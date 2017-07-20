Генпрокуратура раскритиковала ЦБ за санкции в отношении банка «Югра»
Генпрокуратура России выступила против решения Центрального банка России о введении временной администрации в банке «Югра». Ведомство Юрия Чайки намерено опротестовать данное решение
Генпрокуратура России выступила против решения Центрального банка России о введении временной администрации в банке «Югра». Ведомство Юрия Чайки намерено опротестовать данное решение, а также опротестовать введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца.
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что данные приказы ЦБ РФ были изданы безосновательно. При принятии решения о введении временной администрации регулятор не учел, что в ходе проведенных проверок в «Югре» никаких нарушений выявлено не было.
«"Югра" является финансово устойчивой кредитной организацией, обладает необходимым запасом ликвидности, имеет достаточное количество средств для осуществления деятельности», - заявил представитель генпрокуратуры, слова которого приводит «Лента.ру».
Куренной отметил, что введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета размером более 170 млрд рублей, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ухудшит инвестиционный климат в России, а также приведет к ускорению инфляционных процессов, добавили там.