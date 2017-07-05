Банк «Открытие» лишили возможности привлекать средства из бюджета
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило рейтинг банка «ФК Открытие» до уровня «ВВВ-» с прогнозом «Стабильный». С новым рейтингом банк не сможет привлекать средства федерального бюджета
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило рейтинг банка «ФК Открытие» до уровня «ВВВ-» с прогнозом «Стабильный». С новым рейтингом банк не сможет привлекать средства федерального бюджета и негосударственных пенсионных фондов.
Помимо этого ценные бумаги банка «Открытие», выпущенные после 14 июля 2016 года, перестанут включать в ломбардный список Центробанка.
В рейтинговом агентстве оценили, что «Открытие» имеет адекватный достаточный капитал, однако «достаточно слабо» генерирует новый капитал. Также в АКРА указали на низкое качество активов банка и «вероятность негативного влияния на ликвидность и достаточность капитала банка со стороны материнского холдинга», сообщает «Сноб».
По итогам 2016 года у банка 15% кредитов, которые просрочены более чем на 90 дней. Общий объем «сомнительных и нестандартных» кредитов с признаками обесценения, составит 20% от общего кредитного портфеля.
Основными акционерами «Открытие Холдинга» являются Вадим Беляев (28,61%), банк ВТБ (9,99%), Рубен Аганбегян (7,96%), Александр Мамут (6,67%).