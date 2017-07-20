Обет бездушия или прибыль любой ценой
Убогий сервис для пассажиров и рабские условия труда для сотрудников – таковы главные факторы финансового благополучия Центральной Пригородной Пассажирской Компании
Бесчеловечность «на автомате»
Немало за последнее время имело место быть скандалов, связанных с высадкой детей из общественного транспорта и на мороз, и на другой конец города и т.д. – но контролер московской электрички переплюнул всех. Высадить 13-летнюю девочку в самом настоящем «медвежьем углу», где нет ни жилья, ни остановок, куда не приедет такси, и даже на личном транспорте еще надо суметь добраться, преодолев от Москвы 85 километров по лесу и бездорожью – это, пожалуй, предел бессердечности.
Коротко суть истории. 13-летняя школьница ехала из городского лагеря в Москве с Павелецкого вокзала в Бирюлево. Проспала свою станцию. Ее прихватил контролер и без долгих разговоров высадил на станции «85-й километр» вместе с пьяным мужиком.
На деле станцией назвать эту остановку сложно - это пустая платформа в лесу, без кассы, без навеса, просто лавочка. На ней останавливаются только электрички, следующие из Москвы. И то не все. В обратном направлении платформы нет. Пассажиры, которым надо в столицу, садятся на соседней станции «Жильнево» попасть на которую можно, проехав одну остановку в область, сев на платформе «из Москвы». По сути, на этой платформе сходят ягодники да грибники – больше здесь искать нечего. Тем более, в нашей истории ближайший поезд на «85-м километре» должен был остановиться через два с лишним часа.
Сразу скажем – история завершилась более-менее благополучно. Хотя само по себе пребывание ребенка в этом «медвежьем углу», по соседству с выпивохой и почти «мертвой» мобильной связью, могло обернуться трагедией. Но мужичок мирно уснул на скамейке, сеть, в конце концов, поймалась – и сходящий с ума отец девочки сломя голову бросился на «85-й» за дочкой, и в итоге привез ее домой целую и невредимую, внешне – но только вот не понятно в каком психологическом состоянии.
Тем не менее, по следам истории вопросов осталась масса. Например, у людей, незнакомых с ЦППК, чья и была злополучная электричка, может сложиться впечатление, что у котроллеров есть четкие инструкции, которые те должны строго выполнять, в ином случае рискуя потерять престижную работу с высокой зарплатой.
Смотрим на то, что есть в реальности. Контролер взялась за ребенка, как за безбилетника, поскольку тот проехал несколько неоплаченных станций – но на этот случай есть вариант «взять доплату за билет» (родители девочки уверяют, что у нее с собой были деньги), есть вариант «оштрафовать», а в случае с пожилым, больным человеком, инвалидом, ребенком, как утверждают в ЦППК, у контролера есть инструкция «связаться с полицией для передачи им человека для дальнейшего выяснения ситуации» - тем более, в пригородных электричках наличие охраны обязательно.
Однако, ничего этого сделано не было – «на выход» по умолчанию. И ведь если уж так приспичило выгнать девчонку из вагона – ну, так сделай это на следующей станции, где есть «цивилизация» и возможность попросить кого-то о помощи. Нет, надо выгнать, почему-то именно в лес.
Может за «террор» над пассажирами контролерам полагается премия или надбавка, или бонусы какие-то начисляются, а потом идут в зарплатную ведомость? Или зарплаты там сами по себе настолько высоки, что люди держатся за место зубами и всеми правдами и не правдами отрабатывают обещанные при поступлении на работу «блага»?
Но как раз-то с зарплатами не так все просто, как рассказал бывший работник ЦППК, при найме на работу контролером, всем обещают от 20 000 до 70 000 рублей. И обманом это не назовешь – потому как «двадцатку» платят почти всем, а остальное… в ваших руках.
Правда, у большинства рядовых работников официальная зарплата начинается с узаконенных восьми тысяч – ну, а дальше… сколько денег с пассажиров соберешь, столько бонусов и получишь.
Так может, и не только в бессердечности высадившего ребенка контролера дело, а в желании заработать? «Заработался» - говорят коллеги, а директор по продажам ЦППК Сергей Русов, комментируя действия того самого работника, пояснил, что «контролер работал уже как робот», поэтому и не увидел, что перед ним ребенок…».
То есть, «зайцев» по-быстрому на выход – и дальше по вагонам. А займись контролер ребенком, как положено по инструкции (и чисто по-человечески), он не успел бы до конечной станции проверить всех пассажиров. И тогда не только бы не заработал, но еще и сам на штраф какой-нибудь попал бы запросто.
«Без подработки зарплата мизерная… если какие цифры чуть не сходятся, сосешь лапу на голом окладе… штрафуют по поводу и без… премии лишают вообще без всякого повода…» - это отзывы действующих работников ЦППК о том, как достается им «хлеб насущный». Причем, хлеб в самом прямом смысле – с небольшими зарплатами да при большой семье едва ли к этому хлебу будет еще и масло.
«Зверинец» для людей
Вышеописанный случай, конечно, из ряда вон выходящих. Но что-то близкое происходит на транспорте ЦППК ежедневно.
«ЦППК стала превращать социальный железнодорожный транспорт в некоторое подобие тюрьмы…»
«Контролеры в электричках ведут себя с пассажирами по хамски…»
«Человеческого отношения никакого…Пыталась дозвониться по горячей линии - в течении 40 минут слушала в трубке длинные гудки и - сброс, длинные гудки – сброс»
«Отношение к пассажирам скотское, отношение к локомотивным бригадам - жутко скотское. Вагоны кое-как убирают, мыть практически не моют. Где же Ваша забота о пассажирах?»
«При новом генеральном директоре … все пошло псу под хвост. Теперь он нацелен только на зарабатывание денег…».
«Получается, что для десятка миллионов пассажиров, которыми хвалится ЦППК – это банальная безальтернативность поездки из пункта А в пункт Б. Или в старом раздолбанном вагоне или… никак»
Это комментарии пассажиров в сети, большинство из которых не находят других слов для электричек и контролеров, кроме как «Вонючие, бомжиные, холодные электрички, которые не вовремя приходят, рукоприкладство "нанятых по объявлению вахтеров", и пустеющий кошелек».
Сами работники компании отзываются о своем работодателе не лучше пассажиров, и даже свою грубость и хамство по отношению к последним пытаются оправдать словами типа «накипело», «достало», «пошло оно все»…
«Начальству и вовсе на всё пох… Нервы мотают чёрт знает как! Лишают премий на пустом месте и это при зарплате в 13-15 тысяч»
«Работала кассиром-контролером в пригородных электричках… Обслуживание поездов оставляет желать самого лучшего. Когда жарко - кондиционеры половина не работает. Когда холодно - поезда половина не отапливается, ну а про переходы между вагонами это вообще жуть. Особенно во фрязинских поездах…»
«То что они обещают з/п золотые горы, так это все чушь собачья. Оклад 17тысяч и все…»
«… павильоны, в которых работают кассиры ОАО "Центральная ППК" сделаны из пластика, поэтому сотрудники чуть ли ни сознание теряли на работе…»
«…В туалет выйти нельзя - лишат премии… какой-то недочёт - вплоть до увольнения… летом в жару даже вентилятор включить нельзя, не то, что, стоящие в каждой кассе кондиционеры - нарушение техники противопожарной безопасности. Лишают премии…»
«Заставляют выходить в выходной – но об оплате переработки нет и речи. Не нравится – пиши по собственному. А куда в пятьдесят пять – да в маленьком городке?»
И таких комментариев тысячи. И это о компании, которая перевозит полтора миллиона человек в день, постоянно увеличивая прибыль (на 9% в 2015-м по сравнению с 2014-м), рентабельность которой зашкаливает за 20%, а гендиректор дает оптимистические интервью в СМИ, рассказывая о выполненных задачах, заработанных деньгах и планах обновления подвижного состава на 10 миллиардов рублей ежегодно.
Нисколько не хочется оправдывать ни грубых кассирш на вокзалах, ни «автоматически» бездушных контролеров, ни безаппеляционных охранников – но выходит, что рядовые работники, сами того не замечая, постепенно ставят грубость и черствость на поток, и зверея, применяют их по делу и без.
«Я прихожу домой со смены, после 12 часов бесконечных пассажиров, издевок начальства и ехидности коллег – и абсолютно на пустом месте срываюсь на мужа, на детей, на старенькую мать», - поделилась своими переживаниями знакомая работница одного из столичных вокзалов. – «Потом прошу у всех прощения и плачу в подушку. А на следующей смене – все сначала…».
«Смотрящие» за «зверинцем»
Что ж, настал момент напомнить и о самом гендиректоре ЦППК Михаиле Хромове, возглавляющем организацию с 2014 года и которому, по его собственным словам, «удалось повысить эффективность компании и вывести ее на уровень одной из немногих в России прибыльных пригородных пассажирских компаний».
Наша газета уже рассказывала о несчастных случаях с участием транспорта ЦППК, о неблагоустроенных переходах, о старых переполненных электричках.
Писали мы и «грубых кассирах и наглых контролерах» - но сегодня видим, в какой клоаке и те и другие работают. Работают за гроши, а чтобы получить больше – бьют все рекорды по грубости, бестактности и, как видим, абсолютной бесчеловечности.
Однако присмотревшись повнимательней, мы видим – не все в ЦППК живут плохо и тяжело. Мы нашли интересный комментарий одного из работников компании, успевшего покрутиться в офисных условиях, где, как выясняется, и уютней, и теплей, а главное, сытней:
«…С приходом Хромова, в офисе начали появляться высокие должности, на которые принимаются чьи то дети, жены, мужья, знакомые... Одних директоров развелось, как мух. Исполнительный, по продажам, технический, по экономике и финансам, по операционной деятельности... Советники, секретари и помощники генерального, секретари и помощники исполнительного, секретари и помощники директора по операционной деятельности… У всех советников и директоров зарплаты далеко за 200 000 в мес., у секретарей за 90 000… С тех пор, как в центральном офисе штат сотрудников начал расти не по дням, а по часам, в финансовом блоке встал вопрос об экономии бюджета. Надо сокращать расходы. Тех пиявок, которые сосут деньги, увольнять и сокращать не разрешают… Приняли решение порезать зарплату рабочим лошадям (кассирам билетным, кассирам по БПА, кассирам-контролерам и т.п). … пассажирской службе даны установки: рыть везде и всюду, искать нарушения, оформлять акты, пересматривать документацию... Одним словом - людям не платить…».
Сколько получает сам гендиректор – загадка, разгадка которой скрывается, видимо, за нежеланием спровоцировать неизбежный резонанс со стороны своих же сотрудников с их восемью и даже семнадцатью тысячами. Но это точно не меньше своих советников. А вот рядовым работникам компании, к примеру, за прошедший год, зарплата не индексировалась ни разу – о чем председатель профсоюза Николай Никифоров и напоминал господину Хромову по осени прошлого года. И ведь просил немного – на каких-то 6,5%, чтоб хотя бы соответствовать прогнозируемому Минэкономразвития индексу потребительских цен на товары и услуги.
И ЦППК вроде бы как пообещало вопрос рассмотреть. Какой уже раз по счету… Вот что на этот счет говорят люди, которые получают, якобы, проиндексированную зарплату:
«В нашем депо, да и в соседних, пошли разговоры о том, что в ближайшее время нас ждёт ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ повышение зарплаты. Насколько значительное и когда, ни кто не знает. А работать уже стало некому, пенсионеры уходят, молодёжь сбегает... Неужели до руководства дошло, что работать в таких адских условиях очень тяжело! Еще придумали платные анализы, которые почти ни кто не сдаёт, главное заплати деньги, от 3 до 5 тысяч и отдай квитанцию своему врачу, который не стесняется и наличными получить, проблем с допуском к работе не будет. А если без денег могут вообще и не допустить. Всё это так надоело, что хочется сбежать от всего этого. Но городок у нас небольшой, найти работу довольно сложно, вот и ждём призрачных обещаний о повышении зарплаты. Может, кто-нибудь ещё слышал об этом..?».
Какой напрашивается вывод? А такой, что принцип работы по Хромову - максимум экономии на зарплатах и удобствах своих работников низшего звена - тех, кто как раз по копеечке, по рублю и зарабатывает для компании миллиардную прибыль, что прямо пропорционально отражается на качестве их работы. И при всем при этом «комсостав» жирует, никого не стесняясь.
Но пытаясь все это осмыслить, так и хочется спросить, в том числе руководство РЖД в лице господина Белозерова, а может и самого министра транспорта господина Соколова: насколько эффективна и долговечна такая политика господина Хромова, при которой забыто главное - люди? Три года на хозяйстве дают понять, что Хромов действует подобно отдельным советским военачальникам времен Великой Отечественной, когда локальных успехов достигали путем невероятных жертв рядового состава, бросаемого под вражеский огонь. А потом в полку оставалось сто человек, в роте – десять…
Кто завтра останется работать на Хромова, когда пенсионеры-старожилы разбегутся по домам нянчить внуков, плюнув на призрачные мечты о хороших зарплатах? С молодежью? Где она? Давно разбежалась в поисках лучшей доли.
Неужели сам господин Хромов пойдет ловить зайцев по вагонам? Не пойдет – ему уютно и в кабинете. Зато неуютно всем остальным, к чему имеет отношение ЦППК – пассажирам и работникам компании, а их негатив потом явственно чувствуют на себе те самые полтора миллиона пассажиров в день.
Так кого проще «оптимизировать» – миллионы людей, ежедневно садящихся в электрички и тысячи рядовых сотрудников, работающих за гроши или одного единственного, пусть даже неповторимого и очень такого генерального директора Хромова?