только двери-то никто открывать не спешит – правительство Хорватии решило спасать не зарубежных кредиторов компании, а местных поставщиков. Фиаско российского банковского сектора на внешнем рынке, о котором еще ой как долго не забудут.
Правда, когда наши банки начинали работать с компанией Agrokor, та была крупнейшим ритейлером на Балканах – 60 000 сотрудников, выручка группы в 2015 г. составила 6,6 млрд евро, а чистая прибыль – 175 млн евро. Но все это было лишь на… бумаге. Сейчас уже выяснилось, что большая часть отчетности являлась «липой», расплачиваться с банками и поставщиками ей нечем, а общий долг Agrokor до сих пор точно не подсчитан. Известно, что ее крупнейшие подразделения должны как минимум 5,2 млрд евро, в том числе более четверти – российским госбанкам. Сбербанку Agrokor должна около 1,1 млрд евро, ВТБ – около 300 млн евро.
Из кредитных миллиардов, предоставленных компании Сбербанком, обеспеченными оказались лишь 100 миллионов – а шансов получить свои денежки обратно практически нет. По крайней мере, в ближайшее будущее.
Когда Сбербанк и ВТБ начали выдавать кредиты Agrokor в 2014 г., это был лидер хорватского бизнеса с 15% ВВП страны. Со своими сетями Konzum и Tisak и приобретенной в 2013 г. словенской сетью Mercator группа лидировала на розничном рынке Хорватии и Словении. Ей принадлежали крупнейшие в Хорватии производители: минеральной воды – Jamnica, мороженого – Ledo, масла, маргарина и майонеза – Zvijezda, самая большая хорватская компания в мясной промышленности PIK Vrbovec, сельхозпроизводитель Belje и многие другие компании.
В 2014-м, когда вокруг Agrokor все еще «цвело и пахло», Сбербанк выдает 600 миллионов евро, в мае 2016-го – еще 350 миллионов. И все без обеспечения. Да еще под сумасшедшие по европейским меркам 8-9% годовых.
Почему Agrokor так легко берет под 8-9%, сберовские «безопасники» могли бы узнать, проведи они мониторинг по устойчивости хорватской компании – и увидели бы, что у Agrokor уже наступают трудные времена, что долги начинают перевешивать доходы и европейские банки едва ли бы ссудили хорватам сверх того, что те им уже были должны.
А в 2015-м по Балканам пронес кризис – денег у людей стало меньше, покупательская возможность снизилась в разы, на местный рынок пришли «чужаки» с более выгодными ценами. Однако, судя по отчетности, у Agrokor дела продолжали идти в гору. И в это время холдинг пытался просто не утонуть, занимая денег, где только мог – но уже не у банков, показавших им фигу, а у других компаний, закладывая им в тайне от своих старых кредиторов что-то из активов.
Пожалуй, единственный банк, который решился еще раз дать денег Agrokor, в то время, когда другие кредиторы уже начали подавать в суд за неплатежи, стал наш Сбербанк. И еще 100 миллионов евро ушли в Хорватию.
Расчет «сбера» был прост – Agrokor настолько важен для экономики Хорватии, что правительство страны просто не даст обанкротиться этой компании. Оно и не дало – но спасать крупнейшего ритейлера принялось так, как было выгодно им – а не тем, кто давал ему денег в долг. В соответствии с моделью roll-up, выбранной хорватским правительством, старые кредиторы, выдавшие средства до 10 апреля 2017 г., при условии предоставления нового финансирования имели больше прав, чем любые другие кредиторы – задолженность перед ними гасилась раньше. Другими словами – дай еще денег, передвинем тебя в очереди на возвращение кредита немного вперед. Чем больше дашь – тем ближе к началу очереди придвинешься.
Конечно, глава Сбербанка Герман Греф был недоволен такими условиями и, поддаваться на шантаж отказался, взамен этого предложив хорватскому правительству дать госгарантию на долг Agrokor или допустить кредиторов до управления, раз компания так дорога для страны.
Но правительство Хорватии отказалось «давать зуб» за Agrokor перед Сбербанком и принялось выполнять свою модель – вследствие чего большинство европейских кредиторов, включая ВТБ, согласились рефинансировать долг и сообща одолжили должнику еще полмиллиарда евро.
Сбербанк оказался в гордом одиночестве, судясь с хорватами за отмену выбранной ими модели – но суд Загреба легко и непринужденно в иске отказал. Чего и следовало ожидать – падение Agrokor поставит всю страну если не грань дефолта, то, как минимум, в рамки жесточайшего кризиса. Так что, в стране, по сути, объединились все ресурсы (административные, юридические, судебные, финансовые) для того, чтобы спасти Agrokor, а с ней и экономику Хорватии.
В том, что Сбербанк не дал хорватам еще денег, видится нормальная принципиальность кредитора – жаль только, слишком поздно эта принципиальность появилась. Пораньше бы прозреть. Ведь, в принципе, в том, что Сбербанк (а с ним и ВТБ) кредитовал Agrokor, ничего плохого не было – этим занимались многие европейские банки. Другое дело, что европейцы вовремя остановились, едва заметив проблемы у хорватской компании, а «сбер» все продолжал потчивать ритейлера все новыми кредитными траншами. Где логика, где здравый смысл людей, которые отвечают в Сбербанке за кредитную политику – людей, надо полагать умных, с образованием и немалым опытом? Или когда даешь в долг не свои деньги, а государственные – тебе пофиг, вернут или их нет?
«Хитрый и злой»
Однако, такая «бесхребетность» – отнюдь не отличительная черта Сбербанка. В России в схожих случаях (но зачастую с гораздо меньшими долгами) структуры Грефа придерживаются гораздо более жесткой позиции, максимально защищая свои интересы – даже ценой ухудшения положения заемщиков, их полного банкротства, заведения уголовных дел, а порой и лишения их свободы и всего имущества.
Как действует Сбербанк и его дочерние структуры в историях с коммерсантами-должниками, мы освещали не однажды. Один из самых громких случаев последнего времени – отъем многострадального «Павлоскгранита» у его бывшего владельца Сергея Пойманова, взявшего в долг, вовремя не отдавшего и теперь лишившегося не только своего детища, но возможно, и свободы.
В отличие от многих предыдущих жертв господина Грефа и К, Пойманов попытался что-то противопоставить всемогущему Сбербанку – но иск, поданный американцами, по сути, с его легкой руки, обернулся для Пойманова камерой.
Узаконенное рейдерство с полным захватом чужого бизнеса – одно из главных на сегодня направлений деятельности «самого народного» банка страны. Так характеризовали мы действия Сбербанка, вспоминая на только «Павлоскгранит», но и Шалву Чигринского, потерявшего свою Sibir Energy, Михаила Безелянского, попрощавшегося с сетью магазинов «Мосмарт», Виктора Макушина, выбравшего меньшее из двух зол (потерять промышленную группу МАИР или сесть в тюрьму) и подавшийся на ПМЖ на Кипр, Сергея Мусатова, лишившегося и своего холдинга «Энергомаш» и свободы по личному распоряжению Грефа, и еще десятки других отечественных коммерсантов, вовремя не расплатившихся по сбербанковским кредитам.
Экономический кризис 2008-2009 годов здорово сыграл на руку Сбербанку – вчерашние добротные, проверенные временем кредиторы в один момент оказались в злостных должниках. Но банк, вместо того, чтобы помочь отечественному бизнесу, принялся массово гнуть всех подряд. По сути, кризис открыл «сберу» неограниченный простор для узаконенной коллекторской деятельности, лишающей предпринимателей бизнеса, к которому Греф-старший постепенно подтянул и своего, резво взявшегося удешевлять предстоящие сделки по отъему чужих бизнесов.
Сбербанк – крупнейшее финансовое учреждение страны, оказывающее розничные услуги. Так что в России едва ли найдется человек, хотя бы раз не имевший с ведомством Грефа дела. Одно из самых популярных направлений банка – ипотечное кредитование.
Правда, далеко на все россияне трезво оценивают свои шансы справиться с оплатой долга. И это тоже неплохой «хлеб» для любого банка. И пусть по закону единственное жилье, да еще при наличие детей, отберут едва ли, ипотечное, то есть, залоговое, уйдет легко. Даже если при этом оно фактически и будет единственным.
Но если там, где долг, все более-менее понятно, с участием «сбера» случаются такие идиотские истории, что волосы дыбом. Жительница Пермской области Лидия рассказала, как Сбербанк сделал из нее должника и на пустом месте продолжает тянуть из нее жилы.
Пермячка взяла ипотеку на 2 миллиона рублей, оформила страховку. Начала выплачивать, все без задержек. Через год, когда переоформляла страховку, уточнила – все ли в порядке. «Задолженностей нет» – отвтил банк.
Но когда женщина решила передать ипотеку в другой банк, начались самые настоящие «чудеса в решете». Оказалось, что у нее уже и просрочка откуда-то образовалась, а по ней пени набежали, а там и каких-то документов не оказалось – а это тоже штраф. В общем, ни много, ни мало, а 80 тысяч рублей сверху кредита и насчитали. Да еще принялись родителям Лидии названивать, рассказывая о долгах дочери, до которой «не дозвониться». Хотя, как убеждает сама «должница», ее телефон всегда «в сети» и работникам банка он хорошо известен.
Пройдя немало «кругов ада», Лидия сумела добиться того, чтобы банк в лице одного из сотрудников по телефону признал свою ошибку и обещал ситуацию исправить и из должников ее исключить. С тех пор прошло немало месяцев, а Лидии на каждый ее звонок в банк говорят примерно одно и тоже – ждите, ждите, ждите… «Последний раз сказали – банк будет решать вопрос столько, сколько сочтет нужным» – вздыхает пермячка, которой до решения проблемы придется выплачивать кредит так, как «ошибочно» постановил Сбербанк.
«Скупой и щедрый»
Хотя, случается так, что и кредит-то в «сбере» получить целая проблема. Калужанин Евгений рассказал о том, что клиентом банка, как физлицо, является давно и прочно. Все его доходы проходят через сберовские карты. И прежде, чем он надумал обратиться в банк за ипотечным кредитом, ему при помощи смс и телефонных звонков долго приходила целая куча самых разных выгодных предложений по займам.
И вот, наконец, созрел – пришел. Девочка-менеджер расписала все «как в сказке», Евгений говорит, у меня доходы в месяц порядка 60 тысяч (средняя по Калуге за прошлый год 27 тысяч), около полумиллиона рублей есть своих, я бы взял еще миллион – полтора – на «трешку» для семьи с двумя детьми должно было хватить. Менеджер удивила – говорит, запрашивайте больше – три, а то и четыре миллиона – часто дают меньше, как раз ваши миллион – полтора и выйдет.
Запрос оформили – в течение дня Евгений узнал результат… Банк одобрил ему кредит на… 434 тысячи рублей! Поговорил со своим менеджером – та ответила, что из 60 тысяч его доходов только примерно 12 тысяч идут через официальную зарплату, которую банк при одобрении суммы кредита и рассматривал. Остальное гонорары, проценты за исполненные заказы и т.д. – но главное ведь в том, что и с этих денег отчисляются налоги и эти деньги давно и на постоянной основе проходят через Сбербанк, что его менеджеры легко могли и проследить.
Так что, Евгений оставил на лучшие времена решение жилищного вопроса через хваленую ипотеку Сбербанка – а самое тяжелое после одобрения той самой суммы оказалось отбиться от сотрудников «сбера» всех мастей, по несколько раз в день названивавших Евгению с вопросами: «Ну, Вы будете этот кредит оформлять?». «Я отдельную трехкомнатную хотел – а не комнату в коммуналке» - отвечал Евгений и менеджеру, и руководителю кредитного отдела, и еще кому-то и кому-то еще…
Но если Евгений и тысячи таких же россиян, которым банк «обломал» ипотеку, скажет, что в «сбере» все жадины, он очень ошибется. Вот лишь одна история безмерной щедрости Грефа и К, которая, однако, к простым россиянам никакого отношения не имеет.
Например, пару лет назад наделал шума даже в Европе гонорар кипрского адвоката Христоса Константина в 1 миллион евро, который выплатил ему Сбербанк России за «консультативные услуги юридического характера в рамках урегулирования задолженности группы компаний».
Оказалось, что компания господина Константина C. Argyrou & Associates давно обслуживает семейный бизнес Грефов и их друзей-сообщников, выполняя секретарские и директорские функции в зарегистрированных на Кипре компаниях Nisoram Holding Limited и Aletarro Limited , одним из бенефициаров которых является Греф-младший по имени Олег. Говорят, и другие участники событий носят весьма известные фамилии, только скрывают их более тщательно.
И все-таки деятельность фирмы кипрского юриста по делам Грефов даже близко не тянет на миллион евро – так говорят многие его европейские коллеги. Максимум 50-100 тысяч, да и то, при ситуации, когда речь идет об активах именно Грефов, как бизнесменов, платить господину Константину должны именно они, а не государственный банк. Однако, платит именно банк.
К тому же, на момент уплаты миллиона евро нигде на Кипре каких-то задолженностей обнаружено не было. Разве что, речь шла о Сергее Пойманове, бывшем владельце «Павловскгранита», контрольный пакет акций которого теперь принадлежит вышеупомянутым кипрским компаниям Олега Грефа. Так ведь Сбербанк и без того официально угрохал на тяжбу по «Павлоскграниту» кучу денег – но это хотя бы понятно, когда банк требует вернуть свои деньги. А какое отношение траты Сбербанка на урегулирование споров с Поймановым имеют к кипрскому адвокату, который обслуживает частные компании предпринимателя Олега Грефа? Ну, кроме однофамильности предпринимателя и главы банка, при финансировании которого эти компании и перешли под начало «Олежки»? И желания поднять семейный бизнес за счет денег госбанка.
Западные юристы говорят, что ситуация смахивает на банальный вывод денег из банка. А если кто-то скажет, что сумма-то для Грефов так себе – так ведь «глупых» траншей с легкой руки Германа Грефа было немало. Одни лишь полтора миллиарда долларов, выброшенные банком на приобретение инвесткомпании «Тройка-Диалог», превращенная в Sberbank CIB, чего стоит.
Похоже, в нашей стране спросить с Германа Грефа некому. И подозрительные сделки, смахивающие на аферы, и откровенные провалы на международной арене, и бичевание отечественного бизнеса – все сходит ему с рук.
Кто-то спросит – в чем секрет его неприкосновенности? Скажу так – ничего здесь под «Грефом секретно» нет. Все банально. Есть «могучая кучка» которая правит этой многострадальной страной. Господин Греф – полноправный член этой «кучки», где у каждого своя «кормушка». Герману Грефу на откуп отдан Сбербанк и потеря миллиарда там, миллиарда здесь никем и не замечается и виновные «на ковер» вызываются едва ли. Что касается репутации, которая неизменно идет вниз после историй, подобных хорватской, то господам из Сбербанка, как той вдове после трех замужеств, которую пригласил к себе на ночь кавалер – было б что терять. Ну, а остальное компенсируют… оффшоры.