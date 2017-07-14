Гендиректора «Силовых машин» задержали за разглашение гостайны
О задержании Романа Филиппова стало известно на фоне скандала с поставкой турбин немецкой марки Siemens в Крым в обход антироссийских санкций. Турбины SGT5-2000E производятся на совместном предприятием Siemens и ОАО «Силовые машины»
Сотрудники ФСБ России задержали генерального директора компании «Силовые машины» Романа Филиппова. Дата и обстоятельства задержания пока не сообщаются.
По предварительным данным, топ-менеджеру инкриминируют разглашение государственной тайны, сообщает «Фонтанка».
В Управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти официально не комментируют информацию о задержании гендиректора «Силовых машин». В компании ситуацию вокруг своего топ-менеджера также не комментируют.
О задержании Романа Филиппова стало известно на фоне скандала с поставкой турбин немецкой марки Siemens в Крым в обход антироссийских санкций. Турбины SGT5-2000E производятся петербургской компанией «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) - совместном предприятием Siemens и ОАО «Силовые машины».