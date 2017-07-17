Крутые повороты «Уралвагонзавода»
Какие задачи стоят перед новыми «генеральным» УВЗ Александром Потаповым – выведение корпорации на новые высоты или вытаскивание из глубочайшего кризиса?
Все не совсем плохо или все плохо совсем?
НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) впервые представил бронированный бульдозер Б10 на международной промышленной выставке «Иннопром», проходившей недавно в Екатеринбурге и ангажировал новинку гендиректор корпорации Александр Потапов.
Понятно, что такой агрегат конструируется и выпускается не за месяц и не за год, и едва ли Потапов стоял у истоков его создания, но представить «мирно пашущий танк» дали именно Потапову, чтобы крепко ассоциировать нового руководителя с едва ли не производственной революцией.
Но вот что интересно, Потапов заявил, что стоимость бульдозера является коммерческой тайной, по сути, скомкав свое «революционное» вхождение в должность. Ведь при выпуске любой новинки сразу возникает вопрос – как это отразится на финансовом положении предприятия, сколько оно заработает, сколько заплатит налогов, что с этого поимеет госбюджет?
Давайте посмотрим, что это за трактор такой и как на нем можно заработать? По словам Потапова, бульдозер можно использовать в горной местности, им можно «разбирать завалы», но фактически агрегат нужен в «горячих точках». «Он не подвержен тем воздействиям стрелкового оружия, которые наносят ущерб трактористу, который сидит за рычагами» – пояснил гендиректор. – «Берешь какую-нибудь страну, где развито сельское хозяйство, но идут боевые действия. Сажать надо, пахать надо, выращивать надо. Поэтому этот мирно пашущий танк, к сожалению, востребован».
В общем, трактор создан для пашни под обстрелом. В России серьезных горячих точек слава Богу нет – значит, агрегат пойдет на экспорт. Благо, в мире масса мест, где идет война. Выходит, ожидаются серьезные валютные поступления в бюджет?
Не верится и вот почему. Абсолютно все горячие точки поделены между «большими» государствами, которые помимо военного интереса блюдут там и вполне мирные – торговлю, строительство, инвестиции и т.д. Российское военное влияние сейчас есть разве что в Сирии, может, еще в каких локальных региональных конфликтах.
Но все эти страны находятся в вечном статусе развивающихся – по сути, сидят без денег и на «подсосе» у могущественных союзников. Много ли, разгромленная за годы войны Сирия, сможет заплатить за «мирно пашущие танки», которые, благодаря своему почти боевому оснащению, надо полагать, стоить будут в разы дороже своих классических «колхозных» собратьев?
Похоже, выглядеть это будет так, как и в других случаях, когда на неспокойных дружественных территориях работают российские компании. Кремль гласно и негласно помогает союзнику, а тот деньгами же Кремля оплачивает работу российских компаний у себя в стране или поставку ими оборудования и техники.
Конечно, в этом случае наши корпорации богатеют и больше платят налогов в казну – но с большим трудом верится, что эти налоги покрывают траты из госбюджета на помощь союзникам.
Выходит, представленный Потаповыми «мирно пашущий танк» - обычный пшик, пыль в глаза? Ведь, по словами гендиректора, хотя УВЗ и запланировал избавиться от части непрофильных активов и минимизировать расходы, дела в концерне идут неплохо.
Теми не менее, на том же «Иннопроме», кроме странного трактора, УВЗ особо ничем не блеснул - магазин с товарами бренда в этом году так и не появился в павильоне корпорации, громкий проект «Танкопедия», которой анонсировали как крупнейший электронный музей бронетехники, не обновлялся с 2014 года. Да и начатая-таки УВЗ оптимизация скорее отвернет от корпорации простых тагильцев – дорогие их сердцам ДК им. Окунева и ХК «Спутник» так же попали под жесткую оптимизацию. На дворце – массовые сокращения, а из хоккейного клуба при сокращении финансирования ушли два десятка спортсменов.
На этом фоне владелец агентства «Между строк» Егор Бычков отмечает на своей странице в Facebook: – «… есть ощущение какой-то безысходности и упадка».
И здесь, словно вспомнив, что у предприятия огромные долги (в мае 2015 года стало известно о финансовых трудностях предприятия. «Уралвагонзавод» задолжал Альфа-банку 10,5 млрд рублей и $72 млн. Просроченная задолженность – 3,4 млрд рублей, к июню 2016 года чистый долг корпорации оценивался в 276 млрд руб.), что рабочие судятся с заводом за недоплаченные сверхурочные, что в банке «Югра», чью работу приостановил ЦБ, частично находятся зарплатные проекты. Потапов забывает им же ранее озвученный позитив относительно положения на УВЗ, и выдает совсем другое: дела у завода «даже не на дне, а под водой».
Очередной оптимизатор или «свадебный генерал» от Ростеха?
В любом случае, сейчас у нового генерального позиции в концерне прочны - назначение бывшего замминистра Минпромторга одобрил сам российский вице-премьер, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Рогозин, а глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, под которым находится УВЗ, подчеркнул, что Потапов – опытный руководитель, кроме того, глубоко погружен в специфику деятельности оборонно-промышленного комплекса и знаком со структурой выполнения гособоронзаказа.
Да и готовили его к новой должности с самых верхов и по быстрой схеме – Путин поручил правительству обеспечить передачу «Ростеху» 100% акций УВЗ, ряда НИИ и предприятий кооперации в течение 18 месяцев, почти тут же премьер Дмитрий Медведев освободил господина Потапова от должности в Минпромторге, и вот уже Сергей Чемезов сообщает о его назначении главой УВЗ.
За что такая честь вчерашнему замминистра Минпромторга – что курировал «оборонку» и, как говорится, в теме, так как в сферу его полномочий входила и работа с «Уралвагонзаводом», а ранее он даже входил в совет директоров УВЗ? За то, что будучи директором Рособоронзаказа, занимался проверкой сделок скандально известного «Оборонсервиса» и теперь способен разгрести «грязь» за уволенными Сиенко?
За то, что из скандалов в его отношении известны лишь отпуск Потапова и его супруги в 2011 году на горнолыжном курорте вместе с директором «Уральского оптико-механического завода» Сергеем Максиным, предположительно оплаченный последним?
Или увольнение в 2013-м Александра Домбровского – тогдашнего заместителя Потапова в Рособоронзаказе, который не указал в декларации несколько банковских счетов, что на фоне громких коррупционных схем других чиновников кажется детским лепетом? Особенно на фоне весьма скромного для чиновника такого уровня задекларированного в 2015 году дохода в 4,9 миллиона рублей.
Возможно, относительно чистая биография Потапова и оказалась решающей для… Чемезова, про которого уже говорят, что он собирается превратить УВЗ в «черную дыру» для слива туда госгарантийных миллиардов – а значит, ему нужен свой послушный и не замешанный в скандалах ручной гендиректор.
Предприятию-должнику едва ли кто-то из банкиров рискнет сегодня ссудить большие деньги – слишком велика перспектива этих денег обратно не получить, вот Чемезов, который не так давно уже получил под УВЗ 25 миллиардов рублей госгарантий, и уже устами Потапова просит добавки: «Подавать заявку по госгарантиям по ОПК будем в пределах 8 млрд, что касается инновационных проектов – не один десяток миллиардов хотелось бы».
Очень похоже на то, что это новая инвестполитика УВЗ – просто "тянуть" средства с государства. Сам Потапов единица едва ли самостоятельная в мире бизнеса – не станет он так в наглую больших денег из бюджета требовать. Тем более, инсайдеры говорят, что на деле «Уралвагонзавод», несмотря на имеющегося директора, находится под полным контролем непосредственно господина Чемезова - руководителя «Ростеха».
Зачем дополнительные средства Чемезову, который и без того один из богатейших и влиятельнейших людей в стране? Ну как вариант, например, на погашение долгов по другим активам Ростеха, таким как «Курганмашзавод», долги которого за 2016 год выросли на 450% и превышают его оборотные активы на 5,5 миллиардов рублей.
А чтобы никто не смог проследить, куда идут деньги, пущенные вроде как на УВЗ, велика вероятность возникновения на «Уралвагонзаводе» схем с контрактами при обеспечении коммерческой тайны. И скрытая от общественности Потаповым цена за тот самый «мирно пашущий танк» может быть первой ласточкой к появлению таких схем на постоянной основе.
Чемезов благодаря своему влиянию будет бесконечно тянуть деньги из бюджета якобы на УВЗ, а потом тихо распределять внутри подконтрольных и проблемных активов Ростеха.
Жаль, что при этом сам УВЗ рискует так и остаться в долгах как в шелках, избавиться от которых не помогут ни разрекламированные бронированные трактора, ни сокращения, ни громкие имена оптимизаторов.
Сиенко «ушли» на повышение?
Чем же не угодил Ростеху предыдущий генеральный УВЗ Олег Сиенко, который тоже в свое время был в составе «команды Чемезова»? Причин масса и срыв танкового контракта на 1 млрд долларов с Алжиром стал, наверное, крайней «точкой кипения».
Локальных и объемных минусов было много. Гибель военнослужащих во время учений в бракованном танке, обвинение его зама Млодика в хищении 300 миллионов рублей, растущие долги.
Сиенко тоже качал деньги из государства – якобы, на развитие и выход из кризиса. Однако, почему-то госгарантий на 17 миллиардов рублей в 2013 году не хватило УВЗ, чтобы хотя бы погасить долги по зарплате, что вывело рабочих на акцию протеста. Зато 50-летний юбилей гендиректор справил на широкую ногу, с привлечением звезд и стриптиз-шоу и потратил, как говорят, только на стол порядка 10 миллионов рублей.
Еще когда лишь пошли разговоры о том, что его уберут с УВЗ, вокруг зашептались – Сиенко посадят «на показ», чтобы другим топ-менеджерам было неповадно так неэффективно тратить (читай – воровать) бюджетные деньги.
Специалисты в один голос говорят – Сиенко оставил завод в плачевном состоянии, и теперь по слухам, человека, развалившего оборонный гигант сватают на работу в кремль. И ни куда-нибудь, а на замену Владимиру Кожину на должность помощника президента по военно-техническому сотрудничеству.
Что и с кем может насотрудничать на новой должности человек, награжденный несколькими орденами и медалями, в том числе и за заслуги перед отечеством, полученные им, вероятно, за то, что навесил на вверенное ему предприятие огромные долги, по сути, так и не наладил производство и сбыт, танки которого не пользуются спросом у военных ведомств из-за их дороговизны, и даже его обещание сделать «Армату» дешевле американского Abrams выгорело исключительно из-за 100-процентной девальвации рубля, в чем заслуги Сиенко нет. Да и то, к моменту удешевления нашего, танки янки своих выпустили под тысячу штук, а наш выставочный экземпляр заглох на главной площади страны – слава богу, лишь во время репетиции.
Наша газета в свое время уже ставила диагноз команде Сиенко - полное неумение организовать разработку, производство и продажу строительно-дорожной техники в масштабах страны и за рубежом. А заодно и ж/д вагонов.
И теперь выходит, что президенту на должности советника в военно-технических вопросах понадобился такой «антиэффективный» менеджер? Его что, собираются засылать в тыл врага, чтобы он и там развалил оборонное производство? Или это привычная кремлевская «арифметика», в которой от перемены мест чиновников ничего не меняется – этакое броуновское движение «чиновников-атомов», которых стараются не выкидывать из системы, чтобы эту самую систему не нарушить?
Конечно, государство в любом случае будет спасать «Уралвагонзавод», сомнений не вызывает, другое дело, как государство вообще допустило, чтобы «Уралвагонзавод» стал одним из главных российских должников? Или настолько слепа вера в Чемезова?
Теперь, когда «Уралвагонзавод» из любимца первых лиц российской элиты превратился в «гадкого утенка» российской промышленности, возрождать былую любовь призван Потапов.
Правда, маячащая за ним тень Чемезова явно говорит о «свадебном» предназначении нового генерального директора УВЗ. Вернее будет сказать, Потапов станет тенью, повторяющей все движения главы Ростеха. Останется у Чемезова средств, полученных из госбюджета, чтобы потратить их на УВЗ, ходить Потапову в героях, не останется – искать новое место. Хотя, как показывает практика, в таких кругах своих не бросают, даже когда есть за что посадить.