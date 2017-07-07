Экстерриториальное образование
Западные компании нашли лазейки для работы в Крыму
Международные компании научились обходить запреты на бизнес в Крыму. Последняя новость – это начало работы на полуострове глобальных туристических сервисов, которые стали определять «Крым» как экстерриториальное образование – не принадлежащее ни России, ни Украине. В Крыму уже давно работают крупнейшие иностранные ретейлеры, правда, через свои российские дочерние подразделения.
Введенные Евросоюзом в 2014 году санкции запрещают европейским компаниям оказывать любые туристические услуги в Крыму. И некоторые туркомпании этот запрет соблюдают – однако далеко не все. Так, популярный сервис по бронированию размещения Booking.com предлагает собравшимся в Крым путешественникам более 5 тыс. вариантов жилья.
В данном случае санкции ЕС для этой нидерландской компании – «не помеха», отмечает Deutsche Welle. Напомним, что Booking.com – известный портал бронирования жилья для путешественников.
Нидерландская компания – не единственная среди международных туристических сервисов, кто предлагает услуги в Крыму. Также среди других крупных порталов представлен американский Tripadvisor или немецкий Trivago. «Впрочем, два последних портала являются поисковыми системами, которые сравнивают ценовые предложения других порталов бронирования и формально не оказывают туристических услуг», – подчеркивают в DW. Отметим, на международном сервисе по поиску авиабилетов Skyscanner билеты в Крым также доступны всем желающим.
Еще ранее европейская туркомпания TUI начала продавать организованные путевки в Крым, но через посредников. А немецкий туроператор «Райзебюро ВЕЛЬТ», специализирующийся на организации деловых поездок для иностранных бизнесменов и туристов, предлагал размещение в отелях крымской Алушты.
Такой легкий обход санкций со стороны турсервисов юристы объясняют общей размытостью формулировок. «Понятие «туризм» – размытое. Его можно интерпретировать как широко, так и узко. Когда вы путешествуете не с деловой целью, а с частной, вы близки к понятию «туризм». Вы рискуете попасть в поле зрения контролирующих органов, которые отвечают за соблюдение санкций», – приводят СМИ объяснение партнера юридической фирмы CMS Томаса Гайдеманна. Однако предлагать гостиницы в Крыму можно вполне легально, если речь идет якобы о деловом путешествии. «Именно этой щелочкой и воспользовался Booking.com», – поясняет он. «Если компания четко предлагает не туристические услуги, а услуги для деловых путешественников, то она на стороне закона. Но если какой-то портал устроен таким образом, что его услугами систематически пользуются туристы вместо деловых путешественников, это граничит с сознательным обходом санкций», – уверен он.
В итоге турсервисы неплохо зарабатывают на путешественниках, отправляющихся в Крым. Как пишет DW, за каждое бронирование такие порталы, как Booking.com, получают от отелей комиссию в среднем в размере 15% от суммы проживания. Другой вопрос, как именно крымские здравницы расплачиваются с зарубежными компаниями, ведь переводы в страны ЕС через крымские банки невозможны.
Не только лишь туристические западные компании научились обходить санкции для работы в Крыму. К примеру, агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия таки поставила на полуостров газовые турбины немецкой компании Siemens, на которую распространяются санкции Евросоюза, запрещающие поставку на полуостров энергетических технологий для европейских компаний. Предполагается, что две турбины модели SGT5-2000E были доставлены на полуостров морем и предназначены для использования на Севастопольской ТЭС. Впрочем, в самой Siemens сообщили вчера, что не поставляли в Крым турбины. Что, впрочем, не исключает передачу оборудования через третьи или четвертые руки.
Напомним, Россия строит в Крыму две электростанции общей мощностью 940 МВт за 1,3 млрд долл. Однако строительство осложнилось невозможностью поставить на полуостров газовые турбины высокой мощности. Фактически единственные, кто производит такое оборудование, – Siemens, но они отказались от поставки из-за риска нарушения режима санкций. Не исключался также вариант поставки необходимого оборудования из Ирана или поиска внутри РФ.
Представители европейского бизнеса неоднократно предпринимали попытки наладить проекты в Крыму, несмотря на санкции. К примеру, бизнесмены из Германии еще в прошлом году высказывали готовность не просто поставлять на полуостров судостроительное оборудование, но даже рассматривали для себя возможность размещения в Крыму производства комплектующих для судостроительной сферы. Итальянские предприниматели были готовы инвестировать в развитие сельского хозяйства, животноводства, а также в строительство предприятий по переработке бытовых отходов. Уже в этом году компания из Катара Premium Construction подтверждала свое намерение построить в Большой Ялте гостиницу стоимостью 100 млн долл.
Кроме того, французская сеть супермаркетов Auchan так же, как и германская Metro, де-факто продолжает работать в Крыму. Объяснение этому довольно простое. «Запрет на осуществление коммерческой деятельности на полуострове в связи с установленным режимом санкций действительно распространяется на западные компании, однако в Крыму они сейчас не присутствуют – но для «внучек» таких запретов нет. Схема выглядит достаточно стандартно. Как правило, российские «дочки» крупнейших зарубежных компаний управляются из европейских стран – таким образом, самостоятельно принять решение о выходе на крымский рынок эти компании не могут. Однако российское законодательство (а «дочки» зарегистрированы в РФ, следовательно подчиняются российскому законодательству) не запрещает «дочкам» самим выступать учредителями дочерних структур, которые, в свою очередь, вольны работать в любом регионе РФ, в том числе и в Крыму», – рассказывает аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. Но решаются на такой шаг далеко не все. «К примеру, ни одна из крупнейших сетей быстрого питания в Крыму не присутствует, хотя рынок является привлекательным. Законодательных ограничений вроде бы и нет, но верх берут политические мотивы», – полагает эксперт.
«В Крыму иностранные компании чувствуют выгоду. Но пока они находятся в ожидании и не афишируют свои действия, так как боятся санкций в отношении себя лично», – говорит доцент Российского экономического университета им. Плеханова Ольга Лебединская. В итоге единственный эффект от санкций – это удлинение цепочки поставщиков, но никак не полное ограничение на поставки, резюмирует Антонов.