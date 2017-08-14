Второе дыхание «кучинской свалки»
Несмотря на поручение президента и табличку на въезде «Полигон закрыт», знаменитая подмосковная свалка юридически не закрыта и в ближайшее время вполне может открыть ворота для самосвалов с мусором
Мусор жив, мусор будет жить?
Вот я все думал – зачем как новость дня превозносили информацию о том, что согласно проверке экологов, никакого превышения загрязняющих веществ на полигоне в Кучино не выявлено? И жители жаловались на запахи и грязь, и президент, казалось бы, поставил точку в этом деле – чего теперь-то из пустого в порожнее?
Тем более, и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, вначале было вступивший в полемику с Путиным по поводу сроков закрытия кучинской свалки, все же взял «под козырек» и отчитался премьер-министру Дмитрию Медведеву о поистине «стахановских» починах в деле по закрытию подмосковных полигонов – мол, 22 из 39 уже закрыли, и это еще только начало. «В рамках поручения президента мы последовательно закрываем полигоны там, где сегодня уже живут люди», - сказал глава региона и… соврал.
Да, визуально Воробьев Путина не ослушался – президент «стукнул по столу 22 июня, рано утром 23-го было официально объявлено о закрытии полигона в Кучино. Даже соответствующую табличку повесили. Однако, лишь несведущему человеку может показаться, что полигон можно закрыть, повесив на забор «Закрыто» и поставив перед воротами бетонные блоки.
Свалка, как ни странно звучит – это юридическое лицо, организация с целым пакетом действующих долгосрочных договоров и контрактов, в нашем случае это некое ЗАО «Заготовитель» у которого Росприроднадзор в середине июня как раз аннулировал лицензию на утилизацию отходов на полигоне Кучино, и закрыть такое предприятие можно исключительно через суд. И все действующие в этой «закрывательной» схеме лица, включая губернатора, главу Минприроды Донского и других «ответственных работников», типа Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артема Сидорова, прекрасно об этом знали. Однако, поспешили уверить президента и общественность, что свалка закрыта.
Поспешили и людей насмешили. По утверждению нашего надежного источника из Росприроднадзора, в конце прошлой недели, суд рассмотрел поданные ранее исковые документы на закрытие полигона в Кучино. Рассмотрел и… в удовлетворении иска отказал. Да-да, вы не ослышались - президент приказал закрыть, чиновники рангом пониже президентского, но тоже немаленькие, покряхтели, но вроде бы как подчинились. А здесь плевок на все приказы с самого верха! Отдыхай, господин президент.
Видимо, судебный отказ настолько шокировал чиновников «рангом пониже президентского», что они на эту тему словно воды в рот набрали – нигде ни «гу-гу» об этом. Что будет, когда об этом узнает президент? А люди в Кучино и других «околополигонных» жилмассивах, было празднующие победу?
А спустя определенное время после решения суда оно вступит в силу и кучинский полигон может открыть свои ворота для самосвалов чуть ли не на днях. Что ему помешает, если есть бумажка из суда? Воистину, говорят все про независимый суд – но не до такой же степени… маразма?
Хотя, кто знает – может, под весь этот шумок мусор на Кучино до сих пор привозят – например, под видом грунтов? Ежедневно порядка 350 грузовиков привозят и засыпают свалку землей – но, может, мусор «хоронят» под мусором? Видимо, нечто подобное заподозрили и в администрации Балашихи, решив установить на полигоне дополнительный автономный пункт экологического контроля и делать заборы проб завозимой земли.
Раненых не брать?
То, что массовое (пусть юридически и не оформленное) закрытие свалок спровоцировали мусорный коллапс в Подмосковье, говорилось в последнее время немало. Но, наверное, надо быть там, на передовой, чтобы видеть реальный масштаб проблемы, так сказать, изнутри.
Недавно сотрудники Минэкологии региона совместно с правоохранительными органами пресекли образование незаконной свалки в городском округе Истра. 10 грузовиков и 2 бульдозера были арестованы в ходе рейда в районе 38 километра Новорижского шоссе и деревни Юрьева. Машины были наполнены строительным мусором и грунтами.
По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, незаконная свалка была организована на землях сельхозназначения площадью более 2 гектаров, предположительный ущерб окружающей среде 15 миллионов рублей.
И подобные столкновения едва ли не каждый день и в самых разных местах. Ситуация смахивает на прифронтовую, а самосвалы с мусором – на вражеских диверсантов, пытающихся прорваться то там, то здесь.
Оно и понятно – кучинский полигон крупнейший в области (до 90% всех коммунальных отходов столицы), официально на «дне закрытых дверей». И хотя Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган обещал, что кучинские отходы перераспределят по другим полигонам – не все, видимо, обещает пройти легко. В Чеховском районе единственная свалка – в Манушкине - закрыта за нарушения природоохранного законодательства (как ни удивительно – но здесь по решению суда). Ближайшая свалка «Лесная» находится в Серпуховском районе, но тамошние чиновники не хотят принимать отходы из Чехова, опасаясь перегруза.
«Мусоропоток на «Лесную» и в былые годы был огромный, а в последнее время, в связи с закрытием в ближайших районах нескольких свалок, он увеличился в разы, – жаловался глава администрации Серпуховского района Александр Шестун. – У полигона ежедневно многокилометровые очереди мусоровозов, некоторые из них, не желая ждать, скидывают мусор в лес и овраги».
«Полигон «Торбеево» в Люберцах серьезно перегружен, принимать мусор с балашихинского полигона будет достаточно сложно, полигон «Храброво» не готов принимать мусор из других районов» – , рассказал мэр Можайска Василий Овчинников.
А Москва тем временем на месте не стоит – из 8 миллионов ежегодных тонн производящегося в столице мусора почти все везется в область. И сейчас там на разных площадках скопилось порядка 120 миллионов тонн отходов – а это 12 кв. км. легальных и нелегальных полигонов. И еще лет пять назад подмосковные власти предупреждали, что «площадок» под мусор хватит на 3-4 года. Они прошли – а тут еще и массовые закрытия пронеслись. Куда вывозить мусор?
Где «золотая мусорная середина»?
Высок риск того, что не принятый в «Кучине» мусор окажется в каналах, оврагах, карьерах «и, не дай бог, в лесу», признаются чиновники. Впрочем, даже на закрытые подмосковные полигоны отходы продолжают свозить, говорится уже в докладе «Гринписа».
Глава Минпррироды Сергей Донской, еще до озвученного нами в начале статьи странного судебного решения об отказе закрытия полигона, предлагал Путину консервировать «Кучино» постепенно: - «Очень важно перераспределить нагрузку, которая поступает из Москвы, необходимо строить новые полигоны, чтобы размещать все эти отходы, тогда с 2019 г. свалку можно будет закрыть, а пока максимально обезвредить ее выбросы и стоки, построив специальные системы отвода биогаза и фильтрации». Но президент потребовал закрыть полигон в течение месяца.
Донского можно понять – он тоже знает о протестах жителей Подмосковья, фактически живущих на свалках, но он же и не знает, что делать с мусором в случае, если большая часть полигонов встанет. Конечно, он очень убедительно говорит о мусоросжигательных заводах, которые и станут выходом для всех. Только вот сегодня о них нужно было уже не говорить – а, как минимум, достраивать.
Нет, я даже не к тому, что Донской не предсказатель, чтобы заранее знать о том, что президент этим летом даст месяц на решение вопроса. А к тому, что услышать нужно было как раз местных районных чиновников, еще в 2012-м твердивших, что через три года Россия может утонуть в мусоре. То есть, пять лет назад сказано – но никем ничего не сделано. Все ждали, пока «жареный петух» в одно место клюнет.
Сейчас места для мусора действительно в дефиците – Подмосковье бурлит, закрытие «Кучино» вызвало цепную реакцию и жители – соседи других свалок тоже выходят на «баррикады», а соседние области принимать столичный мусор отказываются. В самой же Москве хоть и есть мощности для переработки всех видов отходов, образующихся в городе, но они, по мнению специалистов, недозагружены, тем не менее все сортировочные и перегрузочные комплексы Москвы забиты отходами «под потолок».
Причина этого бедствия проста - существующие в столице мусоросжигательные заводы не загружены именно потому, что безопасная утилизация мусора на них стоит слишком дорого. Два московских мусоросжигательных завода вообще простаивают: тарифы на сбор, вывоз, переработку и захоронение мусора в области вместе взятые в 1,5 раза ниже, чем безопасное сжигание мусора на собственном производстве.
Найти «золотую середину» из мусорного коллапса очень непросто. К возникновению тупиковой ситуацию приложил руку и губернатор области Андрей Воробьев. Наша газета уже писала о том, что у главы региона еще в 2013 году была возможность запустить в Подмосковье компании Аркадия Абрамовича и Геннадия Тимченко с проектом строительства 19 мусоросжигательных заводов – однако, проекту дали отбой. Почему? Да потому что прибыльно это – зарывать и сжигать мусор на свалках под окнами жилых домов. А с чужих заводов какой навар?
Возможно, глава страны, влезая в мусорный конфликт, даже близко не знал его изнутри, не предполагал, что у его ближайших соратников все так запущено в делах - моментальное закрытие свалки по его указанию – шаг очень эффектный. Однако, «мусорную проблему» он не только не решает - напротив, усугубляет.
А ведь есть еще программа реновации хрущевок в Москве, которая добавит к производимым в столице за год 7 млн т бытового и 6 млн т производственного мусора еще до 4 млн (вице-мэр по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин оценил эти строительные отходы в 55 млн т за 15 лет).
А кто все это будет решать, когда сейчас задачу по созданию отрасли обращения с отходами в основном делят три министерства (Минприроды, Министерство строительства и ЖКХ, Минпромторг) и Росприроднадзор. При таком размывании ответственности эффективное решение проблемы просто невозможно. Да и крайнего найти при случае будет сложней.
При желании можно закрыть любой подмосковный полигон, как и «Кучино», в один день, там наверняка можно найти те же нарушения. Можно снова стараниями главы областного Минэкологии Александра Когана запросить у правительства МО несколько миллиардов рублей на его рекультивацию и засыпать песком. Только кто будет отвечать за то, что мусор стало некуда вести?
Кому держать ответ?
После прямой линии с Владимиром Путиным, в ходе которой люди из подмосковной Балашихи жаловались на огромную свалку, сложилась ситуация, когда в правительственных кулуарах заговорили о возможной отставке главы Минприроды Сергея Донского, потому что ни физически, ни технически свалку не закроют ни в 2017, ни в 2018 году.
«Документы, которые должны быть подготовлены... должны быть подготовлены в самые короткие сроки», - сказал глава страны министру природных ресурсов России Сергею Донскому прямо в глаза. «Запомнили, что я сказал?» - спросил Путин участников совещания. Понятно, что в случае неисполнения кто-то обязательно станет крайним.
Два главных виновника сегодняшней беды – губернатор Подмосковья Воробьев и министр Донской. До последнего поговаривали, что позиции Воробьева более стабильны в плане отношения к нему Кремля – поэтому на выход первым ставили именно Донского.
Особенно после того, как еще в начале прошлого года Генпрокуратура вынесла ведомству Донского и Росприроднадзору представление в связи с нарушением законодательства в сфере охраны окружающей среды. В документе говорилось, что на тот момент Минприроды все еще не приняло регламент Росприроднадзора по представлению госуслуги по утверждению "нормативов образования отходов и лимитов на их размещение". А когда нет нормативов, свалки как раз и растут вблизи жилых домов…
Кроме того, прокуратура указывала, что не соответствуют требованиям законодательства и действовавший на тот момент "порядок разработки и утверждения нормативов, а также методические указания по разработке таких нормативов и лимитов". Не был установлен и порядок, который бы подтверждал отнесение отходов к конкретному классу опасности. Но полтора года минуло – воз и поныне там.
Однако, и относительно Воробьева не все так гладко. Политологи утверждают, что несмотря на прочное место в десятке губернаторов-лидеров, Воробьев все же может уйти с должности главы региона, если еще к тому же «мусорный вопрос» будет решаться не так, как приказывает президент.
Хотя, как его решишь, если, к примеру с мусорным полигоном Кучино, эксплуатировавшимся компанией ЗАО «Заготовитель», есть действующий договор до 2021 года. И к этому договору привязаны десятки компаний из столицы, поставляющих на полигон все виды отходов. Как разорвешь эту цепь?
Хотя, глядя на ситуацию, крамольное решение суда, отказавшегося закрыть скандальную свалку, только на руку Донскому и Воробьеву. Ведь формально они выполнили приказ президента – но суд решил иначе.
Тут уже даже мысль шальная закрадывается – а не приложил ли кто-то со стороны руку к такому решению суда? Ведь едва ли министру могло пройти такое, что президент говорит закрыть в течение месяца, а Донской отвечает: "Мы договорились с губернатором, что они принимают решение о закрытии свалки с 2019 года".
Это что значит – всемером и батьку бить легче? В смысле, толпой и президента легче ослушаться? Но открытая «борзость» чиновников по отношению к президенту быстро иссякла, видимо, сменившись тихим бойкотом президентских указов. Например, через суд.
Хотя, как мне кажется, даже, не дай бог, в случае возобновления работы кучинского полигона согласно судебному решению, президенту ничего не стоит снять с должности и Донского и Воробьева, причем, не за месяц, а в течение дня – просто за то, что они эту мусорную проблему создали, а теперь оказались не в силах ее устранить. И дело даже не в одном отдельно взятом судебном решении – а в конкретных лицах, которым «по фигу» как людские заботы, так и вопросы государственной важности. Если в дело вмешивается президент – это ли не дело государственной важности? Однако, президента не услышали. Ждем продолжения или… развязки?