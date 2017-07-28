Компания сына генпрокурора построит миллион квадратных метров жилья в московском регионе
Младший сын генерального прокурора Юрия Чайки и успешный бизнесмен Игорь Чайка решил расширить свою бизнес-империю и основал девелоперскую компанию, которая займется строительством жилой недвижимости в Москве и Московской области
Младший сын генерального прокурора Юрия Чайки и успешный бизнесмен Игорь Чайка решил расширить свою бизнес-империю и основал девелоперскую компанию, которая займется строительством жилой недвижимости в Москве и Московской области. В ближайших планах компании Чайки-младшего построить около миллиона квадратных метров жилья.
Компанию «Архплей Девелопмент» Игорь Чайка основал совместно с Александром Пономаревым. Игорю Чайке принадлежит 60% «Архплей Девелопмент», а остальные 40% компании принадлежат ООО «Инспайр», 100% которой владеет Александр Пономарев.
В беседе с порталом Life Игорь Чайка рассказал, что «Архплей Девелопмент» планирует построить 1 млн кв. м жилой недвижимости комфорт- и бизнес-класса в Москве и Подмосковье «в среднесрочной перспективе». Строительство в том числе будет вестись и целыми кварталами.
В апреле 2014 года была зарегистрирована другая компания с таким же названием — ООО «Архплей Девелопмент», основным видом деятельности которой указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Ее генеральным директором, как и в девелоперской компании Чайки и Пономарева, является Владимир Шевченко. Структура этой компании другая и зарегистрирована она по другому адресу.
41% «Архплей Девелопмент», основанной в 2014 году, принадлежат Владимиру Шевченко (его ИНН совпадает с ИНН генерального директора компании, созданной Чайкой и Пономаревым в июле текущего года). По 27% компании принадлежат Дмитрию Саморукову и Сергею Суворову, а 5% - Дмитрию Брыскину, сообщает «СПАРК-Интерфакс».
Владимир Шевченко отказался отвечать на вопрос РБК о том, является ли директором основанной в 2014 году компании «Архплей Девелопмент» его полный тезка либо речь идет о нем самом.
Стоит отметить, что Игорь Чайка уже занимался строительным бизнесом совместно с Александром Пономаревым. В 2012 году они создали строительную компанию ООО «Энкон», которая сейчас на 100% принадлежит ООО «Компания СЛГ», которой владеют структуры ВТБ.
В апреле 2017 года Игорь Чайка основал строительную компанию ЮБК в республике Крым. Компания будет заниматься не только строительством, но и другими видами деятельности, в том числе и туристической.
Юрий Чайка занимается не только строительством, но и вывозом мусора, переработкой овощей и реконструкцией городских улиц по государственным контрактам.
Старший брат Игоря Чайки Артем также занимается строительным бизнесом. Он является соучредителем строительной компании 3S Property Development с уставной долей в 33%.