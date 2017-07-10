Почтовый поезд дальше не идет
Истекший контракт Дмитрия Страшнова и «Почта России», похоже, устроил все стороны – у одной закончились все «козыри», у другой подошло к концу терпение
«Хваленому коню» в стойле не откажут
У нас обычно как – если уходит в отставку руководитель большой федеральной организации, в обществе сразу начинают спорить: посадят или переведут на другую должность?
Со Страшновым все ясно и понятно – не посадят. Просто сразу вслед новости об уходе Дмитрия Страшнова из «почты» пронеся прямо какой-то ураган положительных отзывов от различного рода специалистов в адрес бывшего главного почтальона страны, напоминающий некий артобстрел перед тем, как заслать его на новое место.
Положительную характеристику Страшнову дают чуть ли в не в стихах. Вот он «весьма эффективный менеджер», а вот он уже человек, который обеспечил «почту» работой и избавил людей от очередей.
Что ж, возможно, он постарался не наступить на те же грабли, что его предшественник Александр Киселев, при котором имел место быть почтовый коллапс, когда в столичных аэропортах застряло 500 тонн почты, но вот насчет очередей в почтовых отделениях извините – не согласен категорически.
Не стану приводить какие-то там рейтинги, цифры и прочее - просто приведу пример из собственного опыта, когда я три дня подряд отправлял небольшую посылочку в другой город.
Город этот я называть не стану по той лишь причине – что пример, который я приведу, родной для любого населенного пункта нашей необъятной родины.
День первый. Иду в почтовое отделение, расположенное на одной из центральных улиц областного центра. Через стеклянную входную дверь еще с улицы вижу, что конец очереди подпирает выход. На всякий случай дверь приоткрываю и… закрываю. Ловить нечего
День второй. Снова приглядываюсь сквозь стекло и – о чудо! Никого. Рву на себя дверь – заперто. На табличке режима работы обед с часу до двух дня - на моих часах одиннадцать утра. Вглядываюсь – внутри копошатся сотрудницы. Стучу – мне в ответ делают какие-то знаки руками. Моя твоя не понимай – стучу снова и наглядно показываю на наручные часы – не рано, мол, для хавки? Одна из сотрудниц подходит в двери и приклеивает с той стороны листок А4 с надписью, сделанной от руки: «Сломался головной компьютер – не работаем».
День третий. Отступать некуда, собираюсь стоять до победного конца. Очередь божеская – человек восемь. Правда, тот факт, что у половины стоящих в ней по вееру платежек в руках, а чудом не засыпающая работница в одном из трех окошек (чтобы работали два остальных – ни разу не видел) по медлительности могла бы победить как черепаху, так и улитку.
… Выхожу на улицу мокрый и усталый через 56 минут даже не личного, а РАБОЧЕГО времени! И твердо намереваюсь в следующий раз доехать до Главного Почтамта – там-то уж, думаю, обслужат так обслужат.
Скажу честно, бываю на почте крайне редко – но выпала судьба отправить посылку еще в один город. И вот я уже на Почтамте. 12 окошек, не считая трех чисто торговых точек. Четыре закрыты, в пяти сотрудницы, пользуясь отсутствием внимания со стороны клиентов, о чем-то болтают между собой. Еще в одном окне стоит один человек, а в двух оставшихся две змеевидных очереди, уходящих в середину большого зала и почти пересекающихся между собой. С грустью понимаю, что мне в одну из них. Так и оказалось – в одном окошке стояли люди с платежками и с переводами, в другое – с посылками. Вышел на улицу мокрый и усталый через 1 час 27 минут…
К чему это я? Да к тому, что за последние пять лет я был на почте не больше десятка раз – и за каждый свой визит могу пересказать ту же самую историю, что рассказана выше. А ведь пять лет назад «Почтой России» еще руководил тот самый «неэффективный» Киселев, а сменил его в 2013-м Страшнов. Что изменилось за это время для меня – простого гражданина своей страны, налогоплательщика и избирателя? Ни-че-го!!!
Кстати, мои вымученные посылки хотя бы дошли до адресата, а не как в случае с «коллегой по несчастью», описавшем свою ситуацию в соцсетях: «Сегодня днем была отправлена посылка в Ростов-на-Дону. Вечером посмотрел повнимательнее на чек, а там Пенза…».
Я б сделал все - да мне не дали
А составители положительной характеристики на Страшнова и дальше гонят волну – услуги «Почты России» стали удобней и выгодней, новый руководитель успешно справляется со своей основной задачей - масштабной модернизацией всей системы и превращение «Почты России» в коммерчески успешное предприятие.
И все это при том, что, оказывается, еще в 2014 году «Почта России», всегда дотационное предприятие, перестало получать от государства деньги. Мол, Страшнов ставит себе цель перейти на самоокупаемость. Хочешь – переходи. Казалось бы, только поаплодировать можно такой заботе о госбюджете.
Однако, как позже сообщали СМИ, это было лишь тонким маркетинговым ходом – в 2014 году на баланс компании поступило более 5 млрд рублей целевых государственных средств, в 2015-м – 6,4 миллиарда, что, по мнению прокуратуры, позволило ее руководству искусственно завысить прибыль.
А годовая производительность одного российского почтовика как была в десять раз меньше, чем у американского коллеги, так и осталась. А семидневный срок пересылки письменной корреспонденции как был на уровне 4%, так никуда вверх и не убежал.
Но «оценщики» деятельности Страшнова в кресле главы «Почты России» - по-прежнему словно и не про него: приход Страшнова для «Почты России» стал настоящим прорывом… Он изменил ее имидж…. С прежними временами не сравнить.
В общем, обществу нужно привить мысль, что Страшнов хорош, как никто – просто настало время ротаций. Но народу дальнейшее не интересно – кому какое дело, кем его завтра назначат, если все равно… не посадят?
В большом интервью, которое Страшнов дал одному из СМИ, главное сожаление он выражал о том, что не был принят закон «О почте» и государство не дало добро на приватизацию вверенного ему предприятия. Хотя, не сказал, почему – госчиновники боятся, что тогда «Почту России» просто растащат.
Наверное, знал, чего хотел, человек, пришедший в архаичную федеральную «шарашку» из серьезного бизнеса – но, тем не менее, на стадии постафактум своего руководства повод для «отмаза» за несделанные дела великолепный: «Непринятие законов «О почтовой связи» и акционировании не позволило реализовать все проекты, на которые мы рассчитывали».
Самый богатый почтальон страны
За этими хвалебными одами уже как-то и отошел в сторону скандал 2016 года, о котором писала наша газета, когда Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту превышения полномочий в связи с выплатой главе «Почты России» Дмитрию Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей. А генпрокурор Юрий Чайка назвал размер выплаты «наглостью».
И это при том, что размер официальной зарплаты Страшнова закладывался в районе 120 миллионов рублей в год.
Но руководство «Почты» внимание прокуратуры, видимо, не напугало – например, в 2015-м предприятие направило 600 миллионов рублей на премии руководству, в 2016-м в совокупности потратило на премии и повышение зарплат 5,2 миллиарда.
Методами повышения благосостояния отдельных своих сотрудников пытались интересоваться и Счетная палата и отдельные депутаты. Депутат Госдумы Андрей Крутов искренне удивлялся: госсубсидии предприятию в за один только 2014 год в 4,5 раза превысили чистую прибыль, а сотни миллионов рублей вместо инвестиций в собственную инфраструктуру тратятся на поощрения за якобы ударный труд.
А вот как относятся к сумасшедшим премиям своих начальников рядовые сотрудники предприятия с одной из самых низких в стране зарплатных ставок:
«Почтальоны получают 8 тыс. в мес. – где справедливость?», «Нашим работникам полгода отказывали в премии, мотивируя невыполнением плана и убытками предприятия», «Мы получаем зарплату в тысячах, а он премию в миллионах».
Судя по всему, при всей убыточность компании и хроническое невыполнение плана – это к рядовым сотрудникам. Начальство все планы в жизнь воплотило. За то и премия. А обида работников понятна - 8 тысяч в месяц, это 96 тысяч в год. Практически ту же цифру, но с тремя лишними «ноликами» получил господин Страшнов за один присест.
Человек не на своем месте
За что, все-таки руководитель «Почты» получал такие бонусы, лучше всех видно из результатов проверки Контрольного управления президента РФ, проведенной по итогам 2014 года. Слабые финансовые результаты и кадровая политика, сомнительные договоры с поставщиками, выплаты наличными физлицам, которые «могут обладать признаками обналичивания денежных средств…», низкий уровень услуг по доставке пенсий и пособий, подписных печатных изданий, низкая средняя скорость пересылки почтовой корреспонденции и (вот не дали мне соврать) недопустимое среднее время ожидания в очередях на уровне 1 часа.
Несмотря на серьезные конкурентные преимущества, эффективное управление обеспечено не было, вложения в модернизацию осуществлялись неэффективно. В результате неэффективных управленческих решений предприятие теряет прибыль и клиентов, эффективность труда рядового почтовика за последние 25 лет снизилась в 11 раз и Страшнов эту цифру никак не исправил. Как не только не исправил, но усугубил финансовое положение: 2012 год – 813 миллионов рублей чистой прибыли, 2013-й (уже при Страшнове) – 24 миллиона, первое полугодие 2014-го – убыток в 1,6 миллиардов!
Так же специалисты из Контрольного управления отметили, что на большинстве технологических операциях почты используется по старинке ручной труд даже там, где стоит современное оборудование. Но таких немного – в основном, изношенность производственных фондов высока, 35 тысяч объектов «Почты» нуждаются в срочном ремонте – из них 10% вообще аварийные и в них просто опасно находиться людям. А ведь есть еще древний транспорт, почтовые вагоны, дышушие на ладан – но одновременно с этим предприятие позволяет себе создавать дорогущие автоматизированные сортировочные центры, даже не распланировав – насколько они вообще нужны.
Притчей во языцах стал Подольский центр в МО, построенный за 80 миллионов долларов и производительностью в 1,7 миллиардов отправлений в год – чтобы забить его работой, потребовалось перенаправить почтовые потоки со всей европейской части России, что увеличило сроки пересылки в несколько раз сроки пересылки и расходы на перевозку. Отыграли назад – и теперь дорогостоящий центр работает максимум в 30% своих мощностей, а «Почта России» заявляет о строительстве еще восьми подобных центров на сумму в 27,3 миллиарда рублей, собираясь взять деньги на это безумство за счет займов, которые, естественно, погашать придется госбюджету.
Глупейшая перекрестная аренда, при которой «Почта России» сдает в аренду более 246 тысяч «квадратов» и одновременно сама арендует более 530 тысяч, тоже не говорит о мудром руководстве.
А выявленные случаи заключения договоров с единственным поставщиком на его условиях и по его же расценкам могут говорить уже не о глупости, а злом умысле. Вполне вероятно, преступном умысле, поставленном на широкую ногу – только за 2014 год такие нарушения потянули за собой убыток предприятия на сумму более чем в 50 миллионов рублей, а средний уровень таких странных договоров – за 70% от общего числа. То есть, два из трех договоров с поставщикам услуг и товаров заключается конкретно во вред «Почте России».
Текучесть кадров, ранее составлявшая 34%, теперь вышла на уровень 40-50% - что тоже никак не внести в портфолио господину Страшнову, которое он намерен вскоре показать своему следующему работодателю. Работники аппарата управления предприятием даже писали коллективную просьбу к главе ЛДПР Жириновскому, чтобы он помог разрешить «кадровый беспредел», творящийся в организации.
В просьбе – настоящий крик души. Увольняют старых опытных специалистов, создавая при этом подразделения-двойники, полностью дублирующие функции старых. Судя по всему, кумовство процветает здесь начиная с самых низов – а в таких дубль-отделах просто ничего не делают, получая зарплату, родственники и знакомые почтовых чиновников.
А ведь были еще чартерные авиаперевозки, делающие траты «почты» золотыми, были 30 миллионов рублей на фильм Кончаловскому, была еще куча ненужных трат – и это на фоне резкого и непрекращающегося падения прибыли. Что предприняло руководство «Почты», чтобы пресечь такое падение? Слушайте и не удивляйтесь тому, что предприятие «Почта России» - это настоящее болото, из которого всяк в него попадающий, тонет бесповоротно. Руководство «Почты» через свою пресс-службу заявило не о желании что-то реформировать, перестроить, отремонтировать – оно заявило о намерении подать на авторов просьбы к Жириновскому в суд.
Не получилось? Ну, и не страшно
Видимо, стремясь угнаться за все время ускользающим имиджем, Страшнов и К. занимались лишь пиаром и пресечением вольнодумства – а не, к примеру, проблемой заофшоренности подрядчиков «Почты» или целесообразностью создания «Почта-банка» с участием государственного ВТБ и это тогда, когда у государства на балансе и так почти 30 своих банков. Насколько нужен был еще один?
Ради справедливости надо сказать, что большинство из перечисленных «ужастиков» пришло в «Почту» без подачи Страшнова. Вернее, даже еще до него и даже задолго и до предыдущего руководства. По сути, Страшнов был призван в организацию ни кем иным, как кризис-менеджером – он должен был все лишнее отсечь, избавиться от ненужного балласта, а все новое и современное, напротив, пустить в работу.
Нейтральные специалисты, характеризуя период руководства «Почтой» Страшновым поверхностно, чисто с обывательской точки зрения, говорят примерно одинковое: «Почта России» практически не изменилась в части предоставления услуг клиентам».
Тем не менее, для Страшнова все заканчивается более-менее благополучно. Скорее всего, ему даже заплатят отступные – может, не 12 ранее оговоренных годовых окладов по принципу «золотого парашюта», но и не обидят точно. Там это не принято – себя обижать. Ну, а о новом теплом местечке господина Страшнова мы, думаю, скоро услышим.