«Я лечу» – «когда хочу»
Принцип авиакомпании iFly: если получилось взлететь – скорее всего долетим
Курортный роман с нечастым хеппи-эндом
Авиакомпания iFly в рейтингах пунктуальности всегда плелась в хвосте – но история с тремя сотнями пассажиров, трое суток ожидавших в турецком курортном Бодруме вылета в Россию, это абсолютный антирекорд – о котором уже сообщала наша газета. И что самое удивительное, от самого перевозчика – ни слуху, ни духу.
В итоге, как и предполагалось, причина столь вопиющей задержки – поломка самолета, а предоставить другой компания, имеющая на балансе всего несколько бортов, да еще в пиковый курортный сезон, не смогла. Но то, что с представителями авиакомпании долгое время вообще никто не мог связаться, говорит о двух вещах: во-первых, сказать ответственным работникам iFly уставшим от длительного ожидания было нечего, а, во-вторых, и желания, судя по всему, не было.
Спрашивается, кто вообще позволяет такому перевозчику работать на рынке? Ну, если говорить юридическим языком, позволяет с горем пополам перевозить людей этим беспредельщикам самое что ни на есть ответственное ведомство. Есть лицензия на осуществление деятельности по воздушным перевозкам iFly и дана Минтрансом, а подписана руководителем Федерального агентства воздушного транспорта господином Нерадько.
Немного истории … Создана компания в 2009-м с целью работать сугубо на туристических чартерах – тем более, возила клиентов конкретных туроператоров - Тез-тур и Tui. Название в переводе на русский говорящее само за себя – «Я лечу». В парке авиакомпании, на момент создания, было три самолета "Боинг 757-200" (к сожалению информацию о возрасте самолетов получить не удалось. – прим. ОГ).
Несколько лет подряд авиакомпания год из года наращивала пассажиропоток, установив свой личный рекорд в 2013-м, перевезя 1 046 166 пассажиров. После этого только спад: в 2014 году – 970 368 пассажиров, в 2015 году – 611 091, в 2016 году – 403 856, за первую половину этого года – около 137 тысяч.
По состоянию на июнь 2017 года средний возраст воздушных судов авиакомпании составляет около двадцати лет, что, вероятно, и стало причиной последнего технического сбоя, наделавшего столько шума.
Надо сказать, чиновники от авиации уже пытались воздействовать на нерадивого перевозчика. 1 июля 2016 года Росавиация ввела ограничение срока действия сертификата эксплуатанта iFly сначала до 15 июля, потом ограничение продлили до 1 августа. Причина давняя – недостаточное количество самолётов, которое в случае поломки одного-двух бортов могло спровоцировать настоящий коллапс. А так же результаты финансово-экономического состояния компании, признанного ненадежным.
Кстати, из-за ограничения многие пассажиры, купившие тогда билеты у авиакомпании iFly, не смогли вообще улететь до пунктов назначения или улетели с суточной задержкой на других авиакомпаниях – и этот факт в iFly пытались обратить в свою пользу, перекладывая вину за случившееся с себя на чиновников.
Но находившаяся под частичным запретом авиакомпания вообще могла уйти с рынка – глава Росавиации Александр Нерадько в августе 2016 года направлял руководителю Ростуризма Олегу Сафонову письмо, в котором сообщил, что срок сертификата эксплуатанта авиакомпании iFly действует до 1 октября, после чего чартерная компания может прекратить перевозки – предположительно по той причине, что в 20 сентября 2016 года визуально не предпринимали никаких мер к исправлению своих недочетов – таких, как увеличение штатных единиц самолетов.
Однако, видимо, кто-то где-то кого-то уговорил не быть таким принципиальным – и 20 сентября 2016 года, за 10 дней до крайней даты ограничения приказом Росавиации ограничения в части срока действия сертификата эксплуатанта в лице iFly были сняты.
А море казалось таким близким...
Самое лучшее средство узнать все о той или иной компании – это просто почитать комментарии непосредственных участников событий, в нашем случае пассажиров, летящих в отпуска на различные курорты мира. Дадим некоторые из них, причем, сразу отметим, выбирали для публикации наиболее «литературные».
Вот что говорят простые люди о перевозчике, который стал лидером по задержкам рейсов, в прошлом месяце она выполнив 215 чартерных зарубежных рейсов, 39 из них задержала.
«Если получилось взлететь, то долетишь! Угораздило же нас полететь этой авиакомпанией. Приехали за 20 минут до начала регистрации. Всё успешно прошли, и регистрацию и контроль. До вылета оставался час, решили выпить кофе. Когда пришли через четверть часа к нашему выходу, представитель компании сказала, что посадка закончилась 5 минут назад..!».
«Вылет рейса I4-9333 Санкт-Петербург - Анталья был назначен на 14.00. Когда прибыли в аэропорт, наш вылет так стоял на 14.55 и где-то около 13.00 объявили регистрацию. Зарегистрировавшись одним из первых и получив на руки посадочные с вполне удобными местами, мы с супругой прошли паспортный контроль, но… Ближе к 14.30 объявили посадку на наш рейс. Пассажиры рейса, возбуждённые от предвкушения близкого отдыха собрались у объявленного выхода А22 и привычно вытянулись в некое подобие очереди. На табло высветился номер нашего рейса и время вылета - 14.55. Часы показывали 14.30...
Проходят первые 15-20 минут. Ситуация не меняется. Странно только, что так и нет никого, кто бы организовывал посадку.
14.55 - время вылета - посадка не начинается. На лицах читается некоторое начальное удивление.
15.30 - среди пассажиров начинается волнение. Посадка не начинается. Служащие ответственные за неё не появляются. Тот рейс, который на табло стоял следующим за нашим, поменялся на ещё один следующий...
Через некоторое время диктор произносит номер нашего рейса и говорит "планируемое время вылета 14.55" (на часах почти четыре пополудни). Люди хватаются за смартфоны в надежде понять, что происходит – но те, кому удаётся дозвониться в инфослужбу аэропорта, получают невнятный ответ, что самолёт не до конца готов к вылету.
Ближе к 16.30 появляются две девушки в униформе, которые должны организовывать посадку. Но посадку они не организовывают, на вопросы не отвечают, а только повторяют, что рейс не готов.
Гвал нарастает, дети капризничают, время переваливает за 17.00. А на табло время вылета по-прежнему 14.55!
Ближе к 17.30 посадку всё-таки начинают, но тут начинаются новые сюрпризы - почти у половины пассажиров оказываются изменены места. И не у всех, кто летит вместе, они рядом! И опять нет никаких ответов на вопросы, почему так происходит.
В самолёте: рваная обшивка сидений с торчащей проволочной арматурой, раздолбанное оборудование и, как апофеоз, туалеты с неработающими сливами воды и заедающими кранами для мытья рук».
«Ужасная авиакомпания. Рейс 9135 мск-бодрум, от 21.07.17, вылет 14-50 всё ещё не улетел, причина-неисправность самолёта. Людей возили между аэропортом и гостинице несколько раз. Многие уже просто уехали домой, детям тяжело. Не летайте этой, как бы авиакомпанией! Берегите себя и ваших близких».
«Компания, громко слушали музыку, не цензурно выражались на весь самолет, постоянные хождения по самолету и распитие спиртного. Всё это продолжалось на протяжении всего полета. Этим людям бортпроводники делали замечания в мягкой форме. На наше замечание они ответили агрессией в виде не цензурной брани, чуть ли не перерастающей в драку. С нами сидела беременная женщина, а эти пьяные пассажиры весь полет пинали ногами спинки кресел. Почему мы должны испытывать такие неудобства? Ведь ваша авиакомпания гарантирует спокойный перелет???!!!».
«Задержка рейса составила 47 часов. Двое суток - целые выходные, за которые можно отдохнуть, провели в аэропорту. Мы сегодня когда зашли в Туи они сказали что компенсация будет за 1 день! Я спросила почему 1? По факту же заселение будет 25? На что они пожали плечами! Чую что ещё придётся после прилёта скандалить и добиваться возврата».
«Просто ужас, что происходит! Должны были улететь 23.07.17 в 04:00, отложили больше, чем на сутки. Кстати, предлагают варианты компенсации за один упущенный день - экскурсия, продление на один день (решается на месте с представителем теза и при наличии места в гостинице), денежная компенсация по прилету в Москву (могу себе представить ее размер)».
«И отдых не продлевают и отправить в Анталью не могут! Куда смотрит Ростуризм и Росавиация? Или вы продлеваете/выдаете лицензии закрыв глаза на нарушения (не хочется думать что ещё и за дополнительное вознаграждение)? Наплевательское отношение к своим обязанностям потом приводит к таким авиаколлапсам!
Отдых испорчен, и все благодаря жадности и алчности всех участников от ТезТура (горячая линия не работает, на контакт с туристами не идут, тур не продлевают, представителя во Внуково нет), iFly (все 4 самолёта запущены в рейсы, запасных бортов нет), заканчивая регуляторами отрасли! Господа чиновники, вы зарплаты и премии получаете очень большие, а о людях не думаете, думаете только освоей пятой точке, как бы ей потеплее было в мягком кресле!».
Призер «непунктуальных игр»
Что сказать об авиакомпании, как говорится, без эмоций? Девятнадцатая по объему в списке российских авиакомпаний, рейтинг безопасности – средний, хотя, наверное, это как у Булгакова, разве что у того было про рыбу, у которой может быть одна свежесть – первая, она же и последняя. Так и авиаперевозчиков не может быть безопасности иной, кроме надежной.
Что такое средняя безопасность? Долетим – не долетим? Может, пассажирам пора выдавать парашюты? Кстати, о низкой планке безопасности iFly говорит и тот факт, что у компании отсутствует сертификат IOSA – это такая Международная ассоциация воздушного транспорта, для которой приоритетом номер один является безопасность полетов, а не прибыль, о которой, к примеру, iFly никому, даже по секрету, не рассказывает и финансовую отчетность компания не публикует.
Рейтинг пунктуальности твердо низкий, причем, с каждым годом все ниже: 2011 год – 13 место в рейтинге, 2012 год – уже двадцатое, сегодня – с самого краю. Это и понятно – старая проблема устаревшего и весьма немногочисленного авиапарка так проблемой и остается, и даже владелец iFly туроператор Тез Тур, похоже, не желает вкладываться в новые самолеты. Людей-то возят на курорты – это живые деньги. Здесь и сейчас. А если старые самолеты с горем пополам летают, зачем тратиться на новые?
Правда, реагировать на нынешнюю шумиху как-то придется. Задержки у авиакомпании были всегда – но эти летом случаи просто вопиющие. В июле, по данным Росавиации, наиболее длительные задержки рейсов пока были только у авиакомпании iFly. 23-го июля рейс Москва – Мугла был задержан на 47 часов, а рейс в Анталию – более чем на 44 часа, причем в случае с Анталией это повторилось и 24-го июля. 18-го июля эта же авиакомпания задержала рейс из Внуково в Анталию на 25 часов по причине неисправности воздушного судна. Выходит, в общей сложности только с первого июля авиакомпания задержала 46 чартерных рейсов более чем на два часа.
По июньской непунктуальности iFly (18,1%) легко обогнала ближайших преследователей "ВИМ-Авиа" (15,7%) и «Ямал» «12,1%). Но компания по-прежнему в деле, по-прежнему возит людей, по-прежнему отбирает у них по несколько часов и даже дней от долгожданных отпусков.
А ведь тему с iFly можно было закрыть еще год назад, когда господин Нерадько сообщал господину Сафронову о том, что туроператоры «НТК Интурист» и Tez Tour могут реализовывать турпакеты с большей глубиной продаж и перевозкой iFly, в нарушение законодательства предлагая туристам не обеспеченный перевозкой продукт.
Можно было прикрыть «шарашку», когда прошлогодняя апрельская проверка Росавиации выявила, что в парке iFly только два лайнера, а для выполнения чартерных перевозок нужно минимум три.
Можно было убрать с «летного поля» компанию, у которой, по мнению Нерадько, нестабильная платежеспособность, письменных подтверждений об улучшении никто предоставлять не торопился, кроме нескольких слов гендиректора iFly Евгения Филатова о том, что «работа по улучшению финансового состояния авиакомпании ведется планомерно» и вовсе без комментариев со стороны владельца авиакомпании коммерческого директора Tez Tour Александра Буртина.
Тем не менее, все ограничилось временными… ограничениями, ставшие для iFly не более, чем «легким испугом».
В отличие от тысяч людей, которым iFly испортила отпуска и оставила настолько неизгладимые впечатления, что большинство эмоциональных комментариев пассажиров мы просто не решимся выложить в публикацию.
Другое дело, какими компенсациями авиакомпания будет вымаливать прощения у своих пассажиров? И будет ли? iFly выбрала для себя «вкусную тему» - она доставляет туристов на мировые курорты эконом-классом, а значит, дешевле, чем у большинства конкурентов. Для многих россиян старый дребежащий самолет с рваными креслами и бухающей в соседнем ряду компанией сущий пустяк в сравнении с возможностью сэкономить на полете.
Просто живем мы бедно – и если уж появился шанс слетать куда-то, с удовольствием недоплатим за комфорт перелета. Так что, для iFly все вполне нормально – уйдут одни недовольные, придут другие – те, кому только предстоит испытать «незабываемые ощущения» пребывания в каком-нибудь турецком аэропорту в течения нескольких суток, с детьми, почти без денег, и с нехорошими мыслями о прогулах на работе.
Но раз iFly в очередной раз заявляет «Я лечу!» - значит, этот бизнес «старых летающих сараев» по-прежнему в круге чьих-то интересов. Вопрос - чьих? Ведь, несмотря на эконом-сервис и финансовую отчетность «за семью печатями», пассажиропоток в сотни тысяч людей – немалые «бабки». А раз всякие ограничения с авиакомпании снимаются так легко - похоже, их хватает на всех. Настоящей бы беды только не случилось – с самолетами, которые так часто ломаются. Пока на земле.