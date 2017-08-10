Меню
Бизнес
Как извлечь выгоду от покупки заграничной недвижимости
Бизнес
10 августа 10:11

Краснодарские фермеры провели акцию протеста против рейдерского захвата земли

В Краснодаре 8 августа состоялась очередная акция протеста местных фермеров, которые уже неоднократно жаловались на рейдерские захваты земли. В частности, более 200 человек обвиняют в рейдерских атаках концерн «Покровский».

Фото: rostovprodukt.ru

В Краснодаре 8 августа состоялась очередная акция протеста местных фермеров, которые уже неоднократно жаловались на рейдерские захваты земли. В частности, более 200 человек обвиняют в рейдерских атаках концерн «Покровский».

В акции протеста приняли участием фермеры из Лабинского, Курганинского, Каневского, Успенского и Кущевского районов Кубани.

В беседе с «Открытой Россией» лидер движения «Вежливые фермеры» Алексей Волченко рассказал, что в Лабинском районе Краснодарского края люди из «покровских» захватывали и земли и урожай, а на тех, кто пытался защитить свое имущество, подавались судебные иски. Волченко рассказал, что в этой ситуации на сторону пайщиков не стала ни прокуратура, ни полиция, ни администрация. «И даже сегодня, после последней встречи с губернатором Краснодарского края и заместителем генпрокурора России по ЮФО Андреем Кикотем, мы никаких результатов не увидели», - отметил лидер «Вежливых фермеров».

В ходе митинга директор агрофирмы РАФ «Новая жизнь» Ирина Колесникова сообщила, что люди из концерна «Покровский» ведут себя как «фашистские захватчики»: захватывают земли, лишают  местное население права на труд.

«Покровские работают вахтовым методом - захватили - посеяли, обработали, убрали, а прибыль вывезли в Испанию. Мы больше не можем это терпеть, и власти просто обязаны обратить внимание на беспредел со стороны концерна», - рассказала Колесникова.

Концерн «Покровский» фермеры обвинили в проведении липовых собраний собственников земельных долей. Таким образом они отбирают у пайщиков землю.

Участники митинга просят власти защитить их от рейдерских захватов со стороны «Покровского». Фермеры приняли резолюцию, которую организаторы направили губернатору края Вениамину Кондратьеву и президенту Владимиру Путину. В документе фермеры просят поддержать местных сельхозпроизводителей, фермеров и владельцев паев.

3 августа в Краснодаре заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и прокурор края Сергей Табельский встретились с 12 представителями фермерских хозяйств. В ходе встречи представители власти рассказали, что за три месяца рассмотрели 35 обращений фермеров и отменили несколько незаконных решений о возбуждении уголовных дел против фермеров.

Напомним, что краснодарские «вежливые фермеры» неоднократно жаловались на рейдерские захваты земли, которые осуществляют крупные агрохолдинги. Ранее фермеры пытались провести тракторный пробег до Москвы, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным. Однако протестную акцию пришлось свернуть из-за противодействия со стороны правоохранительных органов.

Материалы по теме
В Краснодаре задержали «вежливого фермера», встречавшего Путина с плакатом
В Днепропетровской области боевики «Правого сектора» пытались захватить колхозные поля
Сейчас на главной
Авторская колонка
Чем Рогозин грозен
Вице-премьер Дмитрий Рогозин оскандалился сразу и во внутренней, и в международной политике. Сначала его самого объявили персоной нон грата в Молдавии, а затем такой персоной в Сочи фактически стала его племянница. Как заявляет сам чиновник: «Ждите ответа, гады!»
Быков Дмитрий
Горячие новости
​Совсем не берегут Владимира Владимировича
Президента Владимира Путина уличили в нарушении правил безопасности на водном транспорте во время рыбалки в Туве. Депутат липецкого облсовета Олег Хомутинников обратил внимание, что во время рыбалки глава государства был без спасательного жилета
Горячие новости
Структура Минтранса продала Крымской железной дороге рельсы по двойной цене
Структуру Министерства транспорта России заподозрили в перепродаже Крыму железнодорожных рельсов по двойной цене. В компании объяснили подорожание сложной логистикой
Горячие новости
Кремль пойдет за избирателями в соцсети
Администрация президента совместно с Центризбиркомом разрабатывают digital-стратегию по повышению популярности выборов президента среди пользователей социальных сетей.
Горячие новости
Жители города Шарья решили найти себе мэра через объявление в газете
Жители города Шарья Костромской области решили найти себе мэра с помощью объявления в газете. В объявлении говорится, что потенциальный градоначальник должен быть в первую очередь честными и порядочным
здравоохранение
Свет надежды в конце больничного «тоннеля»
Президент Владимир Путин прилюдно раскритиковал труднодоступность медицинской помощи в России, заявив, что невозможность вовремя получить медицинскую помощь, не заплатив врачам, является прямым нарушением закона.
Горячие новости
​Путин уехал, а вместе с ним и благоустройство убирают
В Кирове к приезду президента Владимира Путина в центре города установили новые мусорные баки. Но радость местных жителей была недолгой. Как только глава государства уехал, коммунальщики мусорные баки убрали
Горячие новости
А диплом то ненастоящий!
Предприниматели и фермеры Краснодарского края обратились в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и ФСБ с просьбой провести проверку в отношении судьи краевого суда Елены Хахалевой, которая прославилась «золотой» свадьбой своей дочери
Горячие новости
Судья чиновника не обидит
Российские суды различных инстанций заподозрили в излишней лояльности к фигурантам уголовных дел о коррупции. Согласно статистике Верховного суда, судьи оправдывают мздоимцев намного чаще, чем других нарушителей закона
Горячие новости
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке вируса Коксаки на турецких курортах
Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для туристов в связи с возможной вспышкой энтеровирусной инфекции на курортах Турции. При этом турецкие власти опровергают информацию о распространении вируса Коксаки среди туристов
Горячие новости
​На слишком шикарный ремонт рассчитывать не стоит
Московское правительство утвердило стандарт отделки квартир, которые получат участники программы реновации жилого фонда. Стоимость отделки составит 11 тысяч рублей за квадратный метр
минприроды
Золотой ключик к недрам Родины
В конце июля «Трансперенси Интернешнл» обратилось с заявлением на имя генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой проверить главу Минприроды Сергея Донского на предмет конфликта интересов при сотрудничестве ведомства с компанией «Новатэк»
Горячие новости
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу, отбыв срок по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Срок Удальцов отбывал в колонии в Тамбовской области
Горячие новости
Adidas закроет в России 160 своих магазинов из-за падения выручки
Немецкий спортивный ретейлер Adidas до конца 2017 года закроет 160 магазинов в России. Закрытие торговый точек немецкого производителя товаров идет уже третий год
Горячие новости
Египетские акулы снова терроризируют туристов
О нападении акулы на человека в Красном море сообщается в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД России. При этом египетские власти не дают информации о личности пострадавшего и характере полученных им травм
Авторская колонка
Борьба добра с равнодушием
В российской политике дело гораздо более сложное и неблагодарное — противостоять даже не злу, а всеобщему равнодушию. Ведь когда ты борешься со Злом, бросаешь вызов СИСТЕМЕ, ты волей-неволей обретаешь черты героя: вот он какой, бесстрашный, самого Царя назвал земляным червяком! Почти герой!
Гудков Геннадий
Горячие новости
За реновацию придется ответить в суде
В московский суд поступил первый иск о выходе жилого дома из программы реновации. В ближайшее время в столичные суды могут поступить сотни аналогичных исков от граждан, недовольных столичной программой по сносу старых домов
Горячие новости
В условиях кризиса россиянам может очень пригодиться возврат стеклотары
В России могут возобновить практику массового возврата стеклотары. С таким предложением к премьер-министру Дмитрию Медведеву выступил депутат Ленинградской области Владимир Петров