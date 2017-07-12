Алексей Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом в России с 14 лет
Бывший министр финансов России, а ныне руководитель совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом россиянам, достигшим 14 лет
Бывший министр финансов России, а ныне руководитель совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом россиянам, достигшим 14 лет. По мнению финансиста, развивать предпринимательские навыки у россиян необходимо уже со школьной скамьи.
«Среди малого и среднего бизнеса звучит предложение разрешить начало бизнеса для детей или молодых людей с 14 лет. Пока это не разрешено, но мы считаем, что можно рассмотреть этот вопрос, обсудить его», - заявил Алексей Кудрин, слова которого приводит «Россия сегодня».
Бывший министр считает, что для развития бизнеса в стране граждан нужно специально и с молодых лет подготавливать к занятию предпринимательством.
Алексей Кудрин отметил, что сейчас университеты самых успешных стран мира становятся центрами поддержки и развития малого предпринимательства.