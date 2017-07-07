«Я б памятник себе воздвиг нерукотворный…»
Наследие «поэта-олигарха» Михаила Гуцериева – это не стихи, которые будут изучать в школах потомки, а умирающие от голода шахтерские города и экономический «коллапс» целых регионов
«Последний забой»
Что сказать – сегодня Ростовская область местами напоминает настоящий вулкан, лава от которого быстро растекается от района к району. Шахтеры из города Гукова, как и обещали, начали очередную голодовку, о чем уже сообщили президенту. Требование погасить долги по зарплате не первое (наверняка и не последнее) – но теперь к нему горняки прибавили и требование отставки губернатора области Голубева.
При этом замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев заявляет, что перед бывшими работниками обанкротившейся компании «Кингкоул» задолженность по зарплате на общую сумму в 308,2 млн руб. погашена., а шахтеры утверждают – что ничего подобного нет и близко. Мол, или еще 66 миллионов на всех или едем бастовать на знаменитый столичный «Горбатый мост», который еще в девяностые можно было смело переименовывать в «шахтерский».
Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, активно занимающийся проблемами шахтеров, разъясняет суть нестыковки в цифрах: «Сумма в 374 млн действительно складывается из остатка невыплаченных денег (по разным оценкам, от 50 до 70 млн.) – и сюда же шахтеры приплюсовали положенные по закону компенсации. Он напомнил, что по статье 236 Трудового кодекса полагается компенсация за задержку зарплаты. Кроме того, именно горнорабочим полагается так называемый «подземный парашют» – 15% от среднего заработка за каждый год, отработанный свыше пятилетнего стажа. Положена и компенсация за увольнения по сокращению, которую, похоже, вообще никто не считал».
В общем, у каждой из сторон своя «правда» - местная власть отчитывается, что все погашено, шахтеры требуют отдать остальное. Центр предпочитает в конфликт не вмешиваться, ограничиваясь материальной помощью, которая, судя по всему, отдана на откуп и на совесть администрации области и без всякого независимого надзора со стороны.
Можно предположить, что с совестью у ростовских чиновников все в порядке, а их «нечистая игра» с шахтерскими долгами не что иное, как неспособность местной власти решить проблему до конца ни самостоятельно, ни при поддержке Москвы.
К тому же, правительство региона даже не имеет юридического права заплатить шахтерам из бюджета, даже если бы вдруг такие возможности появились – ведь, согласно закону, это ни что иное, не целевая трата бюджетных средств, а значит, уголовное преступление.
Шахтерам-то задолжала не область, а конкретный предприниматель господин Полежаев, возглавлявший тот самый скандальный «КингКоул» и ныне томящийся в СИЗО по обвинению в злоупотреблении полномочиями и невыплате зарплат.
По сути, власти региона к ситуации с шахтерами вообще как бы никаким боком. Тем не менее, с их подачи заработала «Региональная корпорация развития», куда и переводятся все средства, направленные на нужды горняков, и откуда уже последним точечно и отправляются. Можно сказать, деньги собираются всем миром, большая часть которого очень далека от темы добычи угля.
Тем не менее, процесс идет медленно и тяжело – шахтеры в своих маленьких городах буквально выживают со своими семьями и требуют от властей более энергичных действий. А, не видя, начинают «стучать касками по асфальту» и присоединять к себе все большее число протестующих – с начала июля к работникам «Кингкоула» присоединились угольщики из шахты «Восточная» – восьми сотням работников которой хозяева остались должны 68 млн. руб. То ли еще будет…
«Волшебная палочка» от Гуцериева
О шахтерской истории, закончившейся так печально (а, по правде говоря, еще и не закончившейся) наша газета рассказывала в том виде, как она только начиналась.
А начиналось все просто сказочно. В тяжелую жизнь маленьких шахтерских городков Ростовской области вдруг пришел настоящий волшебник Гуцериев – взмахнул своей палочкой, и вот уже принадлежащий его структурам «Русский уголь» с радостного благоволения губернатора Голубева, анонсирует в регионе настоящую угольную революцию.
Перспективы для региона сумасшедшие и Голубев нараспев расхваливает пришлых олигарха и компанию «Кингкоул», которая и должна была на практике заниматься шахтами - 9,5 миллиардов рублей, обещанных на «революцию», предполагали повышение зарплат рабочим и вообще развитие региона в целом.
Но миллиарды так обещанием и остались, и уже спустя пару лет за компанией «Кингкоул» прочно закрепились клички «ликвидатор», «банкротщик», умеющий профессионально «сливать в утиль» производства, которые еще можно было реанимировать. А самого Гуцериева прозвали «убийцей угольной промышленности».
Целые шахтерские районы в области сегодня фактически на грани вымирания. Да и ростовским властям, у которых нет ни средств, ни юридических возможностей решить проблему, не позавидуешь – хотя в своем нынешнем положении, которое вполне может привести к перестановкам на самом высшем региональном уровне, они виноваты сами.
Ведь подобный ход событий вполне можно было предусмотреть. Понятно, что обещанные олигархом 9,5 миллиардов явно затмили глаза губернатору Голубеву – но присмотрись он или его помощники к тому, как вел свой угольный бизнес данный господин в Кемеровской области, о чем так же писала наша газета, это могло бы стать для ростовских властей неким самоучителем по безопасности – как оградить свой регион от беды. Ведь ростовский и кемеровский сценарий писались и разыгрывались одним человеком, а потому выглядят братьями-близнецами.
Но в Кемерово опытнейший политический игрок, губернатор Тулеев пытался хоть что-то сделать - еще на стадии уничтожения угольных предприятий в регионе использовал все свое влияние и останавливал работу отдельных предприятий, заявляя о намерении очень пристально следить за действиями в регионе компаний, подконтрольных «Русскому углю».
В Ростовской области не сделали и таких попыток, по сути, оставив шахтеров и пришлых коммерсантов один на один и пустив дело на самотек, в результате чего теперь одни голодают и требуют свои заработанные деньги, а другие рады бы – да не знают, где взять. А сторона, все это «замутившая», простите за каламбур… в стороне.
Карета, ставшая тыквой
Михаил Гуцериев человек умный, хитрый и расчетливый иначе бы он не стал олигархом. Сам о себе он говорит, что «я просто люблю работать». Да, в работоспособности ему не откажешь. Но есть у него еще одна черта, которой позавидует любой из его «коллег-олигархов» - просто какая-то сумасшедшая вывертливость. Смахивает на извращение русского языка – но зато слово прямо в точку.
Вот ведь «бодаются» сейчас шахтеры и ростовские чиновники между собой, а Гуцериев как бы и ни при чем. А ведь на самом деле при чем, да еще как. Именно Гуцериев в 2011 году приобрел компанию «Русский уголь», заявившую под маркой «Кингкоула» свои «права» на ростовские шахты, именно Гуцериев на встрече с губернатором Голубевым лично рисовал радужные перспективы: увеличение добычи вдвое, модернизация шахт, 9,5 млрд рублей инвестиций, но первым делом – повышение зарплат шахтерам.
И именно он создал управляющую компанию «Ростовский антрацит», якобы для более эффективной организации процесса, и все для того, чтобы летом 2012 года три шахты и одну обогатительную фабрику толкнуть украинскому олигарху Ринату Ахметову. Но если кто-то называл сделку абсурдной, он ошибался – у Гуцериева все продумано до мелочей – сделка, на которой «поэт-бизнесмен» получил в районе 50 млн. долларов, помогла ему расплатиться за кредиты, уже висевшие на «Ростовском антраците» и залатать прорехи в других многочисленных и не всегда удачных проектах. Помогла сделка и соседней стране получить в руки угольный продукт, который с удовольствием покупают в Европе.
Так что, сделка была выгодной для всех - если, конечно, не принимать во внимание, что совершалась она на ростовской земле, с ростовскими предприятиями, на которых работали и вокруг которых жили тысячи людей. Уже тогда бы губернатору Голубеву и К встревожиться – это ведь было не совсем то, что обещал пришлый коммерсант. Вернее, совсем не то.
Но пока местная власть то ли раскачивалась, то ли все еще пребывала в сладких грезах от недавних гуцериевских обещаний, олигарх уже успел отойти в сторону, за которой, собственно, уже начиналась «его хата с краю». А на растерзание обществу и следствию был сознательно брошен гендиректор «Кингкоула» Владимир Пожидаев, стопроцентный человек «под Гуцериевым», которому в апреле уже назначили срок который он буде отбывать в исправительной колонии – только как это «разрулит» ситуацию и с шахтерам, и с самими шахтами?
Структуры Гуцериева не уделяли должного внимания консервации умышленно закрывающихся шахт – они банально заброшены, а значит, вполне возможны провалы грунта, обвалы, затопление – и все это в непосредственной близости от жилья.
По бывшим работникам шахт – сегодняшняя проблема с выплатами когда-то да решится, а что дальше? Работы здесь другой нет – более того, с закрытием шахт умирают и другие виды деятельности, потому что, шахты являлись градообразующими предприятиями. А значит, даже когда нынешние долги будут, наконец-то, розданы, социальная проблема с властей никак не снимется – около ста тысяч пострадавшего от гуцериевской «угольной революции» населения в регионе без работы, без средств к существованию, с долгами за коммуналку, кредитами и т.д. и т.п. станут (уже стали) постоянной головной болью не только для нынешнего правительства области, но и, судя по всему, и для многих последующих.
А ведь жизнь здесь и до прихода «Русского угля» была не из легких. Вот удивительно, жители нескольких ростовских городков, как говорится, дающих стране угля, сами живут без… угля. Дома не газифицированы почти ни у кого - но шахты до остановки выдавали продукт собственного производства своим сотрудникам легко и много. Потому и проблемы провести здесь газ как-то и не стояло. Чем топить свое жилье людям теперь, особенно зимой, когда и «натурпродукта» больше не будет. Надо полагать, власти будут изыскивать возможности завозить уголь извне – и это в один из самых угледобывающих районов страны (до недавнего времени).
Я нормальный – а все…лохи?
А Гуцериев не только ловко вывернулся из-под удара, «завиноватив», в принципе, конечно, вора по фамилии Пожидаев, но в сравнении со «старшими коллегами», просто «мелкого жулика» - олигарх еще и «бабок поднял» на чужой беде.
Когда правительству Ростовской области срочно понадобились деньги на выплату зарплат шахтерам, в отсутствие своих денег чиновникам пришлось просить кредит в… Бин-банке, одном из самых давних бизнес-активов Гуцериева. То есть, сам с темы «съехал», наделав долгов, а потом еще и региону денег дал в долг и под немалые проценты, чтобы этот регион выплачивал его же долги. Кто такой «Остап Бендер» - дитя неразумное в сравнении с поэтом-миллиардером Гуцериевым.
И пусть формально он на самом деле в стороне от угольной проблемы в Ростовской области – но тогда, лет пять назад, «волшебная палочка» была именно в его руке. И, кстати, сочиняя свои стихотворные произведения о любви, добре и сострадании, господин Гуцериев вполне мог проявить все эти чувства на деле, а не только в рифме.
К примеру, на начало года невыплаченные долги шахтерам были в районе 170 миллионов рублей. Что они для миллиардера Гуцериева и его структур? Годовой оборот одного только радио «Шансон», купленного бизнесменом за 60 миллионов долларов, порядка 700 миллионов рублей. Ежегодно на «бизнес-шопинг» в империи Гуцериева закладывается еще полмиллиарда долларов. 100 миллионов долларов ушло на покупку гостиницы Sheraton на Тверской. Примерно 20 миллионов долларов, как говорят, ушло на московскую стадию свадьбы сына Гуцериева. То есть, захоти олигарх сделать красивый жест и закрыть вопрос по долгам шахтерам – бюджет того свадебного мероприятия пришлось бы урезать всего-то процентов на пятнадцать. Никто бы и не заметил. Но… Лямку по-прежнему тянут – потянут, да вытянуть не могут ростовские власти. Да «рыжий» Пожидаев смотрит на небо в клеточку.
Что же до господина Гуцериева, так он своей позиции и не скрывает даже на страницах известных СМИ: «Мне всю жизнь казалось, что я сумасшедший, а все люди нормальные. Потом я начинаю понимать, что я нормальный, а сумасшедшие они, все остальные».
Почему-то эти слова очень легко понимаются, как – я нормальный, а все остальные лохи. А лохов по его разумению учить надо, раз все еще верят в сказку. А когда бизнесмен Гуцериев устает быть бизнесменом и учить «лохов», то превращается в доброго задумчивого дядюшку, переносящего на бумагу рифмованные мысли о том, что человек человеку даже где-то немножко брат. Хобби такое у «акулы бизнеса» Гуцериева – иногда притворяться… травоядным.