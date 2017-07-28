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28 июля 10:57

Центробанк отозвал лицензию у «Югры» из топ-30 российских банков

Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Югра», который занимал 29 место в рейтинге банков по размеру активов. В пресс-релизе регулятора не сообщается, по какой причине у «Югры» была отозвана лицензия

Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Югра», который занимал 29 место в рейтинге банков по размеру активов.

В пресс-релизе регулятора не сообщается, по какой причине у «Югры» была отозвана лицензия на осуществление кредитно-финансовой деятельности.

Днем ранее крупнейший акционер банка Алексей Хотин представил в ЦБ план финансового оздоровления, который предусматривает возврат Агентству по страхованию вкладов (АСВ) 170 млрд рублей в течение 10 лет. Если «Югра» будет проходить процедуру санации, то Хотин готов был  предоставить 21 млрд рублей в качестве финансовой помощи организации.

Напомним, 10 июля ЦБ приостановил полномочия акционеров и руководства «Югры» по управлению банком и передал его под контроль временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов. Также регулятор ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры».

Временная администрация выявила полную утрату капитала в банке. Кроме того, привлеченные средства населения размещались в активы неудовлетворительного качества.  

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