Краснодарские фермеры провели акцию протеста против рейдерского захвата земли
В Краснодаре 8 августа состоялась очередная акция протеста местных фермеров, которые уже неоднократно жаловались на рейдерские захваты земли. В частности, более 200 человек обвиняют в рейдерских атаках концерн «Покровский».
В Краснодаре 8 августа состоялась очередная акция протеста местных фермеров, которые уже неоднократно жаловались на рейдерские захваты земли. В частности, более 200 человек обвиняют в рейдерских атаках концерн «Покровский».
В акции протеста приняли участием фермеры из Лабинского, Курганинского, Каневского, Успенского и Кущевского районов Кубани.
В беседе с «Открытой Россией» лидер движения «Вежливые фермеры» Алексей Волченко рассказал, что в Лабинском районе Краснодарского края люди из «покровских» захватывали и земли и урожай, а на тех, кто пытался защитить свое имущество, подавались судебные иски. Волченко рассказал, что в этой ситуации на сторону пайщиков не стала ни прокуратура, ни полиция, ни администрация. «И даже сегодня, после последней встречи с губернатором Краснодарского края и заместителем генпрокурора России по ЮФО Андреем Кикотем, мы никаких результатов не увидели», - отметил лидер «Вежливых фермеров».
В ходе митинга директор агрофирмы РАФ «Новая жизнь» Ирина Колесникова сообщила, что люди из концерна «Покровский» ведут себя как «фашистские захватчики»: захватывают земли, лишают местное население права на труд.
«Покровские работают вахтовым методом - захватили - посеяли, обработали, убрали, а прибыль вывезли в Испанию. Мы больше не можем это терпеть, и власти просто обязаны обратить внимание на беспредел со стороны концерна», - рассказала Колесникова.
Концерн «Покровский» фермеры обвинили в проведении липовых собраний собственников земельных долей. Таким образом они отбирают у пайщиков землю.
Участники митинга просят власти защитить их от рейдерских захватов со стороны «Покровского». Фермеры приняли резолюцию, которую организаторы направили губернатору края Вениамину Кондратьеву и президенту Владимиру Путину. В документе фермеры просят поддержать местных сельхозпроизводителей, фермеров и владельцев паев.
3 августа в Краснодаре заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и прокурор края Сергей Табельский встретились с 12 представителями фермерских хозяйств. В ходе встречи представители власти рассказали, что за три месяца рассмотрели 35 обращений фермеров и отменили несколько незаконных решений о возбуждении уголовных дел против фермеров.
Напомним, что краснодарские «вежливые фермеры» неоднократно жаловались на рейдерские захваты земли, которые осуществляют крупные агрохолдинги. Ранее фермеры пытались провести тракторный пробег до Москвы, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным. Однако протестную акцию пришлось свернуть из-за противодействия со стороны правоохранительных органов.