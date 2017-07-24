Меню
Бизнес
Вокруг Медведева сплошные воры
Бизнес
24 июля 11:40

Ректор Горного университета и еще один «друг президента» стал долларовым миллиардером

Ректор Санкт-Петербургского горного университета и по совместительству акционер компании «Фосагро» Владимир Литвиненко стал долларовым миллиардером. Г-н Литвиненко считается одним из друзей российского президента

Фото: Mrnva.us

Ректор Санкт-Петербургского горного университета и по совместительству акционер компании «Фосагро» Владимир Литвиненко стал долларовым миллиардером. Г-н Литвиненко считается одним из друзей российского президента. Под его руководством Владимир Путин в 1997 году успешно защитил кандидатскую диссертацию.

По состоянию на 21 июля 2017 года стоимость принадлежащего Владимиру Литвиненко пакета акций в компании «Фосагро» достигла 59,9 млрд рублей, что эквивалентно 1 млрд 10 млн долларов.

В апреле 2017 года г-н Литвиненко довел свою долю в «Фосагро» до 19,35% акций. При этом свои первые акции в этой компании ректор Санкт-Петербургского горного университета получил за поддержку дела «ЮКОСа», сообщают «Ведомости».

Владимир Литвиненко уже несколько лет возглавляет список ректоров российских вузов с самым высоким доходом. В 2016 году Литвиненко задекларировал доход в 195,5 млн рублей.

Ранее «Общая газета» сообщала, что возглавляемый Литвиненко Горный университет передал недвижимость вуза в элитных районах Петербурга другому акционеру «Фосагро» Игорю Антошину. Среди переданных объектов недвижимости оказался и особняки на Миллионной улице около Эрмитажа, которые являются объектами культурного наследия.

Материалы по теме
Дочь одного из друзей Путина решила вступить в «Открытую Россию» и спасти страну от диктатуры
Еще один «друг Путина» и бизнесмен из Люксембурга стал получателем государственных подрядов
Горный университет передал недвижимость в элитных районах Петербурга фирмам акционера «Фосагро»
Сейчас на главной
РФПЛ
«Спартак» стартовал на «четыре с минусом»
Действующий чемпион страны «Спартак» не смог одержать победу и во втором туре Российской футбольной премьер-лиги, набрал пока всего два очка и уже на четыре балла отпустили основных конкурентов в борьбе за медали ...
Горячие новости
Министр на 70 миллионов
В Дагестане был похищен глава регионального Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Похитители потребовали за чиновника выкуп в размере 70 млн рублей. Злоумышленников задержали во время передачи части выкупа
Горячие новости
«Закон Яровой» нарушает регламент Евросоюза
Пакет поправок в антитеррористическое законодательство депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, известный как «закон Яровой», грозит российским сотовым операторам не только миллиардными затратами на его реализацию
губернаторы
Грозит ли Савченко срок? Губернаторский…
Сегодня Кремль явно хочет провести выборы в Белгородской области «малой кровью» - без потрясений, и желательно без явных претендентов иной партийности.
Горячие новости
Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья 30-градусную жару
По данным Гидрометцентра, в понедельник, 24 июля в столичном регионе ожидается до плюс 24 градусов, во вторник и среду - до плюс 26. До 30 градусов воздух прогреется к четвергу, 27 июля
Горячие новости
​На «Почте России» ничего не меняется
Ростовский видеоблогер Антон Куренков обнаружил на берегу реки Дон свалку вскрытых посылок, которые должны были поступить в отделение «Почты России» Ростова-на-Дону. Представители ФГУП сообщили, что уже начали проверку по данному факту
сериалы
Гуманизм на взводе
Канал BBC One показал сериал "Сломленный" — душераздирающую теледраму Джимми Макговерна в жанре "кухонного реализма" о провинциальном католическом священнике.
Горячие новости
​Путин лично обещал, что турбины не окажутся в Крыму
Власти Германии не исключили ухудшения отношений с Россией из-за скандала с поставкой газовых турбин производства Siemens в Крым в обход санкций. Ранее в Siemens уже объявили о прекращении поставок оборудования российским госкомпаниям
Горячие новости
​Степень тяжести вреда здоровью не установлена
В Санкт-Петербурге некоторые пострадавшие в результате теракта в метрополитене, который произошел 3 апреля 2017 года, получили отказ от городских чиновников на выплату единовременных пособий. Всего в выплатах отказали 15 жертвам теракта
Горячие новости
Противникам «Матильды» пригрозили уголовным делом
Правоохранительные органы не исключили возбуждения уголовного дела в отношении противников художественного фильма «Матильда» Алексея Учителя. Речь идет об активистах общественной организации «Христианское государство - Святая Русь»
РФПЛ
В футбол играют настоящие локомотивы
В центральном матче второго тура чемпионата России ЦСКА принимал «Локомотив» и уступил со счетом 1:3. Ключевым фактором, обусловившим фиаско армейцев, стала крайне неубедительная игра команды в защите
Горячие новости
Следствие выступило за освобождение из СИЗО математика Дмитрия Богатова
Следственный комитет ходатайствовал об освобождении из-под стражи преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к экстремизму. Это произошло после того, как в администрацию президента были переданы подписи в поддержку математика
Авторская колонка
Фемида с зашитыми глазами
В один момент преуспевающий выпускник и аспирант самого передового российского ВУЗа превратился в «экстремиста» и «террориста». Всего лишь на основании какой-то «записки» в Сети Интернет. В которой, кстати говоря, на одном листе было сделано почти два десятка грамматических и орфографических ошибок
Комков Сергей
Горячие новости
14-летнему подростку "шьют" дело из-за смайлика
В Кургане 14-летнего подростка Дмитрия Морозова вызвали в правоохранительные органы для беседы из-за смайлика в фашистской фуражке, который кто-то из пользователей поставил в комментариях на странице школьница в соцсети «ВКонтакте»
Экономика
Культура госзаказа
Очередной шум поднял центр антикоррупционной политики партии «Яблоко», в котором обнаружили признаки картельного сговора в госзакупках Министерства культуры, одновременно просчитав, что структуры, близкие к родственникам и бизнес-партнерам главы министерства Мединского, заработали на этом 106,3 млн руб.
Горячие новости
В Лос-Анджелесе скончался лидер рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон
Согласно предварительным данным, лидер Linkin Park покончил жизнь самоубийством. Музыканту был 41 год. Тело Беннингтона нашли утром в 20 июля в его доме. У музыканта остались шестеро детей от двух жен
Горячие новости
​Госдума разрешит «банить в Гугле» неугодных
Российские депутаты добавили в законопроект о регулировании мессенджеров пункт, который разрешает блокировать конкретных пользователей сервиса бесплатных сообщений
Горячие новости
YouTube обвинили в сотрудничестве с Кремлем
Видеоблогер сообщил, что YouTube заблокировал ролики, связанные с критикой российских чиновников под предлогом нарушения им правила YouTube о запрете разжигания ненависти в роликах. При этом другие ролики с «разжиганием ненависти» не удаляют.