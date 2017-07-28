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28 июля 09:11

Глава Hermitage Capital назвал Владимира Путина самым богатым человеком в мире

Основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, который был работодателем погибшего в СИЗО юриста Сергея Магнитского, назвал российского президента Владимира Путина самым богатым человеком в мире

Основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, который был работодателем погибшего в СИЗО юриста Сергея Магнитского, назвал российского президента Владимира Путина самым богатым человеком в мире.

Накануне Браудер дал показания в юридическом комитете сената США, который расследует дело о предполагаемом вмешательстве России в американскую президентскую кампанию 2016 года. Финансист оценил состояние Путина в 200 млрд долларов, сообщает издание Politico.

По словам Уильяма Браудера, на Путина работают не менее 10 тысяч человек, «которые занимаются отъемом собственности, прибегая к арестам, пыткам и даже убийствам». Всем этим людям, говорит финансист, президент гарантировал полную безнаказанность, однако «закон Магнитского» может нарушить эту гарантию. Браудер добавил, что для Владимира Путина главной внешнеполитической задачей является отмена «закона Магнитского», который разрешает властям США вводить персональные санкции в отношении российских чиновников и силовиков.

Уильям Браудер также рассказал сенаторам о том, что российский адвокат Наталья Весельницкая, которая встречалась с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим во время предвыборной кампании летом 2016 года, работала на Кремль и пыталась повлиять на новую администрацию Белого дома с целью отмены «закона Магнитского».

Напомним, что Уильям Браудер в 2013 году был заочно осужден российским судом к 9 годам лишения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей.

Браудер связывает уголовное преследование с его позицией по делу о гибели юриста Сергея Магнитского. Финансист считает,  что Магнитский был арестован после того, как выявил коррупционную схему с участием налоговиков и сотрудников правоохранительных органов. Юрист скончался в СИЗО по причине неоказания ему медицинской помощи.

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