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12 июля 00:24

Алексей Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом в России с 14 лет

Бывший министр финансов России, а ныне руководитель совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом россиянам, достигшим 14 лет

Фото: Ok.ru

Бывший министр финансов России, а ныне руководитель совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом россиянам, достигшим 14 лет. По мнению финансиста, развивать предпринимательские навыки у россиян необходимо уже со школьной скамьи.

«Среди малого и среднего бизнеса звучит предложение разрешить начало бизнеса для детей или молодых людей с 14 лет. Пока это не разрешено, но мы считаем, что можно рассмотреть этот вопрос, обсудить его», - заявил Алексей Кудрин, слова которого приводит «Россия сегодня».

Бывший министр считает, что для развития бизнеса в стране граждан нужно специально и с молодых лет подготавливать к занятию предпринимательством.

Алексей Кудрин отметил, что сейчас университеты самых успешных стран мира становятся центрами поддержки и развития малого предпринимательства.

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