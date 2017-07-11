Лекарство от богатства
«Рейдер-фармаколог» Александр Винокуров теперь самостоятельно изобретает «таблетки», избавляющие владельцев от их бизнеса
Сами с усами
Экс-президент инвестиционной компании А1 Александр Винокуров создал собственную инвестиционную «Марафон Групп». «Марафон Групп» будет ориентироваться на сделки преимущественно в четырех направлениях — фармацевтика, FMCG и ретейл, транспортная инфраструктура и сельское хозяйство.
Как бы на заднем плане упоминается и работа в сфере проблемных активов – но, похоже, именно это направление может стать наиболее «перспективным» в самостоятельном бизнесе Винокурова, потому что, здесь у него колоссальный опыт, уже многим вышедший боком.
Но суть в том, что работа с проблемными активами, а проще говоря, выкуп по минимальной цене бизнеса, находящего в трудном положении, требует немалых средств и за компаниями, которые занимаются такого рода деятельностью, обычно стоят крупные корпорации и всем известные имена, по понятным причинам предпочитающие не афишировать свою причастность к весьма специфичному ремеслу.
Финансировать же свои проекты Винокуров намерен за счет собственных средств и средств своего партнера Сергея Захарова, ушедшего вслед за ним из А1. Откуда у новоявленных инвесторов «дровишки» раскрывать они не спешат – но предположительно в А1 Винокуров только официально зарабатывал от 4 до 6 миллионов долларов год, и это не считая бонусов за конкретные сделки.
То, что «инвестиционная» группа А1, последнее место работы Винокурова вела рейдерский образ жизни, ни от кого, в общем-то, и не скрывалось. Вот сейчас А1 добивает наследников одного из основателей компании «Синелаб» Дмитрия Буравлева – причем, начинал этот проект еще Винокуров. Похоже, замену ему нашли более чем достойную – нынешние «кризис-менеджеры» из А1 по заказу хозяев так же легко съедают любой приглянувшийся бизнес, не особо церемонясь в выборе средств, как это совсем недавно делал Винокуров.
Сам же он, даже работая в А1, никогда не забывал о себе лично. Например, развивая семейный фармокологический бизнес, он приобрел компанию СИА, в принципе, используя свое служебное положение в А1 и ее административные ресурсы. А возможно, А1 отчасти стала для него временным пристанищем, где можно одновременно и осмотреться в поисках «лучшей доли», и подзаработать на завтрашний день, да и опыта набраться, с которым потом нестрашно отправиться в самостоятельное плавание.
Особенно это было актуальным после того, как не удалась очень заманчивая перспектива сесть в кресло главы инвестиционного подразделения корпорации «Ростех», "РТ — развитие бизнеса" Андрея Коробова, которые его боссы решили «уйти». А это ведь прямой доступ к управлению бюджетными деньгами – предел мечтаний любого российского функционера.
Но и фармбизнес тоже неплох. Тем более, что прямую помощь в прибавлении к нему активов будет играть тот самый «Марафон-групп», созданный, в том числе и для того, чтобы охотиться за чужими активами.
Единственно, что в самом фармакологическом бизнесе у Винокурова не все гладко. Не так давно «Роспотребнадзор» «вынул» из аптек и больниц «цефтриаксон» - антибиотик, производящийся на заводе «Биохим», входящий в винокуровскую СИА. Побочные эффекты препарата встревожили «Роспотребнадзор» - но тревожить на эту тему самого Винокурова, зятя Лаврова, похоже, никто пока не собирается.
А пострадавших тем временем – сотни, выпущенных «плохих» лекарств – за сотню тысяч флаконов, и надо заметить, до покупки «Биофарма» Винокуровым за предприятием не числилось никаких грехов.
Мы у вас еще ничего не отняли?
Свой путь к самостоятельности будущий специалист в области рейдерских поглощений с хорошими связями наверху, начинал издалека. Правда, Кембридж не сделал из Винокурова «человека». То, что инвестор из него так себе, стало ясно из его работы в американском фонде TPG Capital, где к тому времени уже женатый на дочери главы МИДа «Зятек» (так за глаза называли его коллеги), с треском провалил проект с ВТБ.
С 2011 по 2014 он поработал в других коммерческих структурах (где руководство, вероятно, рассчитывало на поддержку в высокопоставленных кругах). В силу ожиданий ему клали зарплату в несколько «лямов» долларов в год и еще большие бонусы - но должного понимания и видения ситуации он не проявил и в итоге провалил ряд перспективных проектов.
В 2014-м Винокуров оказался в А1 и сразу — в должности президента. Владельцы «Альфа-Групп», вероятно, взяли его, так же делая ставку не столько на «хорошего менеджера Винокурова», сколько на «зятя Лаврова», под «лейблом» которого удобно прятать агрессивный стиль бизнеса на грани фола, а, по сути, беспардонную рейдерскую деятельность. Родственные связи с сильными мира сего в нашей стране для работодателей ценятся выше деловых качеств претендента на вакантное место – поэтому на зарплату и бонусы и здесь никто не поскупился.
Винокуров начала с места в карьер. Запомнилась его «война» с крупнейшим отечественным производителем мяса индейки - пытаясь заставить владельца компании группы Вадима Ванеева приобрести пакет акций предприятия по завышенной цене, инициировал судебные иски против него в попытке вытеснить основателя «Евродона» из бизнеса, но подставив своими действиями и А1 и ВЭБ, которому А1 с подачи Винокурова продала часть «выуженных» из «Евродона» акций и сделав его в глазах общества заказчиком попытки рейдерского захвата производителя индейки.
Вполне может быть, что так оно и было – но исполнитель в лице А1 просто обязан заботиться о коммерческой тайне, касаемой своих заказчиков. Иначе заказов просто не будет – кто захочет светиться? А Винокуров возможного заказчика засветил.
Кстати, во время той «войны» за «Евродон» все средства были настолько «хороши», что на одном лишь заявлении «неравнодушных граждан» у предприятия изъяли и уничтожили сотни тонн якобы зараженной птичьим гриппом индейки - хотя, согласно последовавшему в скором времени заявлению директора Ростовской лаборатории Людмилы Мироновой, в образцах продукции, представленных для анализа, генома вируса не было в большинстве случаев.
Господин Винокуров не привык проигрывать и владельцам выстоявшего «Евродона» нужно быть бдительными и дальше – среди интересов нынешнего винокуровского «Марафона» есть и сельхозпредприятия. Так что, вполне возможно, «Евродону» снова предстоит длительная осада и новая борьба с агрессивным рейдером Винокуровым.
А еще эхом вслед за Винокуровым ползут и другие его делишки – конфликт с основным владельцем интернет-продавца автозапчастей Exist.ru Владиславом Доморацким, держателем 50% акций, которому другую половину тоже пытались всучить по явно завышенной цене.
Корпоративный шантаж с угрозами со стороны А1 при деятельном участии Винокурова стал этакой маркой компании и в разрешении спора между акционеров крупнейшего российского интернет-ритейлера "Юлмарт". Совладелец компании Михаил Васинкевич попытался принудить своих партнеров выкупить у него долю ритейлера по завышенной цене. Когда те отказались, Васинкевич передал свой пакет А1 так же, как продают банки коллекторам долги своих клиентов, и юристы Винокурова начали блокировать решения совета директоров и пытаться назначить "своего" гендиректора. Чтобы спасти компанию от чужаков, владельцы контрольного пакета акций инициировали процедуру управляемого банкротства и оставили винокуровсих заказчиков с носом.
Так называемый бизнес «специальных ситуаций», в котором А1, принадлежащая Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану, считается едва ли не главным рейдером страны, расцвел в России на почве постоянных конфликтов и интриг в деловой сфере. Излишне говорить, что атмосфера восточного коварства, задействование административного ресурса и юридически подкованных рейдеров, нисколько не способствуют инвестиционной привлекательности нашей страны и притоку длинных денег от западных инвесторов, привыкших к спокойной и защищенной законом ситуации. Но «заочное» участие в этом известных политических фигур, похоже, уже давно никого не удивляет
Главное - не лечение, главное – участие
Понятно, что фарм-бизнес нужен Винокурову лишь по одной причине – прибыльно это. А при хороших связях – суперприбыльно. Вместе со своим отцом он владеет компанией «Генфа», которая занимается дистрибуцией и локализацией лекарственных препаратов. А у «Генфы», в свою очередь, есть совместное предприятие с дочкой «Ростеха» — Национальной иммунобиологической компанией, которой распоряжением правительства до 2020 года предоставлен статус единственного государственного поставщика лекарств против туберкулеза, ВИЧ, вирусных гепатитов и препаратов крови.
Едва ли господин Чемезов пустил бы в свою империю людей с улицы – но ведь господина Лаврова знает каждая собака, лающая на любом из известных языков и наречий мира. А Винокуров – «любимый зять».
Вообще, Винокуровы, видимо, серьезно ставят на передел лекарственного рынка, зная, что их в любом случае прикроют и в обиду не дадут. К примеру, так называемая покупка «СИА Интернейшнл» покойного Игоря Рудинского происходила по всем правилам рейдерской войны.
Наследники владельца оказались в сложном финансовом положении из-за банкротства «Нота-Банка», и формально зять Лаврова занялся финансовым оздоровлением компании - однако параллельно против семьи Рудинского была развернута такая жесткая информационная кампания, в ходе которой даже ходили слухи о привлечении наследников Рудинского к уголовной ответственности, что семья была вынуждена уступить Винокурову часть акций, который уже от имени СИА принялся закидывать судебными исками своих столичных конкурентов.
Идея была ясной, как белый день – если иски сыграют свою роль, подвинем конкурентов, если окажутся неким бумерангом, то прилетит он не к самому Винокурову, а к СИА. Но дело выгорело - аптечная сеть «Фармакор» едва не обанкротилась, ООО «Статус-Фарм» с его аптеками «Сердечко» вынуждено отбиваться от многомиллионного иска, принятого судом к производству, аптечная сеть «Аптечная сеть 36,6» подверглась массированным обыскам и уже готова на все, лишь бы дали работать. Ну, а когда все получилось, забрать обескровленную СИА у наследников Рудинского для Винокурова было раз плюнуть.
Попутно в 2016-м легко и без всяких ограничений заработала собственная аптечная сеть Винокурова «МЕГА ФАРМ».
То, что СИА – кусок лакомый, говорят следующие цифры: выручка в 2014 году - 98,5 млрд рублей, чистая прибыль компании почти 144 млн рублей. Плюс штат вполне эффективных менеджеров и доли компании в трех фармзаводах: саранском «Биохимике», курганском «Синтезе» и ставропольском «Биокоме». Согласитесь, за будь здоров такой бизнес никто не отдает – семья покойного Рудинского отдала. Потому что, иной выход – всем вместе бежать за границу.
Остаться б живу?
Что же касается партнерства с «Ростехом», для главы которого Сергея Чемезова фармацевтический бизнес тоже является семейным, и куда, казалось бы, чужим дорога заказана, пустил он к себе Винокурова не потому, что его соседом является министр иностранных дел Сергей Лавров, а потому, что эти соседи, как говорят, дружат домами. Со всеми вытекающими. И «ты мне, я тебе» за дружеской чашкой чая происходит в таких случаях как само по себе.
Важная часть деятельности «Ростеха» связана с экспортом российской военной и гражданской техники. Без российских дипломатов и лоббизма МИД зарабатывать на этом рынке невозможно. Как говорится, помоги – буду должен. А тут зятек фармакологию развивает – чего не попросить хорошего человека помочь по-соседски? Тем более, если он должен…
По оценкам специалистов, навар на трудностях и междоусобицах бизнесменов позволил Винокурову превратиться из топ-менеджера в крупного собственника и начать собственную игру. Другими словами, работа «на дядю» дала ему денег – где-то заработанных «потом и кровью», где-то просто уведенных от работодателей – и теперь Винокуров готов их вкладывать и вкладывать.
Не в открытие финтес-клуба «Секция» на паях с сыном президента Олимпийского комитета России Петром Жуковом, о чем сам Винокуров недавно заявил – хотя по его признанию, они с партнером вложили в клуб порядка сто миллионов рублей, все же для него это больше баловство, чем бизнес.
Интересны Винокурову дела, где ставкой миллионы долларов и миллиарды рублей. А так как большая часть этих дел все еще в чьих-то руках, а работа с проблемными активами явно будет в самостоятельном винокуровском бизнесе преобладать над остальными – об этом господине мы явно еще услышим. Как минимум, пока господин Лавров на своем посту все еще старается казаться неподвластным времени и переменам.
И очень жаль, что такие известные и в целом уважаемые в мире политические фигуры потакают, пусть и родственному, но по своей сути бесполезному и даже вредоносному для страны бизнесу, который по большей части ничего не производит, а расширяется исключительно за счет хитроумных рейдерских операций.
И чтобы президент и правительство не делали для того, чтобы капитал не уходил из страны, пока у нас абсолютно безбоязненно и безнаказанно будут обделывать свои «делишки» такие вот Винокуровы, вывоз капитала частным сектором за рубеж будет только увеличиваться – о чем и говорит последний отчет Банка России: за период с января по апрель прошлого года на запад утекло 9,8 миллиардов долларов, за тот же срок этого года – уже 21 миллиард. Как скажет какой-нибудь отечественных коммерсант, у которого нет высоких покровителей – «так оно надежнее будет».
А еще когда «денежные мешки» дерутся за передел или отъем собственности, чубы трещат, извините, у холопов. В таких олигархических войнах многие до недавнего времени вполне успешные предприятия становятся банкротами и работавшие на них люди просто оказываются на улице. Тысячи, десятки тысяч людей, которые вправе спросить с государства – почему нас никто не защищает от Винокуровых и ему подобных? Может, потому, что ближайший его родственник – тоже… часть этого государства? Да и у многих других «крыши не ниже» - не зря же все они давно и прочно прописаны в «рейтинге» под названием «Кому на Руси жить хорошо».