Крупнейшие банки страны вышли из Ассоциации российских банков
Крупнейшие банки страны объявили о выходе из Ассоциации российских банков. Кредитно-финансовые организации объяснили свое решение неэффективной деятельностью ассоциации
Крупнейшие банки страны объявили о выходе из Ассоциации российских банков. Кредитно-финансовые организации объяснили свое решение неэффективной деятельностью ассоциации.
В числе банков, которые вышли из Ассоциации, оказались Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Альфа-банк, банк «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк и Бинбанк.
«Мы вынуждены констатировать, что в последние годы эффективность деятельности ассоциации неуклонно снижается. Во многом это связано с неудовлетворительной работой ее руководства, которое, по нашему мнению, при принятии решений перестало учитывать интересы членов ассоциации – кредитных организаций», – говорится в заявлении Альфа-банка, которое цитирует «Интерфакс».
Банки, которые вышли из Ассоциации, планируют создать новое объединение.
В свою очередь руководитель ассоциации Гарегин Тусонян заявил, что выход крупнейших банков не скажется на работе организации.
«Ведомости» сообщают, что руководители Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка планировали направить Гарегину Тосуняну письмо с требованием уйти в отставку. В случае отказа они грозились выйти из Ассоциации.
Всего в Ассоциацию российских банков входят 400 организаций, из них 300 - это банки.