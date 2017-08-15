Самарские власти получат 430 млн рублей на трудоустройство уволенных сотрудников «АвтоВАЗа»
Федеральный центр выделит властям Самарской области 430 млн рублей на поддержку поддержку сотрудников тольяттинского концерна «АвтоВАЗ». Данные средства предназначены на обеспечение занятости около 4 тысяч работников предприятия
Федеральный центр выделит властям Самарской области 430 млн рублей на поддержку поддержку сотрудников тольяттинского концерна «АвтоВАЗ». Данные средства предназначены на обеспечение занятости около 4 тысяч работников предприятия.
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в настоящее время около 4 тысяч сотрудников находятся под угрозой увольнения. В настоящее время федеральное правительство совместно с самарскими властями реализуют программу по созданию новых рабочих мест в регионе целью снижения напряженности на рынке труда.
По словам Дениса Мантурова, на производстве автомобилей остаются невостребованными около 4 тысяч человек. Из них не менее 2 тысяч пройдут профессиональную подготовку, переподготовку и повысят квалификацию, сообщает РБК.
В 2017 году на эти цели Самарская область получит более 430 млн рублей. Кроме того, финансовую поддержку получат предприятия, которые трудоустроят бывших работников «АвтоВАЗа».
В Минпромторге отметили, что к концу 2018 года численность работников «АвтоВАЗа» должна составить 32 тысячи человек. В конце первого квартала на заводе работали 39 725 человек. В 2016 году число сотрудников АвтоВАЗа сократилось на 9,7%, до 43,3 тысячи человек. К концу 1-го полугодия 2017 года средняя численность сотрудников «АвтоВАЗа» сократилась на 11,2% по сравнению с первым полугодием 2016 и составила 38 658 человек, сообщила компания в отчете за второй квартал.