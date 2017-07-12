Обвиняемого в мошенничестве Сергея Полонского освободили в зале суда
Пресненский суд Москвы вынес приговор бизнесмену Сергею Полонскому по делу о хищении средств дольщиков элитных жилых комплексов в Москве. Прокуратура просила приговорить основателя Mirax Group к 8 годам лишения свободы
Пресненский суд Москвы вынес приговор бизнесмену Сергею Полонскому по делу о хищении средств дольщиков элитных жилых комплексов в Москве. Прокуратура просила приговорить основателя Mirax Group к 8 годам лишения свободы, однако суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
При этом известный бизнесмен был освобожден от наказания из-за истечения сроков давности в зале суда, сообщает РИА Новости.
«Признать Полонского виновным в мошенничестве и приговорить к пяти годам колонии общего режима. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского из-под стражи в зале суда», - заявил судья Евгений Найденов.
Предприниматель встретил решение судьи аплодисментами.
Сергея Полонского обвиняли в хищении 2,42 млрд рублей при строительстве элитных жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». По версии следствия, Mirax Group продавала квартиры, заведомо зная, что дома не будут построены.
В своем последнем слове Сергей Полонский не признал вину, но выразил готовность вернуть потерпевшим по делу деньги или достроить квартиры.