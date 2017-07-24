Ректор Горного университета и еще один «друг президента» стал долларовым миллиардером
Ректор Санкт-Петербургского горного университета и по совместительству акционер компании «Фосагро» Владимир Литвиненко стал долларовым миллиардером. Г-н Литвиненко считается одним из друзей российского президента
Ректор Санкт-Петербургского горного университета и по совместительству акционер компании «Фосагро» Владимир Литвиненко стал долларовым миллиардером. Г-н Литвиненко считается одним из друзей российского президента. Под его руководством Владимир Путин в 1997 году успешно защитил кандидатскую диссертацию.
По состоянию на 21 июля 2017 года стоимость принадлежащего Владимиру Литвиненко пакета акций в компании «Фосагро» достигла 59,9 млрд рублей, что эквивалентно 1 млрд 10 млн долларов.
В апреле 2017 года г-н Литвиненко довел свою долю в «Фосагро» до 19,35% акций. При этом свои первые акции в этой компании ректор Санкт-Петербургского горного университета получил за поддержку дела «ЮКОСа», сообщают «Ведомости».
Владимир Литвиненко уже несколько лет возглавляет список ректоров российских вузов с самым высоким доходом. В 2016 году Литвиненко задекларировал доход в 195,5 млн рублей.
Ранее «Общая газета» сообщала, что возглавляемый Литвиненко Горный университет передал недвижимость вуза в элитных районах Петербурга другому акционеру «Фосагро» Игорю Антошину. Среди переданных объектов недвижимости оказался и особняки на Миллионной улице около Эрмитажа, которые являются объектами культурного наследия.