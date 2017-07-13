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13 июля 00:09

Евгений Чичваркин посоветовал освобожденному Сергею Полонскому бежать из России

Российский бизнесмен и основатель «Евросети» Евгений Чичваркин посоветовал предпринимателю Сергею Полонскому, освобожденному после двух лет ареста, бежать из России. Напомним, что сам г-н Чичваркин давно покинул Россию и обосновался в Великобритании

Российский бизнесмен и основатель «Евросети» Евгений Чичваркин посоветовал предпринимателю Сергею Полонскому, освобожденному после двух лет ареста, бежать из России. Напомним, что сам г-н Чичваркин давно покинул Россию и обосновался в Великобритании.

Евгений Чичваркин заявил, что рад освобождению Сергея Полонского, но добавил, что не советует ему оставаться на родине.  

«У Сергея есть проект в Камбодже, где все еще можно привести в порядок. И я очень рад за него, поздравляю его. Он талантливый человек, он сможет заниматься бизнесом и там, и там. Это зависит от его комфорта. И я, как человек уехавший... Было бы просто аморально говорить «оставайся и борись»», - заявил предприниматель в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Сергея Полонского обвиняли в хищении 2,42 млрд рублей при строительстве элитных жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». По версии следствия, Mirax Group продавала квартиры, заведомо зная, что дома не будут построены.

12 июля Пресненский суд приговорил экс-главу Mirax Group Сергея Полонского к 5 годам лишения свободы, но сразу же освободил его и двух его сообщников от наказания в связи с истечением срока давности. Бизнесмен был освобожден в зале суда.

Сам Сергей Полонский после освобождения заявил, что планирует и дальше заниматься бизнесом.

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