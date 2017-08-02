«Баланда» для Росгвардии
Подконтрольная Минобороны компания решила, что в желудке настоящего солдата переварятся и «гвозди», поставив внутренним войскам МВД несъедобные пайки на сумму в 680 миллионов рублей
Проверили еду – а там… не еда
Наша газета уже сообщала о том, что компанию-поставщика продовольствия для внутренних войск МВД заподозрили в мошенничестве. Об этом заявил заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант Андрей Никулищин, сообщив так же, что военная прокуратура уже обратилась в Следственный комитет с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.
В авангарде подозреваемых «Барышский мясокомбинат» - производитель отпустил некачественного продукта по контракту 2015 года на сумму 680 миллионов рублей.
Но проведенная позже экспертиза Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности им В.М.Горбатова ясно показала – это не еда. К примеру, в «Говядине тушеной высшего сорта» мяса как такового – 10%, то есть, 100 грамм на каждый килограмм тушенки. Да и среди этих ста граммов как бы говядины обнаружено мясо курицы, свинины и следы субпродуктов.
А поставленный сыр вообще не соответствует нормам безопасности, да и в ряде других продуктов были выявлены «соя, крахмал, целлюлоза, гелеобразователь и другие недопустимые к употреблению в пищу вещества».
В итоге десятки тонн несъедобной продукции загнали на ответственное хранение на склады, пока решат, что со всем этим «гмо» делать. А заодно подняли на ноги всех ведомственных снабженцев, чтобы не оставить бойцов на голодном пайке и обеспечить для них поставки все-таки еды, а не заменителей.
Другими словами, «в целях обеспечения защиты интересов Росгвардии организована претензионная работа по … замене некачественных источников резервного питания» - отметили в ведомстве.
ОПГ – «организованная продовольственная группировка»
В действиях организаторов поставок, по мнению военной прокуратуры, есть все признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ; до десяти лет колонии со штрафом до 1 млн руб.). Роль каждого из участников еще только предстоит раскрыть следователям – но цепочка поставки сухпайков в Росгвардию состоит из трех «звеньев»: производитель «Барышский мясокомбинат», посредник «Оборонпродкомплект» и обязательный в таких случаях фирма-эксперт «Центр сертификации и экологического мониторинга агрохимической службы «Московский», которое проводило испытания ИРП, поставляемых во внутренние войска, на соответствие требованиям ГОСТа и техническим условиям производителя.
Сама история началась в декабре 2014-го, когда на сайте госзакупок МВД разместило условия тендера на покупку различных рационов питания для своих сотрудников. Из десяти претендентов к конкурсу были допущены четыре, победителем стал «Оборонпродкомплект». МВД заключило с компанией контракт в марте 2015 года на сумму 620,5 млн руб. «Оборонпродкомплект» должен был поставить МВД свыше 1,1 млн рационов питания, в том числе около 1 млн ИРП. В ноябре того же года МВД подписало с «Оборонпродкомплектом» дополнительное соглашение, которое увеличило цену контракта до почти 681 млн руб., объем — до 1,25 млн пайков.
Закупать пайки победитель тендера должен был на «Барышском мясокомбинате» - и согласно предварительным выводам Государственной военной прокуратуры, мошенничество совершили, «действуя по предварительному сговору», учредители «Оборонпродкомплекта» Денис Баринов, Людмила Атрощенко и Олег Чугунов, которые «с целью хищения бюджетных средств, выделенных МВД России в рамках государственного оборонного заказа», организовали на мясокомбинате комплектование партий ИРП с заменой дорогостоящего сырья на более дешевое.
Понятно, что не сами учредители «Оборонпродкомплекта» и даже не их работники выкладывали из банок настоящую тушенку и засовывали обратно уже десятипроцентную «курино-свинную» говядину – провернуть такое возможно только при наличии «организованной группы». Преступной, надо полагать, группы. Поэтому и учредителям мясокомбината не избежать со следователями малоприятных бесед, имеющих все шансы превратиться в допросы, задержания и аресты.
Что же касается первоначальной экспертизы, то здесь согласно федеральному закону о контрактной системе в сфере закупок для госнужд, до оплаты товара государственный заказчик обязан провести экспертизу (своими силами или с привлечением экспертов). В соответствии с приказом министра внутренних дел функции по контролю качества выполнения госзаказов возложены на департамент по материально-техническому и медицинскому обеспечению департамента тыла МВД – но, данным подразделением обязательная экспертиза не проводилась.
Здесь все карты в руки отдали все тому же «Оборонпродкомплекту», который для проведения экспертизы на соответствие ТУ производителя и ГОСТу заключил контракт с ЦСЭМ «Московский».
Следствию длиться не один день и оно, конечно, свое слово еще скажет – но по предварительной проверке военных прокуроров, эксперты ЦСЭМ вполне могли использоваться «в темную» – поскольку партию для проведения исследований отбирали представители мясокомбината и «Оборонпродкомплекта», а не сотрудники «Московского». Хотя, вопросы к руководству ЦСЭМ по любому у следователей будут – например, по какой причине они согласились проверять продукт, выборку которого делал заказчик экспертизы, хотя по всем правилам именно эксперты делают это сами?
В итоге экспертные заключения, подписанные руководителем испытательной лаборатории ЦСЭМ «Московский» Еленой Даниловой военная прокуратура считает фальсифицированными. Но в департаменте тыла МВД ничего такого не заподозрили – и стороннюю экспертизу завизировали, дав ход поставкам в Росгвардию десятков тысяч банок с жиром вместо мяса и с сыром, за которым полезет в мышеловку не каждая мышь.
Кто есть кто в преступном сообществе?
Компания «Оборонпродкомплект» была зарегистрирована в 2013 году в подмосковном Одинцово с основным видом деятельности – оптовая торговля мясом и мясными продуктами. Учредители «Оборонпродкомплекта» – уже упоминаемые Людмила Атрощенко, Денис Баринов и Олег Чугунов – и хотя с мая 2017 года 100% акций принадлежит компании «Кайта Партнершип Лимитед», зарегистрированной на территории Великобритании, но, как говорят специалисты, это не более, чем банальная «прикрышка» – а учредители так и продолжают активно руководить компанией и получать прибыль. Кстати, выручка компании по итогам 2014 года составила около 233 млн руб., а чистая прибыль – каких-то неполных 5 млн руб.
Но и эта цифра может оказаться далекой от реальности, да еще при таких выигранных тендерах, как поставка пайков в Росгвардию. О непрозрачности компании говорит и тот факт, что она зарегистрирована по месту массовой регистрации коммерческих организаций, фактически там не находится, а номера ее контактных телефонов отключены. Вот такие у нас полуподпольные «коммерсы» запросто берут госзаказы – и это железобетонный повод для следователей расширить круг нынешней «тройки» подозреваемых. Ведь не выиграй «Оборонпродкомплект» тендер – и афера бы не состоялось.
Представитель «Гражданского контроля государственных закупок» господин Доброштан видит схему так: «Поставщик разрабатывает документацию, отдает ее заказчику. Заказчик ее немного подправляет и выставляет в качестве конкурсной. Результат конкурса, как правило, заранее известен».
Барышский мясокомбинат (БМК) основан аж в 1958 году, и уже не первый год производит и поставляет мясные и мясорастительные консервы, индивидуальные рационы питания для нужд Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и СВР. Снова повод проверить предыдущие поставки комбината – может, спасатели, тушащие сегодня пожары в Сибири и «агенты 007», сидящие в засаде, тоже едят ложками жир из жестяных банок, внушая себе, что это все-таки говядина? Тем более, МБК уже мелькал в «сводках» нарушителей госконтрактов, когда в 2013 году через другого победителя очередного тендера «УК Кайдзен» поставил в МВД консервы на несколько десятков миллионов рублей, нарушив нормы качества.
Но самое интересное начинается, когда узнаешь, кто владеет блокирующим пакетом (26%) БМК. Это компания «Военторг», учредитель которого ни кто иной, как Минобороны.
По итогам 2015 года выручка БМК составила 618 млн руб., чистая прибыль – около 16 млн руб – то есть, компания на ходу. Но главное в том, что в схему с поставкой некачественных пайков вписалась структура (в которую входит мясокомбинат), которая напрямую подчиняется Министерству обороны.
Так что, в этой мошеннической схеме на самом деле все может оказаться не так просто, как выглядит на первый взгляд – а истинные авторы таких схем, вполне вероятно, сидят намного в более высоких кабинетах, чем учредители «Оборонпродкомплекта» и директора мясокомбината. Вопрос – дотянется ли до них наша фемида – или, как всегда, обойдется более доступными «рыжими»? Тем более, еще и с этими «рыжими» еще придется «попотеть» – активные участники событий, похоже, уже сжигают за собой «мосты»: «Оборонпродкомплект» сейчас ликвидируется, как юрлицо, и на запросы прокуратуры о получении договоров между этой организацией и БМК, молча поплевывает, а на мясокомбинате вообще сказали, что «документы не сохранились». Оно и в самом деле – какая-то бумажка стоимость в 680 миллионов, пустяк такой – может, в мусорное ведро по невнимательности выкинули…
Как говорят, и гендиректор Барышского мясокомбината Александр Котлинский в вечном «рабочем движении», и гендиректор «Военторга» Владимир Павлов, видимо, по соседней полосе двигается – ни от кого из данных «ответственных» граждан комментариев по нашумевшей теме никто не слышал. Ну, может, кроме узкого числа других «ответственных лиц». Но не эта ли «могучая кучка» и шевелит «марионетками»?
Ведь почему глава ФАС Игорь Артемьев в свое время на всю страну сказал, что 95% госзакупок в нашей стране – это имитация, а «воз» и поныне там?
Просто есть такая известная фраза: «мафия непобедима». Так вот, мафия госзаказов тоже непобедима, по крайней мере, пока у руля те, кто сегодня… у руля.