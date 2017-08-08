Adidas закроет в России 160 своих магазинов из-за падения выручки
Немецкий спортивный ретейлер Adidas до конца 2017 года закроет 160 магазинов в России. Закрытие торговый точек немецкого производителя товаров идет уже третий год
Немецкий спортивный ретейлер Adidas до конца 2017 года закроет 160 магазинов в России. Закрытие торговый точек немецкого производителя товаров идет уже третий год.
Исполнительный директор Adidas Каспер Рорштед и финансовый директор компании Харм Ольмайер сообщили, что закрытие торговых точек связано с продолжающимся сокращением российского рынка в связи с западными санкциями и зависимостью местной экономики от цен на нефть.Сейчас Россия остается единственным регионом присутствия Adidas со снижающейся выручкой.
По словам г-на Рорштеда, ранее Adidas уже закрыла 100 своих магазинов в российских городах и до конца текущего года планирует закрыть еще 50 магазинов, сообщает РБК.
Закрывать свои магазины в России Adidas начал в 2014 году в связи с возросшими рисками изменения потребительских настроений и трат в регионе. Отметим, что в 2014 году были введены первые антироссийские санкции.
В настоящее время на Россию приходится 3% от общих продаж компании. Поэтому результаты российского подразделения незначительно сказываются на глобальных показателях компании.