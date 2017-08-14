Роман Абрамович оставил Дарье Жуковой после развода десятую часть своего капитала
Российский бизнесмен Роман Абрамович отдаст своей бывшей супруге Дарье Жуковой десятую часть своего капитала, что приравнивается примерно к одному миллиарду долларов. Такое решение бизнесмен принял сам, без всяких судебных разбирательств
Российский бизнесмен Роман Абрамович отдаст своей бывшей супруге Дарье Жуковой десятую часть своего капитала, что приравнивается примерно к одному миллиарду долларов. Такое решение бизнесмен принял сам, без всяких судебных разбирательств.
Роман Абрамович и Дарья Жукова были вместе около 10 лет. У них есть двое сыновей: 7-летний Аарон и 4-летняя Лея. 7 августа пара официально объявила о своем разводе.
Отметим, что по размеру отступных развод Абрамовича и Жуковой стал четвертым по дороговизне в новейшей истории разводов.
Первое место в этом неофициальном рейтинге занимает развод торговца предметами искусства Алека Вильденштейна и его жены Джослин. Экс-супруга получила после развода 3,8 млрд долларов.
При этом на первом месте мог оказаться развод еще одного российского олигарха Дмитрия Рыболовлева. Сначала его экс-супруга Елена Рыболовлева отсудила 4,5 млрд долларов. Но бизнесмену удалось вернуть большую часть денег. В итоге бывшей жене досталось 600 млн долларов и недвижимость в Швейцарии.
На втором месте - развод медийного магната Руперта Мердока, который выплатил после развода своей жене Анне 1,8 млрд долларов.
Третье место по дороговизне развода занимает разрыв босса «Формулы-1» Берни Экклстоуна с женой Славикой. Бывшая модель получила 1,2 млрд долларов отступных - половину состояния Экклстоуна.
Что касается Романа Абрамовича, то в его жизни это уже третий развод. Своей второй жене и пятерым детям он оставил 5,5 млрд фунтов стерлингов, 4 виллы, замок и две квартиры. Что после развода досталось первой жене миллиардера, не сообщается.