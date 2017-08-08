Золотой ключик к недрам Родины
Минприроды постепенно превращается в филиал нефтяного гиганта «Новатэка», лоббируя под него самые «жирные» месторождения и помогая его председателю Леониду Михельсону оставаться на вершинах отечественного «Форбс»
Конфликта нет – есть интересы
В конце июля российское подразделение антикоррупционной организации «Трансперенси Интернешнл» обратилось с заявлением на имя генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой проверить главу Минприроды Сергея Донского на предмет конфликта интересов при сотрудничестве ведомства с компанией «Новатэк».
Поводом для заявления стал тот факт, что Минприроды чересчур активно пробивает для «Новатэка» новые льготы по его прямой деятельности, а компания в свою очередь, является спонсором фестиваля «Древо жизни», проходящего под маркой центра развития детства и юношества «Твоя природа», среди учредителей которого супруга и теща главы Минприроды Сергея Донского Татьяна и Лариса Назаревские соответственно.
Тесноту «переплетений» интересов дополняет и тот факт, что заместителем председателя правления «Новатэка» работает Денис Храмов, бывший первый замминистра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, который, как поговаривают, до сих остается в хороших «человеческих и деловых» отношениях со своим бывшим боссом.
Вообще, Минприроды очень активно «симпатизирует» «Новатэку» - компания за последние два года получила лицензии на разработку нескольких крупных газовых месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. С 2015 года «Новатэк» пользуется существенной льготой в виде пониженной ставки налога на добычу полезных ископаемых. А сам Сергей Донской недавно выступил за передачу «Новатэку» лицензий «Газпрома» еще на четыре нефтегазоносных участка на Ямале.
В «Трансперенси Интернешнл» считают, что конфликт интересов налицо – структуры Минприроды принимают решения о предоставлении льгот и разрешений нефтегазовой компании «Новатэк», которая с «ответной благодарностью» спонсирует фестиваль «Древо жизни» родственников Сергея Донского, который, в свою очередь, проводится совместно с министерством природы и экологии.
Вообще, у ведомства Сергея Донского тесное сотрудничество с членами своей семьи – помимо экологического фестиваля «Древо жизни» есть еще акция «Всероссийский школьный экологический урок».
Само же Минприроды исполняет государственное задание по проведению Года экологии (2017 год) — а «Твоя природа», как ни «странно», является ключевым организатором и партнером многих мероприятий в рамках этой программы с финансированием из федерального бюджета.
«Твоя природа» также пользуется услугами и материальной поддержкой со стороны государственных учреждений: в частности, подведомственный Минприроды Государственный Геологический музей имени Вернадского регулярно предоставляет ей помещения под мероприятия. Такая честь обычно не для всех – но в данном случае как откажешь жене и теще своего начальника?
В принципе, то, что «Твоя природа», деятельность которой проходит в той же «природоохранной» плоскости, что у министерства, пользуется услугами и материальной поддержкой со стороны государственных органов и учреждений, нет ничего странного, кроме одного «но» - обе стороны этой «медали» - одна семья.
Тем более, что подведомственные структуры Минприроды выполняют разрешительные и контрольно-надзорные функции в отношении ряда частных организаций, спонсирующих «Твою природу», прежде всего «Новатэк», так сказать, без очереди.
«Зеленый свет» для «своих»
Для ведения бизнеса «Новатэку» требуются лицензии от Минприроды. При этом лицензии от ведомства не только выдаются легко и чуть ли не оптом, но и пониженную ставку налога на добычу полезных ископаемых министерство выбивает «Новатэку», словно родному.
В конце 2016-го Сергей Донской предложил продлить льготы, которыми уже пользуется «Новатэк» аж до 2030 года, в мае 2017-го министр открыто высказался за передачу данной компании лицензий «Газпрома» на четыре нефтеносных участка на Ямале.
А уже летом этого года Минприроды провело два аукциона на четыре участка на Ямале и Гыдане, причем в обоих случаях условия были сформулированы таким образом, что под них подходил только «Новатэк» — потому как принять участие в нем могла только компания, имеющая производство сжиженного природного газа на полуострове Ямал, поэтому «Газпром» даже не подавал заявку на торги: две заявившиеся на аукцион структуры «Новатэка» конкурировали друг с другом на «дружеских» началах.
Для компании это серьезная заявка на лидерство в сфере экспорта сжиженного газа. Если «Новатэку» удастся заполучить Солетско-Ханавейское месторождение, единственное, не контролируемое «Новатэком» на севере ЯНАО, он гарантирует себе производство 70 млн сжиженного природного газа (СПГ).
Так же летом этого года стало известно, что дочернее общество Компании ООО «Арктик СПГ-1» выиграло аукцион на право пользования недрами Гыданского участка с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья. Лицензия выдается сроком на 27 лет. По итогам аукциона разовый платеж за пользование недрами определен на уровне без малого 2,3 миллиарда рублей.
Компания уже обладает на полуострове Гыдан значительной сырьевой базой, но получение лицензии на Гыданский участок позволяет значительно увеличить ресурсную базу «НОВАТЭКа» на полуострове и рассматривать новые масштабные СПГ-проекты Компании. По российской классификации суммарный ресурсный потенциал участка составляет более 4,7 млрд баррелей нефтяного эквивалента углеводородов.
В «Новатэке» пробивание для себя дополнительных льгот обосновывают тем, что добыча в крайне северных широтах при обычной ставке налога просто становится нерентабельной, а портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев посчитал, что на льготах «Новатэк» может сэкономить порядка 1,2 миллиардов долларов. То есть, не заработать – а именно сэкономить. А российский бюджет, по мнению экспертов, особенно в доходах от добытчиков не пострадает – так как севернее 65-го градуса северной широты, куда «Новатэк» и требует дополнительных льгот, добывается меньше 1% всей отечественной нефти.
Зато запасы газа на Тамбейском кластере на Ямале, за четыре месторождения на котором так энергично бьются для «Новатэка» в Минприроды, 2,65 триллиона кубометров.
Вообще, запасов там под 6,7 триллионов - но что-то «Газпром» оставит себе. Однако, понимая, что «Новатэк» ему в партнеры предлагают на самом высоком уровне, господин Миллер уже раскрыл планы в отношении привлечения партнера для разработки обширных газовых месторождений на Ямале на, так сказать, «добровольных» началах.
Хотя еще в январе 2017 года замначальника департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти «Газпрома» Александр Калинкин утверждал, что «Газпром» пока не закончил аудит предложения «НОВАТЭКа» по покупке четырех месторождений на Ямале и не ведет никаких переговоров об продаже месторождений Тамбейской группы.
Но инициатива Сергея Донского, продавившего интересы «Новатэка» на самом верху, похоже, заставила руководство «Газпрома» разыграть из себя «добрых дядюшек», которые в конкурентах увидят партнеров и с радостью поделятся с ними участками по добыче газа на несколько триллионов кубометров.
Действующие лица «конфликта интересов»
После того, как Алексей Миллер с улыбкой сквозь зубы назвал «Новатэк» партнером, глава последнего Леонид Михельсон на радостях прокомментировал сие событие: «Мы подписали соглашение с крупнейшими инжиниринговыми компаниями и определили технологическую платформу для реализации будущих проектов СПГ, тем самым подтвердив свою стратегическую направленность на развитие производства в российской Арктике и увеличение доли нашей страны в мировом балансе. Мы уже заявляли и подтверждаем свою заинтересованность в совместной реализации проектов на ресурсной базе Тамбейской группы месторождений».
И эти перспективы помимо того, что у «Новотэка» и так все вполне недурно. Основные владельцы – Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (около 23,49%), Total E&P Arctic Russia (15,16%), «Газпром» (9,99%). Капитализация (LSE) – $35,8 млрд. Выручка (МСФО, 9 месяцев 2016 г.) – 393,2 млрд руб. Чистая прибыль – 198,3 млрд руб.
Сам господин Михельсон больше года никому не уступал первую строчку российского «Форбс» с 18,4 миллиардами долларов. И лишь в середине 2017-го отдал лидерство владельцу «Северстали» Алексею Мордашову за счет падения стоимости акций «Новатэка».
Но зато для последних очень хорошая новость. Российское правительство разрешит оформление земель в частную собственность в заповедниках внутри границ населенных пунктов. После заключения сделки собственник сможет на законных основаниях начать на заповедной территории строительство жилых или туристических объектов.
Данную инициативу одобрили в Минэкономразвития и, конечно же, Минприроды. В ведомствах считают, что новые правила помогут развитию территорий – несмотря на то, что перед добывающими компаниями теперь, по сути, снимаются все барьеры, препятствующие добыче, когда на пути попадаются заповедники, какие-то природоохранные зоны или исторические места проживания коренных северных народов.
Корпорации и до этого с местными природой и людьми особенно не церемонились, а отныне согласно готовящемуся законопроекту, оформить в собственность можно будет землю, которая располагается в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и входит в населенный пункт. Использовать такие участки можно под строительство жилищных или туристических объектов.
В Минприроды отметили, что законопроект позволит систематизировать вопрос как с включением в состав ООПТ новых земель, так и с исключением из них земель и водных объектов, однако, есть мнение специалистов, что лет через 10-15 включать в состав ООПТ уже будет нечего – не останется ни природы, ни коренных северян, которые вынуждены будут бежать с насиженных мест. Тем более, узаконенное строительство на ранее охраняемых участках жилищных и туристических объектов вовсе не значит, что под маркой таковых в заповедниках не появятся производственные, складские и прочие мощности.
Что касается Татьяны и Ларисы Назаревских, первая из которых помимо «общественной деятельности, еще и работает в школе учителем музыки, то, судя по всему, дамы не хотят при муже-министре и зяте-министре быть простыми российскими домохозяйками. Правда, заниматься общественно-полезной работой на общественных началах им тоже не по нраву – приносить пользу Родине гораздо интересней, когда министерство предоставляет под проекты помещения и площадки, а владельцы частной компании «Новатэк» сугубо по доброте душевной и из-за любви к природе оплачивают все расходы по проведению, подрядившись на звание генерального спонсора.
И все-таки во всей этой «взаимовыгодной» ситуации возникает ощущение некоего дисбаланса. Едва ли траты на фестивали столь же значительны для «Новатэка», как перспективы получения ямальских месторождений при помощи Минприроды. По сути, небо и земля.
В чем интерес компании - предельно ясно. В чем интерес министра Донского, который с официальным заработком за прошлый год в 5,7 миллиона рублей в правительстве среди аутсайдеров? Неужели лишь в том, чтобы жена и теща имели возможность проводить эти свои экологические фестивали? Или, может быть, здесь есть нечто такое, что в декларацию о доходах вносить не стоит – но оно того, как говорится, очень даже стоит?
Хотя, что мы все о «черных тонах» – вдруг еще есть в нашей стране люди, которые абсолютно искренне и почти бескорыстно считают, что «Новатэк» - это тоже… национальное достояние, которое, по недавнему заявлению пресс-службы Минприроды, даже и не является спонсором «родственной» «Твоей природы». Правда, добавляет – не является генеральным спонсором. То есть, сколько-то все равно спонсирует.
Но и тут в министерстве, признав верховодство Назаревских в фонде «Твоя природа», заявили, что данная организация некоммерческая, за прибылью не гонится – какой, мол, конфликт интересов?
Визуально никакого – однако, Минприроды устами и делами господина Донского по-прежнему «Новатэку» «брат, сват и все такое».
У нас каждый человек имеет право на собственное мнение. Мнение министра, от решения которого много чего зависит, например, назначить директором Сочинского национального парка не имеющую никакого отношения к природе племянницу зампредседателя правительства Вячеслава Володина, дешево стоить не может и должно быть отмечено по заслугам. И я не про медальку на лацкан пиджака…