Центробанк отозвал лицензию у «Югры» из топ-30 российских банков
Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Югра», который занимал 29 место в рейтинге банков по размеру активов. В пресс-релизе регулятора не сообщается, по какой причине у «Югры» была отозвана лицензия
Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Югра», который занимал 29 место в рейтинге банков по размеру активов.
В пресс-релизе регулятора не сообщается, по какой причине у «Югры» была отозвана лицензия на осуществление кредитно-финансовой деятельности.
Днем ранее крупнейший акционер банка Алексей Хотин представил в ЦБ план финансового оздоровления, который предусматривает возврат Агентству по страхованию вкладов (АСВ) 170 млрд рублей в течение 10 лет. Если «Югра» будет проходить процедуру санации, то Хотин готов был предоставить 21 млрд рублей в качестве финансовой помощи организации.
Напомним, 10 июля ЦБ приостановил полномочия акционеров и руководства «Югры» по управлению банком и передал его под контроль временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов. Также регулятор ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры».
Временная администрация выявила полную утрату капитала в банке. Кроме того, привлеченные средства населения размещались в активы неудовлетворительного качества.